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الأردن.. (وطن) تكشف هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
متحرش التكنو watanserb.com
الأردن.. (وطن) تكشف هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وطن- تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، موجة جدل واسعة عقب كشف تفاصيل وقائع ابتزاز جنسي وتحرش، لطالبات بجامعة العلوم والتكنولوجيا، من قبل أستاذ شهير بالجامعة المذكورة.

متحرش “التكنو” جامعة العلوم والتكنولوجيا

وبدأت القصة بتصدر وسم بعنوان “متحرش التكنو” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن، حيث كشف نشطاء عن هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات وتفاصيل بعض الوقائع الدنيئة التي حدثت في مكتبه الشخصي.

وأدلى بعض الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشهاداتهم، على مواقع التواصل وكشفوا تفاصيل خطيرة في فضيحة مدوية للاستاذ الجامعي.

وأكدت ناشطة أن أفعال هذا الاستاذ الذي قال ناشطون إنه يدعى “أحمد سعد”، يقوم بهذه الأفعال وابتزازه للطالبات جنسيا منذ العام 2010.

شهادة طالبات

ويستغل الاستاذ مادته في ابتزاز الطالبات حيث يتعمد التصحيح الخطأ لأوراقهن، حتى يأتينه في مكتبه ومن ثم يقوم بمساومتهم وابتزازهم مقابل منحهم درجات عالية.

وقالت صبا التي أفادت بأنها أمدت وكالة “الأناضول” للأنباء بمعلومات مفصلة عن جرائم الاستاذ وستنشر على موقع الوكالة:”دكتور أ.س بيستقبل البنات لديه بالمكتب والشباب بالقاعة عادي.”

كشف هوية متحرش جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن

وتابعت موضحة:”بحط أغلب العلامات غلط للبنات لأجل أن يراجعوه بمكتبه، ليقوم بعدها بابتزازهم والتعدي عليهم.”

وأضافت أن هذا الأمر تكرر عشرات المرات ووردت عشرات الشكاوى، إلا أن إدارة الجامعة لم تتخذ أي إجراء ضده.

فيما ذكرت طالبة أخرى سابقة بالجامعة:”أول صدمة بحياتي الجامعية لما كنت سنة أولى وشفت محادثة “الدكتور” مع صديقة سابقة، مع الأسف الكلام شفته بعيوني كان خالي من الأدب وكله إيحاءات خالية من الحياء.”

وأوضحت:”وقتها أسقطت المادة حتى ما أضطر أشوفه لأنه صدقًا ما كنت أقدر أحضر من هول الصدمة”، مضيفة:”بتمنى من كل قلبي انه يتحاسب.”

خليل غانم قال:”عندي قناعة إن الله ما بفضح إنسان إلا لما يستنفذ كل فرصه بالتوبة، بنقدر نشبهها بخزان الستر بتضلك تصرف منه حتى تفلس وتنفضح، خلال حياتي الجامعية كثير شفت هيك عينات.”

وبينما تصدرت قضية التحرش الجنسي للاستاذ بجامعة العلوم والتكنلوجيا مواقع التواصل بالأردن، طالب ناشطون بزيادة الضغط الإعلامي للضغط على إدارة الجامعة التي اتهموها بالتقاعس، وزعموا أن رئيس الجامعة يرفض إحالة الدكتور المذكور للتحقيق.

هذا وطالب نشطاء المدعي العام في الأردن بالتحرك فوراً ووضع يده على الملف.

هذا ولم يصدر ـ بحسب رصد (وطن) ـ حتى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذه المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل ومدعمة بشهادات حية، سواء من إدارة الجامعة أو أي جهة رسمية بالأردن.

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غضب في الأردن والقوى الطلابية تتحرك

وتسببت هذه الفضيحة بموجة غضب واسعة بين الأردنيين، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الأمر وكشف جميع ملابساته.

كما طالب الأردنيون بتوقيع أشد العقوبات على الاستاذ الجامعي المشار إليه بجامعة العلوم والتكنولوجيا، إذا صحت هذه الاتهامات بحقه بموجب التحقيقات.

من جانبها أعلنت القوى الطلابية لجامعة العلوم والتكنولوجيا، عن تجمع طلابي، الأحد، وتحديدا ـ الساعة ١١ ونصف ـ أمام عمادة شؤون الطلبة.

وذلك للمطالبة بالفصل لأي شخص قام بتحرش ضد أي فتاة في الجامعة، وحثت القوى الطلاية جميع الطلاب على ضرورة المشاركة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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