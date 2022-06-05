عقوبات صارمة بحق ليفاندوفسكي بعد قراره الرحيل عن بايرن ميونخ

وطن – يبدو بأن رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي صاحب 33 عاماً، ليس بالأمر السهل عن صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك العملاق البافاري به حتى نهاية عقده.

ويرى المحامي الألماني في القانون الرياضي “كريستوف شيكهاردت”، في مقابلة مع صحيفة بايرن ميونخ. بشأن عقد ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف، قائلاً: ” نادي البايرن لديه اليد العليا في خلافه مع روبرت ليفاندوفسكي”.

عقوبات بحق ليفاندوفسكي

وأضاف الخبير القانوني شيكهارت، ” عقد ليفاندوفسكي ما يزال مفعل ومستمر في كل محكمة عمل ألمانية. دون أدنى شك، وبالتالي يجب الوفاء بهذا العقد المبرم من كلا الطرفين”.

يعتقد المحامي الرياضي كريستوف شيكهاردت أن بايرن ميونخ لديه اليد العليا في خلافه مع النجم روبرت ليفاندوفكسي.👀 pic.twitter.com/A4mkhsyenC — GOAL Arabia (@GoalAR) June 3, 2022

كما وأردف، ” في حال دخل اللاعب في إضراب وتمرد على إدارة بايرن ميونخ، فهناك عدة خيارات ممكن للأخير اللجوء إليها”.

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تخفيض الراتب

وتابع، ” يمكن لإدارة النادي تخفيض راتبه، وهناك احتمالات أخرى لفرض عقوبات هائلة عليه، كما وممكن أن تصل إلى حد تجميده تماماً ووضعه داخل المدرجات”. كما وتشبه تلك الحالة ما حصل مع الويلزي غاريث بيل الذي تمرد على إدارة ريال مدريد.

وفي سياق متصل، علق رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ “أوليفر كان”، على موقف نجمه البولندي ليفاندوفسكي من الرحيل، قائلاً: ” النادي يرغب في بقاء اللاعب، دون تمديد عقده. لو لزم الأمر للقيام بذلك”.

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الانتقال إلى برشلونة

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ” ليفاندوفسكي يريد أن ينضم إلى برشلونة، ليس بأي حال من الأحوال بالنسبة للأندية الأخرى حتى اليوم”.

كريستوف شيكهاردت محامي ألماني في القانون الرياضي يتحدث عن قضية روبرت ليفاندوفسكي “قانون العمل في هذه الحالة بسيط نسبيًا ، كما تسمع فإن عقد السيد ليفاندوفسكي محدد المدة حتى 30 يونيو 2023 ، وهذا العقد صالح بلا شك في كل محكمة ألمانية ، وبالتالي يجب على الطرفين الألتزام به” .. ⤵️ pic.twitter.com/mZppIOglCm — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) June 3, 2022

كما وأضاف رومانو، ” يعلم اللاعب أنه ما زال ليس من السهل التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، لكنه ينتظر البايرن فقط. ولديه بالفعل اتفاق شفهي مع برشلونة في الانتقال إلى صفوفه بعقد لمدة ثلاثة أعوام”.

Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern – but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCB Lewa has verbal agreement on a three year deal with Barça.

More: https://t.co/7LbOWDUhet pic.twitter.com/OR3k2wBD0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022

يشار إلى أن عقد ليفاندوفسكي، سينتهي مع ناديه بايرن ميونخ في صيف عام 2023، كما ورغم تمسك الأخير به ورفض فكرة رحيله هذا الصيف.

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