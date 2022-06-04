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حياتنا

ميريام فارس تثير الجدل بصورة فارس كرم.. هل تعمدت تقزيمه؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس تثير الجدل بصورة فارس كرم.. هل تعمدت تقزيمه؟ (شاهد) watanserb.com
ميريام فارس وفارس الكرم

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جدلاً واسعاً بنشرها إعلاناً حول حفلها المرتقب في السعودية، والذي سيجمعها بمواطنها الفنان فارس كرم.

تلاعب بالصورة!

وروجت ميريام فارس للحفلة عبر حسابها على إنستغرام. فنشرت صورة تحمل التفاصيل، حيث سيكون الحفل الخميس المقبل الموافق 9 يونيو (حزيران) الجاري، بمدينة جدة على مسرح لونا ريف، ضمن فعاليات حفلات موسم جدة.

وعلقت فارس على الإعلان: “قريباً موسم جدة… مستعدين؟!… (ميريام فارس في السعودية)… أيامنا الحلوة بنعيشها في ثالث حفلاتنا في موسم جدة. (ملكة المسرح ميريام فارس ونجم المسارح فارس كرم)… الخميس 9 يونيو. على مسرح موسم جدة لونا ريف… قريباً تطرح التذاكر”.

لكن الجمهور لاحظ أن ميريام تلاعبت بالصورة، فجعلت شكلها أكبر وفي المقدمة، وقزمت حجم فارس كرم.

إساءة متعمدة

وهو الأمر الذي أغضب جمهور الفنان اللبناني، والذين رأوا أن تصرف ميريام إساءة لفارس كرم. وأنها لم تراعي نجوميته وأقدميته وجماهيريته على مستوى الوطن العربي.

وتساءل آخرون عن دور شركة روتانا كونها المنظمة للحفل. وكيف سمحت أن تقوم ميريام بالتصميم والتلاعب بالإعلان.

المفاجأة أن فارس كرم لم يلتفت لهذه المقارنات، وقام بنشر نفس الصورة عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”.

وهو ما فسره جمهوره بنضوجه فنياً وقناعته بأن تصميم الصورة لن يؤثر على حضوره ومدى الإقبال على الحفلة.

ميريام في البحرين

وفي سياق آخر، ظهرت ميريام فارس بفستان جريء للغاية، أثناء إحياءها أحد حفلات الزفاف الخاصة في البحرين.

وارتدت ميريام فستاناً باللون الأسود يتميز بفتحة واسعة لدى منطقة الصدر.

والغريب أن ميريام لم تكتف بكشف صدرها، بل قامت بارتداء سلسلة مجوهرات بطريقة غريبة، وكأنها تُزين المنطقة بطريقة معينة.

كما ظهرت الفنانة بفيديو وهي ترقص على أنغام أهازيج خليجية في الزفاف، وعقبت: ” ‎عاشوا أهالي البحرين…مبروك لأحلى عروسين محمد و نوفا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميريام فنياً أغنية “قومي” باللهجة الخليجية. وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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