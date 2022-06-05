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رياضة

عقوبات صارمة بحق ليفاندوفسكي بعد قراره الرحيل عن بايرن ميونخ

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روبرت ليفاندوفسكي وعقوبات بايرن ميونخ watanserb.com
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ

وطن – يبدو بأن رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي صاحب 33 عاماً، ليس بالأمر السهل عن صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك العملاق البافاري به حتى نهاية عقده.

ويرى المحامي الألماني في القانون الرياضي “كريستوف شيكهاردت”، في مقابلة مع صحيفة بايرن ميونخ. بشأن عقد ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف، قائلاً: ” نادي البايرن لديه اليد العليا في خلافه مع روبرت ليفاندوفسكي”.

عقوبات بحق ليفاندوفسكي

وأضاف الخبير القانوني شيكهارت، ” عقد ليفاندوفسكي ما يزال مفعل ومستمر في كل محكمة عمل ألمانية. دون أدنى شك، وبالتالي يجب الوفاء بهذا العقد المبرم من كلا الطرفين”.

 

كما وأردف، ” في حال دخل اللاعب في إضراب وتمرد على إدارة بايرن ميونخ، فهناك عدة خيارات ممكن للأخير اللجوء إليها”.

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تخفيض الراتب

وتابع، ” يمكن لإدارة النادي تخفيض راتبه، وهناك احتمالات أخرى لفرض عقوبات هائلة عليه، كما وممكن أن تصل إلى حد تجميده تماماً ووضعه داخل المدرجات”. كما وتشبه تلك الحالة ما حصل مع الويلزي غاريث بيل الذي تمرد على إدارة ريال مدريد.

وفي سياق متصل، علق رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ “أوليفر كان”، على موقف نجمه البولندي ليفاندوفسكي من الرحيل، قائلاً: ” النادي يرغب في بقاء اللاعب، دون تمديد عقده. لو لزم الأمر للقيام بذلك”.

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الانتقال إلى برشلونة

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ” ليفاندوفسكي يريد أن ينضم إلى برشلونة، ليس بأي حال من الأحوال بالنسبة للأندية الأخرى حتى اليوم”.

كما وأضاف رومانو، ” يعلم اللاعب أنه ما زال ليس من السهل التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، لكنه ينتظر البايرن فقط. ولديه بالفعل اتفاق شفهي مع برشلونة في الانتقال إلى صفوفه بعقد لمدة ثلاثة أعوام”.

يشار إلى أن عقد ليفاندوفسكي، سينتهي مع ناديه بايرن ميونخ في صيف عام 2023، كما ورغم تمسك الأخير به ورفض فكرة رحيله هذا الصيف.

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المصدروطن + صحفية بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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