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فوزي الرواحي.. كشف هوية العماني الذي سقط في نهر بإيدر التركية وتفاصيل جديدة (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
فوزي الرواحي watanserb.com
فوزي الرواحي

وطن- امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، السبت، بالدعاء للمواطن العماني الذي أعلن أنه مفقود في تركيا، بعد الكشف عن هويته حيث اتضح أن اسمه فوزي الرواحي.

كشف هوية العماني الذي سقط بنهر في تركيا

وكانت سفارة سلطنة عمان في تركيا، أكدت في بيان لها أن الجهود المبذولة للعثور على المواطن العماني الذي سقط في أحد الأنهار بمدينة آيدر شمال تركيا، الجمعة، لا زالت مستمرة وأنها تتابع مع السُلطات التركية كافة المستجدات.

وعبر وسم “فوزي الرواحي” تصدر دعاء رد الغائب تغريدات العمانيين، لأجل “الرواحي” الذي سقط في أحد أنهار مدينة إيدر التركية ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

وفي هذا السياق كتب أمجد الراشدي:”الدعاء ينهمر كالمطر على مدينة إيدر التركية، والأكف ترتفع في عمان من أقصاها إلى أقصاها. مرددين دعاء رد الغائب والمفقود للمواطن العماني المفقود في تركيا فوزي الرواحي.”

وكتب الدكتور حمود النوفلي متعاطفا:”نسأل الله أن يقر عيون أهله برؤيته حيًا معافى يارب.”

فيديو سقوط العماني فوزي الرواحي في نهر بإيدر التركية

وكان عمانيون تداولوا مقطع يوثق لحظة سقوط المواطن العماني “الرواحي” بأحد الأنهار شمال تركيا.

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد ظهر مواطن عماني وهو يقف على إحدى الصخور وسط النهر الجارف، وكان يتلمس المياه بيديه، قبل أن يفقد توازنه، وتنزلق قدمه، ويسقط في النهر.

هذا وأكد العديد من العمانيين على أن فوزي الرواحي، عرف عُرف عنه حسن السيرة وطيب الذكر ودماثة الأخلاق.

مشيرين إلى أنه “إمام وحافظ لكتاب الله الكريم”.

من جانبه غرد ناشط باسم سعيد الحسني:”نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى من عمان إلى تركيا في فقيد الوطن فوزي الرواحي، الذي سقط في أحد انهار مدينة ايدر التركية.”

وتابع داعيا له:”اللهم رده إلى أهله رداً جميلاً واحفظه وكن معه وآمن روعته وقر اعين والديه وأهله برؤيته سالماً غانماً.”

محمد بن هلال البرواني دون هو الآخر:”اللهم لطفك بعبدك فوزي، عرفناه حافظا للقرآن الكريم، فيارب حفظك له ورده سالم معافى. يا لطيف يا لطيف يا لطيف”

سفارة سلطنة عمان بتركيا

وكانت سفارة سلطنة عمان بتركيا قالت في بيان لها، الجمعة، إنها تلقت بلاغا بسقوط مواطن عماني في إحدى أنهار مدينة آيدر بشمال تركيا.

وأوضحت بذات البيان أن “الجهود مبذولة من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عن المفقود”.

وأهابت السفارة “بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالسياحة في تركيا تفاديا للحوادث.”

فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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