“العهد الجديد”: تركي آل الشيخ “سكير عربيد” ويرفض نصائح الأطباء بالإقلاع عن الخمور

وطن – زعم حساب “العهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر“، بأن المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مدمن على شرب الخمور، لافتا إلى أنه يرفض نصائح الأطباء في الإقلاع عنه بسبب وضعه الصحي.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له –لم يتم التأكد من صحة ما ورد بها– عبر “تويتر“:”الفاسد المفسد تركي آل شيخ سكّير عربيد، لا ينزل الكأس من يده، وعلى الرغم من تحذيره من قبل الأطباء، ومحاولة المقربين منه اقناعه بالمثول للطب لمساعدته في الإقلاع عن إدمانه، إلا أنه يرفض“.

وزعم الحساب أن “آل الشيخ” أخبرهم “أنه يشرب ليس لأنه مدمن بل لأنه يعشق شرب الخمر“.

الفاسد المفسد تركي آل شيخ سكّير عربيد، لا ينزل الكأس من يده، وعلى الرغم من تحذيره من قبل الأطباء، ومحاولة المقربين منه اقناعه بالمثول للطب لمساعدته في الإقلاع عن إدمانه، إلا أنه يرفض، مؤكداً أنه يشرب ليس لأنه مدمن بل لأنه يعشق شرب الخمر. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 2, 2022

مرض تركي آل الشيخ

وسبق ان أشارت تقارير صحفية، أن تركي آل الشيخ يعاني نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، كذلك ضعف في تدفق الدم للساقين والقدم، بالإضافة إلى وجود ورم في الرأس قريب من إحدى الغدد الهامة.

وأكد على هذا الصحفي المصري أبو المعاطي زكي المقرب من تركي آل الشيخ في يونيو/حزيران 2020، عقب خضوعه لعملية جراحية، حيث خرج في فيديو طلب فيه من الجميع الدعاء له وتحدث فيه عن المرض.

تولي “ آل الشيخ ” مسؤولية تحقيق رؤية “ ابن سلمان ” للإنفتاح

يشار إلى أنه في محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الساعية لإحداث تغيير بالمملكة منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، لإحداث انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، لم يجد إلا تركي آل الشيخ ليقوم بهذه المهمة.

وسريعاً كان انتشار حفلات الرقص المختلط في المملكة التي وصفتها شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير سابق لها، بأنها محاولة لإخفاء “الجانب المظلم” لولي العهد السعودي.

ومن بين أبرز مشاهد الاختلاط غير المسبوقة، شهدت السعودية العديد من الحفلات الصاخبة لنجوم ونجمات غناء أجانب، في حين ظهرت فتيات سعوديات في حالةٍ رَفَضَها السعوديون، بحسب ما عبّروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كنّ يرقصن ويتمايلن مع الموسيقى.

كل تلك الحفلات والمناسبات الغريبة عن المجتمع السعودي كان يقف خلفها تركي آل الشيخ، الذي يعتبر أحد أبرز المقربين من ولي العهد، والمحقق لطموحاته في الانفتاح.