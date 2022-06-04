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شاهد ماذا فعل مصطافون على شواطئ دبي بشبيهة ميا خليفة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شواطئ دبي watanserb.com
شواطئ دبي

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تجمهراً حول فتاة قالوا إنّها شبيهة ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة واللبنانية الأصل، ميا خليفة، على أحد شواطئ مدينة دبي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة أثناء محاولتها الاستجمام على أحد الشواطئ مرتدية “هوت شورت” وقميص مفتوح.

وبحسب الفيديو، فقد التف العديد من مرتادي الشاطئ من الشباب حولها لالتقاط الصور معها، في حين بدت هي مبسوطة وفرحة بما يحدث لها.

وتشهد شواطئ دبي حفلات صاخبة مختلطة وتبادل للقبل الحميمية .

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدولوا مقطع فيديو يرصد كيف بدت شواطئ إمارة دبي في العيد.

ووفقا للفيديو المتداول ونشره حساب “مشاهير وخرابيط” ورصدته “وطن”، فقد وثق الفيديو حفلا صاخبا مختلطا على أحد الشواطئ في الإمارة المنفتحة. حيث ظهر غالبية مرتادي الشاطىء وهم يرقصون على أنغام الـ ” دي جي” شبه عرايا.

كما أظهر الفيديو قيام بعض الرجال والنساء بتبادل القبل الحميمية دون مراعاة لمشاعر المسلمين الذي خرجوا من شهر رمضان المعظم، ويحتفلون بالعيد الذي يعتبر شهيرة هامة من شعائرهم.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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