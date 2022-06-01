حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها السريّ .. ومفاجأة عن طفل لم يعلم عنه أحد! (صور)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لحبيبة الأمير هاري السابقة، تشيلسي ديفي، في أول عطلة عائلية لها مع زوجها وابنها حديث الولادة أثناء سفرهما إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا بعد حفل زفاف سري.

وتزوجت تشيلسي من المليونير (سام كتمور سكوت) 37 عامًا، سرا في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء حفل الزفاف بعد أن استقبل الثنائي طفلاً اسمياه (ليو) في يناير الماضي.

تمكنت تشيلسي، المولودة في زيمبابوي، والتي تدير شركة للمجوهرات والسفر، من إبقاء حملها طي الكتمان وأنجبت ليو في مستشفى تشيلسي وويستمنستر في يناير.

وألمحت فقط إلى أنها كانت على علاقة جدية في عام 2020. لكنها لم تكشف عن اسم رجلها الجديد.

وتزوجت تشيلسي سراً من شريكها المليونير في وقت سابق من هذا الشهر.

واستمرت العلاقة بين تشيلسي والأمير هاري لمدة سبع سنوات حتى عام 2010، حيث انفصلت عنه لأنها لا تريد أن تكون عروسًا ملكية، وأبقت أيضًا علاقتها بـ”سام” سرية حتى تم الكشف عنها قبل ثلاثة أسابيع فقط.

كما أنّ سام هو شقيق جاك كاتمور سكوت، 35 عامًا ، ممثل هوليوود الذي اشتهر بدوره في فيلم “كريستوفر نولان” الحائز على جائزة الأوسكار .