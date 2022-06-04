شاهد ماذا فعل مصطافون على شواطئ دبي بشبيهة ميا خليفة!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمهراً حول فتاة قالوا إنّها شبيهة ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة واللبنانية الأصل، ميا خليفة، على أحد شواطئ مدينة دبي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة أثناء محاولتها الاستجمام على أحد الشواطئ مرتدية “هوت شورت” وقميص مفتوح.

وبحسب الفيديو، فقد التف العديد من مرتادي الشاطئ من الشباب حولها لالتقاط الصور معها، في حين بدت هي مبسوطة وفرحة بما يحدث لها.

وتشهد شواطئ دبي حفلات صاخبة مختلطة وتبادل للقبل الحميمية .

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدولوا مقطع فيديو يرصد كيف بدت شواطئ إمارة دبي في العيد.

ووفقا للفيديو المتداول ونشره حساب “مشاهير وخرابيط” ورصدته “وطن”، فقد وثق الفيديو حفلا صاخبا مختلطا على أحد الشواطئ في الإمارة المنفتحة. حيث ظهر غالبية مرتادي الشاطىء وهم يرقصون على أنغام الـ ” دي جي” شبه عرايا.

كما أظهر الفيديو قيام بعض الرجال والنساء بتبادل القبل الحميمية دون مراعاة لمشاعر المسلمين الذي خرجوا من شهر رمضان المعظم، ويحتفلون بالعيد الذي يعتبر شهيرة هامة من شعائرهم.