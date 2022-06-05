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“بالخمر والصلوات التلمودية”.. قطعان المستوطنين تواصل اقتحام الأقصى

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اقتحام الأقصى watanserb.com
عشرات المستوطنيين يقتحمون الأقصى بمناسبة ما يسمي بـ "عيد نزول التوراة" (شفوعوت)

وطن – أقدم عشرات المستوطنين منذ ساعات الصباح الباكر على اقتحام المسجد الأقصى، بعد دعوات لما يسمى بـ”هيئة منظمات الهيكل”، مساء الخميس، بمناسبة ما سمي بـ “عيد نزول التوراة” (شفوعوت)، الذي يتزامن مع الذكرى الـ55 لاحتلال الشطر الشرقي من القدس.

اقتحام الأقصى

عشرات المستوطنين استأنفوا اقتحاماتهم للأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات المسجد المبارك وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، كما أغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية.

وبدأت عمليات الاقتحام عند الساعة السابعة صباحاً، وتصدى المصلون للاقتحامات بالتكبيرات المتواصلة والصلاة عند باب المصلى القبلي.

ما أجبر شرطة الاحتلال على تغيير مسارات الاقتحامات بالسير شمال سبيل الكأس، وليس من جنوبه كالمعتاد.

إضافة إلى “الإرباك الصوتي” الذي أحدثه المصلون بالدق على أبواب المصلى والكراسي.

المرابطون يتصدون

وقام المرابطون الفلسطينيون في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك، برفع العلم الفلسطيني وإطلاق التكبيرات في وجه اقتحامات المستوطنين.

وبث نشطاء مقاطع فيديو لعمليات الاقتحام، بدا في إحداها عدد من عناصر الاحتلال الإسرائيلي وهم يخلعون أحد أبواب المسجد القبلي ويدخلون بخوف وحذر وهم يحملون دروعاً زجاجية.

“خمر في باب المغاربة”

وفي نبرة تحدٍ قالت ما تسمى نفسها (منهيلت هار هبايت) أي “إدارة جبل المعبد”، إنها ستقدم ما يعرف بِـ “قيدوش”- للمقتحمين عند دخولهم باب المغاربة قبل اقتحام المسجد الأقصى صباحا.

وهو “طقس يشرب فيه قدح من الخمر وتتلى فيه “صلوات المباركة” قبل الوجبات في أيام الأعياد اليهودية.

وتفاعل العشرات من المغردين على (تويتر) مع خبر اقتحام المسجد الأقصى معربين عن أسفهم من أن هذه الاقتحامات باتت أمراً عاديا للعرب والعالم.

وفي هذا السياق علق ناشط باسم “مجد”، أن أحداً لم يتحدث عن الموضوع في الإعلام، ولم ينشروا عنه وكأن الأمر كما يقول بات عادياً جداً، واستدرك قائلاً : “المرحلة اللي وصلنالها كثير مؤسفة والله!”.

٥٠٠ مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

في السياق ذاته عقبت “ندى”، أن خبر اقتحام الأقصى اليوم هو خبر رابع على قناة الجزيرة، لأنه لا أحد يهتم كما قالت.

من جانبها غردت “لِين” أن “الفترة الصباحية من الاقتحامات لم تنتهي وحتى اللحظة اقتحم المسجد الأقصى ٥٠٠ مستوطن وأدوا في ساحاته صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد “نزول التوراة”.

وأردفت بنبرة استغراب: “لا ضجة ولا تغطية، اقتحامات الأقصى وتدنيسه أصبح مع الأسف خبرًا اعتياديًا”.

“أبناء جلدتنا ورواية حكومة الاحتلال”

وقال “وليد فريج” إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة “نفتالي بنيت” نجحت في جعل هذه المشاهد من المسجد الأقصى أمراً عادياً روتينياً.

ونجحت كما يقول أيضا في أن “يتبنى من هم من أبناء جلدتنا رواية الحكومة الإسرائيلية أن هذه الاقتحامات قديمة منذ ثلاثين سنة، وهي ليست جديدة، ولم تغير الحكومة الإسرائيلية شيء على أرض الواقع.”

“طفل يؤم المصلين في الأقصى”

وحول مشهد الطفل الفلسطيني الذي أم المرابطين خلال صلاة الضحى في المسجد الأقصى علقت تالة قائلة: “شايفين هاد الطفل الفلسطيني يسوى امة كاملة تحدى جيش الاحتلال خلال اقتحام المسجد الأقصى اليوم”.

وقال ناصر تعليقاً على الصمت العربي إزاء انتهاكات الصهاينة لحرمة المسجد الأقصى: “صهيوني عربي لا يحركه دين ولا وطن بل يبني معابد للبوذيين واليهود ويتمنى اقتحام الأقصى مع اليهود ويكره اليوم الذي اسلم فيه”.

حماس تحذر

من جانبه صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بأن اقتحام الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، هي أعمال قرصنة لن تفلح في فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه. ولن تُنشئ لهم حقاً فيه، حسب وصفه.

وتابع “الرشق” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “المسجد الأقصى سيبقى إسلامياً خالصاً حتى يرث الله الأرض ومن عليها.”

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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