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الهدهد

اغتيال بوتين.. محاولة جديدة فشلت.. والاستخبارات الأمريكية تؤكد إصابته بالسرطان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اغتيال بوتين watanserb.com
الرئيس الروسي فلايديمير بوتين

وطن – كشفت مجلة “نيوزويك” الامريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المخابرات الروسية وأمن الكرملين تمكنوا من إحباط محاولة اغتيال للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المجلة أيضا، في تقرير لها نقلًا عن ثلاثة مصادر رفيعة في المخابرات الأمريكية، فإن “بوتين” حصل على جرعات علاج مكثفة لمرض السرطان في شهر إبريل/نيسان الماضي.

وأكدت الصحيفة ان تقريرا رفعته المخابرات الأمريكية للرئيس جو بايدن، أكد أن “بوتين” عاد للظهور بعد خضوعه للعلاج في أبريل/نيسان من السرطان المتقدم.

شكوك حول إصابة بوتين بالسرطان

محالة اغتيال بوتين

ونقلت المجلة عن المسؤولين في المخابرات الامريكية، قولهم إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لحياة بوتين في مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن وكالة المخابرات المركزية وأجهزة المخابرات الأجنبية تلتقط قصصًا متسقة حول خلاف بين القائمين على رأس وزارات الأمن القومي، فضلاً عن رغبة الدبلوماسيين الروس في الانشقاق إلى الغرب.

خشية من إصابة “بوتين” بجنون العظمة

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يشعرون بالقلق من أن “بوتين” مصاب بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة. مشيرين إلى أن هذا الأمر يجعل الحرب في أوكرانيا مسارا صعبا وغير متوقعا، لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا.

الرئيس الروسي فلايديمير بوتين

وقال أحد كبار ضباط الاستخبارات الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى التقارير: “قبضة بوتين قوية ولكنها لم تعد مطلقة”.

وحذر المسؤولون الثلاثة – أحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، وواحد من وكالة استخبارات الدفاع – من أن عزل الزعيم الروسي يجعل من الصعب على المخابرات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضعه الصحي.

وكان رئيس المخابرات الأوكرانية الميجور جنرال كيريلو بودانوف قد صرح لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن بوتين “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وأنه مريض للغاية” ، مضيفًا أن هناك خططًا داخل الكرملين للإطاحة به.

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المصدرنيوزويك + سكاي نيوز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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