عقوبات صارمة بحق ليفاندوفسكي بعد قراره الرحيل عن بايرن ميونخ

وطن – يبدو بأن رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي صاحب 33 عاماً، ليس بالأمر السهل عن صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تمسك العملاق البافاري به حتى نهاية عقده.

ويرى المحامي الألماني في القانون الرياضي “كريستوف شيكهاردت”، في مقابلة مع صحيفة بايرن ميونخ. بشأن عقد ليفاندوفسكي الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف، قائلاً: ” نادي البايرن لديه اليد العليا في خلافه مع روبرت ليفاندوفسكي”.

وأضاف الخبير القانوني شيكهارت، ” عقد ليفاندوفسكي ما يزال مفعل ومستمر في كل محكمة عمل ألمانية. دون أدنى شك، وبالتالي يجب الوفاء بهذا العقد المبرم من كلا الطرفين”.

كما وأردف، ” في حال دخل اللاعب في إضراب وتمرد على إدارة بايرن ميونخ، فهناك عدة خيارات ممكن للأخير اللجوء إليها”.

وتابع، ” يمكن لإدارة النادي تخفيض راتبه، وهناك احتمالات أخرى لفرض عقوبات هائلة عليه، كما وممكن أن تصل إلى حد تجميده تماماً ووضعه داخل المدرجات”. كما وتشبه تلك الحالة ما حصل مع الويلزي غاريث بيل الذي تمرد على إدارة ريال مدريد.

وفي سياق متصل، علق رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ “أوليفر كان”، على موقف نجمه البولندي ليفاندوفسكي من الرحيل، قائلاً: ” النادي يرغب في بقاء اللاعب، دون تمديد عقده. لو لزم الأمر للقيام بذلك”.

من جهته، كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ” ليفاندوفسكي يريد أن ينضم إلى برشلونة، ليس بأي حال من الأحوال بالنسبة للأندية الأخرى حتى اليوم”.

كما وأضاف رومانو، ” يعلم اللاعب أنه ما زال ليس من السهل التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ، لكنه ينتظر البايرن فقط. ولديه بالفعل اتفاق شفهي مع برشلونة في الانتقال إلى صفوفه بعقد لمدة ثلاثة أعوام”.

Robert Lewandowski wants to join Barcelona, no way for other clubs as of today. He knows it’s still not easy to reach an agreement with Bayern – but he’s only waiting for FCB. 🚨🇵🇱 #FCB

Lewa has verbal agreement on a three year deal with Barça.

More: https://t.co/7LbOWDUhet pic.twitter.com/OR3k2wBD0B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022