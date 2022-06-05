مطعم لونا الشبل “مستشارة الأسد الخاصة” الجديد يفجر غضب السوريين.. ما قصته؟

وطن- دشنت مستشارة بشار الأسد الخاصة “لونا الشبل” مطعماً يعد من أغلى وأفخم المطاعم في قلب العاصمة دمشق.

مطعم لونا الشبل في دمشق

وكشفت سيدة الأعمال السورية “لمى الرهونجي” زوجة الممثل السوري يزن السيد، عن افتتاح لونا الشبل لمطعمها الفاخر “ناش كراي Nashkray” أي “بلادنا” باللغة الروسية.

وقالت “الرهونجي” عبر خاصية الستوري، “هي المطعم، بس حبيت فرجيكن لمحة عنه، وبدي أتشكر المدام لونا الشبل على الدعوة الكريمة المطعم بياخد العقل، إن شاء الله أية الرزق”.

“أرخص وجبة براتب موظف حكومي”

ويقدم المطعم الواقع على “أوستراد المزة” مقابل وزارة المواصلات وجبات على الطريقة الروسية لم يسمع بها السوريون لا قبل الحرب ولا بعدها.

وتظهر مقاطع مصور لزبائن الافتتاح صحيفة المطعم الفاخر والوجبات المتوفرة، إذ تبلغ قيمة أرخص وجبة فيه 100 ألف ليرة سورية.

وهو ما يعادل نحو راتب للموظف الحكومي لدى نظام الأسد، في وقت يعاني فيه سكان دمشق من الفاقة والعوز ويقف الناس في طوابير الخبز لساعات.

“طباخان من روسيا”

ويدير المطعم طباخان من روسيا وهما “انطون اورليك”، و”ايغور كورتشيكونف.

وفي حين تساءل البعض عن طبيعة من سيرتادون مطعماً بهذا المستوى من الفخامة والغلاء الفاحش في ظل الظروف التي يعيشها السوريون، اعتذرت الصفحة الرسمية للمطعم على “فيسبوك” عن استقبال الحجوزات حتى يوم الثلاثاء7 حزيران_يونيو الجاري.

لونا الشبل فجرت غضب السوريين

المسؤولة والإعلامية السابقة ومستشارة بشار الأسد الخاصة لونا الشبل، التي تنحدر من مدينة السويداء لطالما دعت الشعب السوري إلى الصمود وشد البطون لمواجهة الأزمة الإقتصادية، التي أوصل النظام البلاد فيها إلى حد المجاعة.

مما دفع عدد من المعلقين والمغردين إلى سؤالها:”من أين لك هذا؟”، وهي التي ارتدت خلال أداء رأس النظام للقسم بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية غير الشرعية حلياً بقيمة عشرات آلاف الدولارات.

“كلمة الصمود وأصحاب المليارات”

وانتقد الممثل الداعم للأسد “بشار إسماعيل” “لونا الشبل”، عبر تصريحات مصورة وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل).

وتابع:” وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار.”

وأضاف أنه لا يعرف معنى كلمة الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

“من أين لك هذا يا صبية العطاء؟”

وانبرى “رضوان محمد آل شهوان” ليقول إن المطعم الروسي الذي افتتحته “لونا الشبل” من واردات الصمود والتصدي، وخاطب مؤيدي النظام الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر: “وانتوا خليكم عم تدوقو جوع ونشح وتبوس الصباط.”

وسألت سميرة سليمان مستشارة الأسد: “من أين لك هذا يا صبية العطاء” في إشارة إلى الفتيات المواليات اللواتي كان النظام يرسلهن لترفيه وإمتاع عناصر وضباط الجيش الروسي في قاعدة حميميم وغيرها.

وتابعت سميرة:”وأنتو يا دبيكة خليكم باالدبكة و الصمود و التصدي والعلاك المصدي وأكل تراب”.

“بين المطعم الثوري ومطعم التشبيح”

وفي حالة من المفارقة ربط البعض بين مطعم “كراي” الذي تملكه ابنة النظام “لونا الشبل”، ومطعم “إيوان” الذي افتتحه القيادي السابق في جيش الإسلام “محمد علوش”، وهي مفارقة تعكس السؤال الذي يصر عليه الكثيرون: “من أين لك هذا”.

وعلق المحلل والكاتب السياسي “ماهر شرف الدين“: “مبارح كان فيه روبرتاج عن مطعم “إيوان” لصاحبه محمد علوش.. واليوم فيه روبرتاج عن مطعم “Nashkraysy” لصاحبته “لونا الشبل”.

مبارح كان فيه روبرتاج عن مطعم "إيوان" لصاحبه محمد علوش… واليوم فيه روبرتاج عن مطعم "Nashkraysy" لصاحبته لونا الشبل.

الأصدقاء يطلبون مني حلقة خاصة للمقارنة بين المطعمين. ومن هلّق -ومن منطلق الواجب الثوري- أنا منحاز للمطعم الثوري لعلوش ضدّ مطعم التشبيح للونا. — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) June 5, 2022

وأضاف أن أصدقاءه يطلبون منه حلقة من برنامجه “مواكبات” للمقارنة بين المطعمين، فرد بنبرة ساخرة: “من هلّق -ومن منطلق الواجب الثوري- أنا منحاز للمطعم الثوري لعلوش ضدّ مطعم التشبيح للونا”.

ناشطة باسم ولاء علقت هي الأخرى على دعوى “شبل” للصمود بنبرة ساخرة: “لاشك أن الشعب صمد صموداً سلبياً”.

وأضافت: “لو كنا مثل لونا وصمدنا صموداً إيجابياً كان كل شخص منا فتح مطعماً روسياً في وسط دمشق كما فعلت هي أمس ونشرت الخبر على الإنستغرام واحتُفل بالإنجاز في بلد منهار.”

لان الشعب صمد صمود سلبي…لو كنا متل لونا الشبل وصمدنا صمود ايجابي..كان هلأ كل واحد منا فتح مطعم روسي بنص العاصمة متل ما حضرتها عملت مبارح و نشرته ع الانستغرام واحتفل بالانجاز ببلد منهار ع الاخر — Walaa (@Walaa23837773) June 4, 2022

طاقم روسي كامل

وبدورها قالت المعارضة “فاطمة سلمان، إنا لونا الشبل قامت بتطبيق خطة ذكية للالتفاف على العقوبات الأمريكية بتشغيل طاقم روسي كامل من عمال وطباخين لإدارته.

وسخرت:”على نهج وخطى حكومتنا الحكيمة الرشيدة بتسليم المنشآت للروس للالتفاف المهم. وزيادة على ذلك حصلت- كما تقول- على خط معفِ من التقنين لانارة وتشغيل هذا الصرح السوري الروسي الوطني العظيم.”