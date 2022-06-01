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فيديو “الفلقة” يقلب المغرب.. هذا ما فعله إمام مسجد بأطفال قاصرين

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
فعل إمام مسجد بأطفال قاصرين watanserb.com
فعل إمام مسجد بأطفال قاصرين

وطن- اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، موجة غضب واسعة واستياء بعد انتشار مقطع فيديو بعنوان “الفلقة”، يُظهر إمام مسجد في طنجة يقوم بتعنيف أطفال قاصرين داخل قاعة للتعليم الديني.

النيابة تفتح تحقيقا مع إمام فيديو “الفلقة”

وذكرت مصادر جريدة “هسبريس” الإلكترونية المحلية، أن النيابة العامة بشفشاون أمرت بفتح بحث قضائي مع إمام مسجد “دكينة”، بمنطقة باب تازة.

وذلك على خلفية ما بات يُعرف بـ”شريط الفلقة”، وبحسب المصادر ذاتها شرعت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة، في إجراء البحث مع المحفظ الذي ظهر في شريط وهو يعنف أطفالا صغارا كانوا بصدد حفظ القرآن الكريم.

تعذيب وصراخ

وأظهر الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة و56 ثانية وتابعته “وطن”، أحد الأشخاص وهو يحمل الطفل بين يديه ويوجه قدمه باتجاه استاذ الصف ( الإمام) الذي يقوم بضربه بعنف ووحشية على قدميه.

وكان واضحا استخدام المعلم لطريقة تقليدية قديمة في العقاب (الفلقة) التي عفا عليها الزمن، وهي طريقة بعيدة عن التعليم.

ثم يحضر خادم المدرسة طفلاً آخر ليلقى نفس المعاملة من الإمام وسط صراخ الأطفال الآخرين وتوسلاتهم.

فيديو “الفلقة” يستنفر السلطات المغربية

وفور انتشار الفيديو تحركت السلطات المغربية وذكرت “هسبريس”، أن “مصالح اليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت شريط فيديو، يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيه إمام مسجد بمنطقة “باب تازة” وهو يستخدم العنف في حق قاصرين يتابعون دروسا في التعليم العتيق”، وأمرت النيابة العامة بتوقيفه.

“تحفيظ أن انتقام وتنفيس عن الغضب”

ولاقى الفيديو موجة استنكار وغضب في أوساط المغاربة وتعالت الأصوات للمطالبة بمعاقبة الشخصين الذين ظهرا في الفيديو الصادم.

وتساءل “رضوان” من جانبه “إّذا كانت الفلقة هي جزء من التحفيظ أم انها مجرد تنفيس عن الغضب.”

فيما عبر “محمد العضياني” عن اعتقاده بأن العصا هي من وسائل التأديب وقديماً كانت تخرج رجالاً واستدرك: “العصا لمن عصى. وعندما توقف استخدام الفلقة والعصاة لم يعد هناك تعليم.”

محمد محفوظ كتب هو الآخر:”انا ديك الفلقة هي لي علمتني ما أكتب الآن”.

فما طالب “زكريا عسري” بإطلاق سراح الفقيه –الامام الذي استخدم الفلقة لتعليم تلاميذه- وعلق “هكذا تعلمت أجيال من المغاربة وعندما توقف استخدام الفلقة والعصاة لم يعد هناك تعليم.”

بينما رفض ناشط هذه النظرية وأكد أنه “لا توجد علاقة بين الضرب والتربية، مضيفا “أنه يعرف أشخاصاً كانوا يتلقون ضرباً مبرحاً على يد والديه، ومع ذلك هم الآن منحرفون.”

وتابع “الكسول يبقى كسولاً في الدراسة حتى يقرر أن يصبح مجتهداً وربما تزيد العصا في كرهه للدراسة.”

“حظر العقاب البدني”

وحسب تقرير لمنظمة “Human Rights Watch“، صدر عام 2020 يتعرض أكثر من 90% من الأطفال للإساءة الجسدية أو اللفظية كل شهر في بعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، التي سجلت بعضها أعلى معدلات العقاب البدني في العالم.

ومنذ سبعينات القرن الماضي بدأت الدول بحظر العقاب البدني حيث أظهرت الأبحاث أنه لا يساهم في تحسين سلوك الأطفال.

بل وكان مرتبطا أيضا بزيادة الأفكار الانتحارية والقلق والعدوان والعنف الأسري والجريمة والتسرب من المدرسة. لكن الأطفال هناك ما زالوا يتعرضون للإيذاء الجسدي في المنزل، والمدرسة.

تقاعس السلطات المغربية

ووجدت دراسة أجرتها وزارة التربية الوطنية في المغرب حالات قام فيها المعلمون بصدم الأطفال بالكهرباء وربطهم بحبال.

ومع ذلك، تباطأت الحكومة في الاستجابة للمطالب بحظر جميع أشكال التأديب العنيف للأطفال.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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