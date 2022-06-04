عمان تتلقى أول طلب من منتخب عالمي لإقامة معسكره استعدادًا لمونديال قطر 2022

وطن – كشفت تقارير صحفية عمانية، النقاب بأن ولاية صحار استقبلت طلباً في الآونة الأخيرة، لاستضافة معسكر تدريب لمنتخب عالمي، ضمن الاستعدادات لمونديال قطر 2022، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وقالت تلك التقارير، بأن المنتخب العالمي الذي لم يكشف هويته بعد، قد طلب بالفعل إقامة المعكسر التدريبي الخاص به، خلال الفترة ما بين 10 – 19 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

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كما وتضم ولاية (صحار) العمانية، الواقعة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان، مجمع رياضي عالمي متكامل. وكذلك احتوائها على مبنى صحار الرياضي الجديد.

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عمان واستضافة معسكرات تدريب مونديال قطر 2022

وفي ذات السياق، قال وكيل وزارة الثقافة والرياضة في سلطنة عمان أحمد الرواس، في تصرح له نشر في شهر ماس / آذار الماضي، بأن هناك تنسيق مع الاتحاد العماني لكرة القدم، لاستضافة العديد من المنتخبات. المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022 قطر. كما ويأتي ذلك قبيل انطلاق البطولة العالمية.

جهد كبير وتحرك مميز وناجح من إدارة نادي صحار بقيادة العزيز @alshizawidawood لإستضافة أحد منتخبات المونديال في ولاية صحار قبل إنطلاق هذا الحدث العالمي الكبير في #قطر2022

وأرجو أن يجد النادي الدعم المادي واللوجستي من @mcsy_om لكي تتحق الأهداف من هذه الإستضافة ويكون العمل متكاملًا. pic.twitter.com/myQEWz8Puw — خميس البلوشي (@khamis7777) June 4, 2022

كما وأردف الرواس، ” تم إعداد المرافق الرياضية لهذه المنتخبات، وفق المواصفات المطابقة للشروط الدولية”.

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الفيفا ومونديال كأس العالم 2022 قطر

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد أصدرت قراراً في شهر مارس/ آذار عام 2015، بشأن استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم (FIFA )، في نسختها ال22. خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

أحد المنتخبات العالمية المشاركة في نهائيات #كأس_العالم_2022 من المتوقع انه سيكون في معسكر اعدادي قبل كأس العالم لمدة ٩ ايام في ولاية #صحار في شهر نوفمبر 2022 وتبقى بعض الإجراءات لتأكيد المعسكر

كل الشكر لرئيس النادي داوود الشيزاوي على جهوده التي تبذل 💚 @alshizawidawood pic.twitter.com/xXzi6bFsgF — t.suhar 🐊 (@tumblr_suhar) June 4, 2022

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في حين أن المواجهة الافتتاحية للمونديال، بين زعيم القارة الأفريقية السمراء (السنغال)، أمام هولندا في مباراة قوية ومشوقة، بدلاً من الدولة المستضيفة قطر أمام الإكوادور. وفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وستكون المباراة الختامية لمونديال كأس العالم قطر 2022، في ال18 من شهر ديسمبر القادم، والذي يتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.

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