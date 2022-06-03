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“العهد الجديد”: تركي آل الشيخ “سكير عربيد” ويرفض نصائح الأطباء بالإقلاع عن الخمور

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه watanserb.com
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه

وطن – زعم حسابالعهد الجديد” الشهير على موقع التدوين المصغرتويتر، بأن المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مدمن على شرب الخمور، لافتا إلى أنه يرفض نصائح الأطباء في الإقلاع عنه بسبب وضعه الصحي.

وقالالعهد الجديدفي تدوينة لهلم يتم التأكد من صحة ما ورد بهاعبرتويتر“:”الفاسد المفسد تركي آل شيخ سكّير عربيد، لا ينزل الكأس من يده، وعلى الرغم من تحذيره من قبل الأطباء، ومحاولة المقربين منه اقناعه بالمثول للطب لمساعدته في الإقلاع عن إدمانه، إلا أنه يرفض“.

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وزعم الحساب أنآل الشيخأخبرهمأنه يشرب ليس لأنه مدمن بل لأنه يعشق شرب الخمر“.

مرض تركي آل الشيخ

وسبق ان أشارت تقارير صحفية، أن تركي آل الشيخ يعاني نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، كذلك ضعف في تدفق الدم للساقين والقدم، بالإضافة إلى وجود ورم في الرأس قريب من إحدى الغدد الهامة.

وأكد على هذا الصحفي المصري أبو المعاطي زكي المقرب من تركي آل الشيخ في يونيو/حزيران 2020، عقب خضوعه لعملية جراحية، حيث خرج في فيديو طلب فيه من الجميع الدعاء له وتحدث فيه عن المرض.

توليآل الشيخمسؤولية تحقيق رؤيةابن سلمانللإنفتاح

يشار إلى أنه في محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الساعية لإحداث تغيير بالمملكة منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، لإحداث انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، لم يجد إلا تركي آل الشيخ ليقوم بهذه المهمة. 

وسريعاً كان انتشار حفلات الرقص المختلط في المملكة التي وصفتها شبكةبلومبيرغالأمريكية، في تقرير سابق لها، بأنها محاولة لإخفاءالجانب المظلملولي العهد السعودي.

ما سرّ حذف تركي آل الشيخ جميع تغريداته؟!

 

ومن بين أبرز مشاهد الاختلاط غير المسبوقة، شهدت السعودية العديد من الحفلات الصاخبة لنجوم ونجمات غناء أجانب، في حين ظهرت فتيات سعوديات في حالةٍ رَفَضَها السعوديون، بحسب ما عبّروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كنّ يرقصن ويتمايلن مع الموسيقى.

كل تلك الحفلات والمناسبات الغريبة عن المجتمع السعودي كان يقف خلفها تركي آل الشيخ، الذي يعتبر أحد أبرز المقربين من ولي العهد، والمحقق لطموحاته في الانفتاح.

المصدروطن + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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