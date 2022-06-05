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جزائري يتطاول على الرسول ويستهزأ بالإسلام والأنبياء.. هذا مصيره

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الاساءة الاسلام الجزائر watanserb.com
الشرطة الجزائرية توقف شخص بتهمة الإساءة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وطن – تمكنت مصالح الأمن بقسنطينة شمال شرق الجزائر، من توقيف شخص بتهمة الإساءة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبقية الأنبياء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جزائري يسيء للرسول والإسلام

وسائل إعلام جزائرية أفادت أن “فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، أوقفت شاباً يبلغ من العمر 37 عاماً.

وذلك بعد رصد حساب له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينشر فيه رسوماً كاريكاتورية وصوراً ومضامين تسيء للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبقية الأنبياء وتستهزء بالمعلوم من الدين الإسلامي.

وتمكنت التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية باستغلال كافة المعلومات، من جمع قرائن معلوماتية قادت لتحديد هوية المعني وعنوان اقامته بمدينة قسنطينة.

ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

القضية الثانية من نوعها

وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها على مستوى الجزائر في ظرف أقل من شهر، بعد أن تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، من توقيف شخص “متشيّع” مطلع شهر مايو الماضي، بعد قيامه بوضع منشورات مسيئة للرسول ـ ص ـ وبعض الخلفاء الراشدين.

كما قضت محكمة “سيدي محمد” في العاصمة الجزائرية في نيسان 2021 بالسجن النافذ 3 أعوام دون إيداع، على الاستاذ الجامعي سعيد جاب الخير، بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين.

الاستاذ الجامعي سعيد جاب الخير

وقررت المحكمة المذكورة تغريمه نحو 50 ألف دينار جزائري (400 دولار)، لاستهزائه بشعيرة الحج ووصفها بالمعتقدات الوثنية.

المصدروطن - رصد فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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