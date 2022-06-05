رانيا يوسف تستلقي على أريكة داخل يخت وشكل أقدامها يلفت الأنظار! (شاهد)

وطن– تعيش الفنانة المصرية رانيا يوسف، أجواء الصيف مبكراً، وتشارك جمهورها لحظاتها السعيدة التي تطل بها بملابس جريئة، ما بين كاش مايوه، وفساتين بألوان زاهية.

نسيم الصباح

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور جديدة عبر “انستجرام”، وهي تتمدد على أريكة دائرية، في يخت بمنتصف البحر.

وارتدت رانيا في هذه الرحلة، فستاناً أبيض بورود ملونة وبدون أكمام.

وما لفت الأنظار، هو أن رانيا لم تكن ترتد حذاء أو سليبر في قدميها، ووضعت خلخالاً وطلاء أظافر باللون الأحمر عليهما.

وعقبت الفنانة المصرية على الصور: “يمكن لنسيم الصباح أن يجعل يومك كله سعيداً”.

فستان رانيا البرتقالي

وسبق أن شاركت الفنانة المصرية جمهورها المزيد من صورها في رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت رانيا وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون البرتقالي بفتحة صدر واسعة.

وتميز فستان رانيا يوسف بوجود حزام على الخصر بنفس لون الفستان، مع فتحات على جانبي الخصر أيضاً.

أما الماكياج فوضعته الفنانة المصرية بشكل تناسب لون بشرتها البرونزية.

وارتدت رانيا نظارة شمسية وقبعة باللون البيج وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها الأسود منسدلاً. مستكملة إطلالتها مع اكسسورات ضخمة.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصور: “تبدأ السعادة كل يوم في الصباح، كن سعيدًا واستمتع بصباح الخير”.

وبينما تغزل البعض في إطلالة رانيا الصيفية، إلا أن معظم التعليقات انتقدت تعمدها إظهار صدرها بهذا الشكل الواضح.

الآنسة فرح 5

وفي سياق آخر، يعرض لرانيا يوسف حاليا، مسلسل “الآنسة فرح 5″، على منصة “شاهد” بالتزامن مع عرضه على شبكة قنوات mbc.

ويشارك رانيا البطولة كل من أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول. مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء.

والمسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

كما تشارك رانيا في مسلسل “عالم تاني”. وهو من بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، إلهام عبد البديع. مروة عبد المنعم، أيمن عزب، مصطفى حشيش. وهو من تأليف إسلام يوسف، إخراج عبد العزيز حشاد.