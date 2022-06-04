الأردن.. (وطن) تكشف هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطن- تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، موجة جدل واسعة عقب كشف تفاصيل وقائع ابتزاز جنسي وتحرش، لطالبات بجامعة العلوم والتكنولوجيا، من قبل أستاذ شهير بالجامعة المذكورة.

متحرش “التكنو” جامعة العلوم والتكنولوجيا

وبدأت القصة بتصدر وسم بعنوان “متحرش التكنو” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن، حيث كشف نشطاء عن هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات وتفاصيل بعض الوقائع الدنيئة التي حدثت في مكتبه الشخصي.

قضية تحرش جنسي كبرى بطلها الدكتور أحمد سعد في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ورغم تقديم الشكاوي من قبل البنات اللواتي تم التحرش بهن لإدارة الجامعة، إلا أن رئيس الجامعة يرفض إحالة الدكتور علي التحقيق! أطالب المدعي العام التحرك فوراً ووضع يده على الملف!#الأردن pic.twitter.com/3CjskCZXmq — 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖑 𝕴𝖓𝖘𝖕𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 (@GeneralInspect2) June 4, 2022

وأدلى بعض الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشهاداتهم، على مواقع التواصل وكشفوا تفاصيل خطيرة في فضيحة مدوية للاستاذ الجامعي.

وأكدت ناشطة أن أفعال هذا الاستاذ الذي قال ناشطون إنه يدعى “أحمد سعد”، يقوم بهذه الأفعال وابتزازه للطالبات جنسيا منذ العام 2010.

شهادة من شب هالمره ،قدام الكل وبعيد عن مكتب الدكتور الي قاعدين يلومو الضحيه#متحرش_التكنو pic.twitter.com/fEIBcIjdLk — صِبا (@_Tseba) June 4, 2022

شهادة طالبات

ويستغل الاستاذ مادته في ابتزاز الطالبات حيث يتعمد التصحيح الخطأ لأوراقهن، حتى يأتينه في مكتبه ومن ثم يقوم بمساومتهم وابتزازهم مقابل منحهم درجات عالية.

وقالت صبا التي أفادت بأنها أمدت وكالة “الأناضول” للأنباء بمعلومات مفصلة عن جرائم الاستاذ وستنشر على موقع الوكالة:”دكتور أ.س بيستقبل البنات لديه بالمكتب والشباب بالقاعة عادي.”

#متحرش_التكنو

دكتور أ.س بستقبل البنات عندو بالمكتب والشباب بالقاعه عادي ،بحط اغلب العلامات غلط للبنات عشان يجو يراجعوه "بمكتبو" ويعمل وساخته معهم ،تكررت عشرات الحالات والشكاوي والجامعه مش راضيه تفصله عشان عقود و حتطر تدفعله

الكل يرفع الهاشتاغ عشان الجامعه تتخذ الاجراءات

الاسلوب: — صِبا (@_Tseba) June 4, 2022

كشف هوية متحرش جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن

وتابعت موضحة:”بحط أغلب العلامات غلط للبنات لأجل أن يراجعوه بمكتبه، ليقوم بعدها بابتزازهم والتعدي عليهم.”

وأضافت أن هذا الأمر تكرر عشرات المرات ووردت عشرات الشكاوى، إلا أن إدارة الجامعة لم تتخذ أي إجراء ضده.

فيما ذكرت طالبة أخرى سابقة بالجامعة:”أول صدمة بحياتي الجامعية لما كنت سنة أولى وشفت محادثة “الدكتور” مع صديقة سابقة، مع الأسف الكلام شفته بعيوني كان خالي من الأدب وكله إيحاءات خالية من الحياء.”

أول صدمة بحياتي الجامعية لما كنت سنة أولى وشفت محادثة "الدكتور" مع صديقة سابقة، مع الأسف الكلام شفته بعيوني كان خالي من الأدب وكله إيحاءات خالية من الحياء، وقتها أسقطت المادة حتى ما أضطر أشوفه لأنه صدقًا ما كنت أقدر أحضر من هول الصدمة بتمنى من كل قلبي انه يتحاسب.#متحرش_التكنو — 𓂆 Afnan🫀 (@Mussafnan) June 4, 2022

وأوضحت:”وقتها أسقطت المادة حتى ما أضطر أشوفه لأنه صدقًا ما كنت أقدر أحضر من هول الصدمة”، مضيفة:”بتمنى من كل قلبي انه يتحاسب.”

خليل غانم قال:”عندي قناعة إن الله ما بفضح إنسان إلا لما يستنفذ كل فرصه بالتوبة، بنقدر نشبهها بخزان الستر بتضلك تصرف منه حتى تفلس وتنفضح، خلال حياتي الجامعية كثير شفت هيك عينات.”

وبينما تصدرت قضية التحرش الجنسي للاستاذ بجامعة العلوم والتكنلوجيا مواقع التواصل بالأردن، طالب ناشطون بزيادة الضغط الإعلامي للضغط على إدارة الجامعة التي اتهموها بالتقاعس، وزعموا أن رئيس الجامعة يرفض إحالة الدكتور المذكور للتحقيق.

للي ما بعرف هاد هو الدكتور المتحرش احمد سعد متحرش جامعة العلوم والتكنولوجيا#متحرش_التكنو pic.twitter.com/vUteiZc3Nq — إ (@Notisacco0) June 4, 2022

هذا وطالب نشطاء المدعي العام في الأردن بالتحرك فوراً ووضع يده على الملف.

هذا ولم يصدر ـ بحسب رصد (وطن) ـ حتى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذه المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل ومدعمة بشهادات حية، سواء من إدارة الجامعة أو أي جهة رسمية بالأردن.

اللي خايف ع الجامعة ويسحبوا اعتمادها وخايف ع سمعة الجامعة،النا بنات بالجامعة النا شرف وعرض فيها، اذا ما كنت مأمن انه اختك ولا بنت عمك ولا بنتك بالمستقبل ما تتعرض لهيك موقف لشو عيشتك بس؟

اذا ما حرّكتك هيك مواقف واستفزتك وهزّت مروءتك فلا بيك ولا بالعلم اللي رايحله.#متحرش_التكنو — Ezz (@Ezz_Aldughmi) June 4, 2022

غضب في الأردن والقوى الطلابية تتحرك

وتسببت هذه الفضيحة بموجة غضب واسعة بين الأردنيين، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الأمر وكشف جميع ملابساته.

كما طالب الأردنيون بتوقيع أشد العقوبات على الاستاذ الجامعي المشار إليه بجامعة العلوم والتكنولوجيا، إذا صحت هذه الاتهامات بحقه بموجب التحقيقات.

كلنا عارفين لو الجامعه حققت بالموضوع حتتلمله وتسكر عليه عشان سمعتها وعقودها مع الدكتور ، التحقيق لازم يكون من التعليم العالي ومن برا الجامعه ،الكومنتات كلها مسكرينها عشان عارفين كمية الشكاوي يلي واصليتهم وبنكروها

المهم البنات بكرا روحو واحكولهم يلي مريتو فيه احتياط#متحرش_التكنو pic.twitter.com/VpQ5pcUJa3 — صِبا (@_Tseba) June 4, 2022

من جانبها أعلنت القوى الطلابية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، عن تجمع طلابي، الأحد، وتحديدا ـ الساعة ١١ ونصف ـ أمام عمادة شؤون الطلبة.

وذلك للمطالبة بالفصل لأي شخص قام بتحرش ضد أي فتاة في الجامعة، وحثت القوى الطلاية جميع الطلاب على ضرورة المشاركة.