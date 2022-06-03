اغتيال بوتين.. محاولة جديدة فشلت.. والاستخبارات الأمريكية تؤكد إصابته بالسرطان

وطن – كشفت مجلة “نيوزويك” الامريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المخابرات الروسية وأمن الكرملين تمكنوا من إحباط محاولة اغتيال للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المجلة أيضا، في تقرير لها نقلًا عن ثلاثة مصادر رفيعة في المخابرات الأمريكية، فإن “بوتين” حصل على جرعات علاج مكثفة لمرض السرطان في شهر إبريل/نيسان الماضي.

وأكدت الصحيفة ان تقريرا رفعته المخابرات الأمريكية للرئيس جو بايدن، أكد أن “بوتين” عاد للظهور بعد خضوعه للعلاج في أبريل/نيسان من السرطان المتقدم.

محالة اغتيال بوتين

ونقلت المجلة عن المسؤولين في المخابرات الامريكية، قولهم إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لحياة بوتين في مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن وكالة المخابرات المركزية وأجهزة المخابرات الأجنبية تلتقط قصصًا متسقة حول خلاف بين القائمين على رأس وزارات الأمن القومي، فضلاً عن رغبة الدبلوماسيين الروس في الانشقاق إلى الغرب.

خشية من إصابة “بوتين” بجنون العظمة

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يشعرون بالقلق من أن “بوتين” مصاب بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة. مشيرين إلى أن هذا الأمر يجعل الحرب في أوكرانيا مسارا صعبا وغير متوقعا، لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا.

وقال أحد كبار ضباط الاستخبارات الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى التقارير: “قبضة بوتين قوية ولكنها لم تعد مطلقة”.

وحذر المسؤولون الثلاثة – أحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، وواحد من وكالة استخبارات الدفاع – من أن عزل الزعيم الروسي يجعل من الصعب على المخابرات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضعه الصحي.

وكان رئيس المخابرات الأوكرانية الميجور جنرال كيريلو بودانوف قد صرح لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن بوتين “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وأنه مريض للغاية” ، مضيفًا أن هناك خططًا داخل الكرملين للإطاحة به.

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