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دكتورة يومي تبكي وتستعطف السعوديين: “تعبي وعرق جبيني” (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دكتورة يومي تبكي وتستعطف السعوديين:
الدكتورة يومي

وطن- خرجت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم “دكتورة يومي”، عن صمتها بعد مخالفتها نظام نشر المحتوى والإعلانات المعمول به في السعودية حيث تقيم.

أول مرة

وأكدت دكتورة يومي أن السلطات السعودية على حق في قرار المنع والغرامة المالية الصادرين بحقها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وقالت يومي بفيديو عبر “سناب شات”، وهي منفعلة، إنها خالفت القوانين المتبعة في السعودية لجهلها بها.

واعتذرت يومي باكيةً عن الخطأ الذي وقعت به، كما اعتذرت على تصريحات شقيقتها التي استفزت السعوديين. وقالت: ” طبعاً هيدي أول مرة لأن ما كان عندي خلفية عن قوانين البلد، بدي اعتذر من متابعيني لأن أنا عملت شي غلط صح بس مش بقصدي”.

مسؤولية وليس ترفيه

وتحدثت الفاشينستا اللبنانية بالفيديو عن المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه عائلتها.

وأوضحت أنها تعمل لإعالة أسرتها وليس للتسلية والترفيه فقط. مردفة:”و لامرة عملت مشكلة مع حدا لامرة تطاولت على حدا. طول عمري بروح وبجي على السعودية ولا مرة واجهت مشكلة”.

ورداً على تصريحات شقيقتها قالت يومي: “مبلغ 400 ألف ريال مش مبلغ قليل وصغير عليِّ أنا بتعب بحياتي وعندي عيلة مسؤولة عنها. الناس بتقلي إي شو هي 400 عندك ولاشي، لأ هيدا تعبي”.

سعوديون يتعاطفون

وتعاطف البعض مع يومي، وعرضوا عليها مساعدتها ودفع مبلغ الغرامة عنها.

وكانت شقيقة يومي قد سخرت من العقوبة قائلة: ” “عملت اعلان لـ فيب “السيجارة الالكترونية” وما كان لازم تعمل إعلان إله. ودفعت غرامة عادي.. 400 الف شو هن.. ولا شي.. بلا 3 دعايات.. حق 3 دعايات”.

وأكدت شقيقة يومي أنه لم يتم منع الفاشينستا اللبنانية من الإعلانات، وقالت: “ما عم بفهم شو ممنوع ومنعوها؟.. هيها اختي على البحر في السعودية.. شو عملت حتى يمنعوها”.

وأثارت شقيقة يومي غضب السعوديين بكلامها، الذي اعتبروه استهتاراً بالقوانين في المملكة، وفي قيمة الغرامة. معتبرين أن حبهما للنقود قادهما للجنون.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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