دكتورة يومي تبكي وتستعطف السعوديين: “تعبي وعرق جبيني” (فيديو)

وطن- خرجت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم “دكتورة يومي”، عن صمتها بعد مخالفتها نظام نشر المحتوى والإعلانات المعمول به في السعودية حيث تقيم.

أول مرة

وأكدت دكتورة يومي أن السلطات السعودية على حق في قرار المنع والغرامة المالية الصادرين بحقها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

ضمن الرصد المشترك مع وزارة التجارة والجهات المختصة، الهيئة تصدر غرامة بـ400 ألف ريال على زائرة عربية وتعميمًا بعدم التعامل معها أو الإعلان لديها.

لمخالفتها نظامي #المرئي_والمسموع والتجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/ACCdap90ju — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 31, 2022

وقالت يومي بفيديو عبر “سناب شات”، وهي منفعلة، إنها خالفت القوانين المتبعة في السعودية لجهلها بها.

واعتذرت يومي باكيةً عن الخطأ الذي وقعت به، كما اعتذرت على تصريحات شقيقتها التي استفزت السعوديين. وقالت: ” طبعاً هيدي أول مرة لأن ما كان عندي خلفية عن قوانين البلد، بدي اعتذر من متابعيني لأن أنا عملت شي غلط صح بس مش بقصدي”.

مسؤولية وليس ترفيه

وتحدثت الفاشينستا اللبنانية بالفيديو عن المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه عائلتها.

وأوضحت أنها تعمل لإعالة أسرتها وليس للتسلية والترفيه فقط. مردفة:”و لامرة عملت مشكلة مع حدا لامرة تطاولت على حدا. طول عمري بروح وبجي على السعودية ولا مرة واجهت مشكلة”.

ورداً على تصريحات شقيقتها قالت يومي: “مبلغ 400 ألف ريال مش مبلغ قليل وصغير عليِّ أنا بتعب بحياتي وعندي عيلة مسؤولة عنها. الناس بتقلي إي شو هي 400 عندك ولاشي، لأ هيدا تعبي”.

سعوديون يتعاطفون

وتعاطف البعض مع يومي، وعرضوا عليها مساعدتها ودفع مبلغ الغرامة عنها.

وكانت شقيقة يومي قد سخرت من العقوبة قائلة: ” “عملت اعلان لـ فيب “السيجارة الالكترونية” وما كان لازم تعمل إعلان إله. ودفعت غرامة عادي.. 400 الف شو هن.. ولا شي.. بلا 3 دعايات.. حق 3 دعايات”.

وأكدت شقيقة يومي أنه لم يتم منع الفاشينستا اللبنانية من الإعلانات، وقالت: “ما عم بفهم شو ممنوع ومنعوها؟.. هيها اختي على البحر في السعودية.. شو عملت حتى يمنعوها”.

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وأثارت شقيقة يومي غضب السعوديين بكلامها، الذي اعتبروه استهتاراً بالقوانين في المملكة، وفي قيمة الغرامة. معتبرين أن حبهما للنقود قادهما للجنون.