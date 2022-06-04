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رياضة

عمان تتلقى أول طلب من منتخب عالمي لإقامة معسكره استعدادًا لمونديال قطر 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ولاية صحار تتلقى طلب لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب عالمي قبيل الاستعدادات لمونديال قطر 2022 watanserb.com
عمان تتلقى أول طلب لاستضافة معسكر تدريبي لمنتخب عالمي قبيل انطلاق مونديال قطر 2022

وطن – كشفت تقارير صحفية عمانية، النقاب بأن ولاية صحار استقبلت طلباً في الآونة الأخيرة، لاستضافة معسكر تدريب لمنتخب عالمي، ضمن الاستعدادات لمونديال قطر 2022، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقالت تلك التقارير، بأن المنتخب العالمي الذي لم يكشف هويته بعد، قد طلب بالفعل إقامة المعكسر التدريبي الخاص به، خلال الفترة ما بين 10 – 19 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

كما وتضم ولاية (صحار) العمانية، الواقعة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، مجمع رياضي عالمي متكامل. وكذلك احتوائها على مبنى صحار الرياضي الجديد.

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وفي ذات السياق، قال وكيل وزارة الثقافة والرياضة في سلطنة عمان أحمد الرواس، في تصرح له نشر في شهر ماس / آذار الماضي، بأن هناك تنسيق مع الاتحاد العماني لكرة القدم، لاستضافة العديد من المنتخبات. المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022 قطر. كما ويأتي ذلك قبيل انطلاق البطولة العالمية.

كما وأردف الرواس، ” تم إعداد المرافق الرياضية لهذه المنتخبات، وفق المواصفات المطابقة للشروط الدولية”.

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وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد أصدرت قراراً في شهر مارس/ آذار عام 2015، بشأن استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم (FIFA )، في نسختها ال22. خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

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في حين أن المواجهة الافتتاحية للمونديال، بين زعيم القارة الأفريقية السمراء (السنغال)، أمام هولندا في مباراة قوية ومشوقة، بدلاً من الدولة المستضيفة قطر أمام الإكوادور. وفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وستكون المباراة الختامية لمونديال كأس العالم قطر 2022، في ال18 من شهر ديسمبر القادم، والذي يتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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