جزائري يتطاول على الرسول ويستهزأ بالإسلام والأنبياء.. هذا مصيره

وطن – تمكنت مصالح الأمن بقسنطينة شمال شرق الجزائر، من توقيف شخص بتهمة الإساءة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبقية الأنبياء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جزائري يسيء للرسول والإسلام

وسائل إعلام جزائرية أفادت أن “فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة، أوقفت شاباً يبلغ من العمر 37 عاماً.

وذلك بعد رصد حساب له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينشر فيه رسوماً كاريكاتورية وصوراً ومضامين تسيء للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبقية الأنبياء وتستهزء بالمعلوم من الدين الإسلامي.

وتمكنت التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية باستغلال كافة المعلومات، من جمع قرائن معلوماتية قادت لتحديد هوية المعني وعنوان اقامته بمدينة قسنطينة.

ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

القضية الثانية من نوعها

وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها على مستوى الجزائر في ظرف أقل من شهر، بعد أن تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، من توقيف شخص “متشيّع” مطلع شهر مايو الماضي، بعد قيامه بوضع منشورات مسيئة للرسول ـ ص ـ وبعض الخلفاء الراشدين.

كما قضت محكمة “سيدي محمد” في العاصمة الجزائرية في نيسان 2021 بالسجن النافذ 3 أعوام دون إيداع، على الاستاذ الجامعي سعيد جاب الخير، بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين.

وقررت المحكمة المذكورة تغريمه نحو 50 ألف دينار جزائري (400 دولار)، لاستهزائه بشعيرة الحج ووصفها بالمعتقدات الوثنية.