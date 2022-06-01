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حبيبة الأمير هاري السابقة تظهر مع زوجها السريّ .. ومفاجأة عن طفل لم يعلم عنه أحد! (صور)

انفصلا عن بعضهما البعض عام 2011

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تشيلسي ديفي حبيبة الأمير هاري السابقة watanserb.com
تشيلسي ديفي حبيبة الأمير هاري السابقة

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لحبيبة الأمير هاري السابقة، تشيلسي ديفي، في أول عطلة عائلية لها مع زوجها وابنها حديث الولادة أثناء سفرهما إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا بعد حفل زفاف سري.

تشيلسي ديفي وزوجها الجديد
تشيلسي ديفي وزوجها الجديد

وتزوجت تشيلسي من المليونير (سام كتمور سكوت) 37 عامًا، سرا في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء حفل الزفاف بعد أن استقبل الثنائي طفلاً اسمياه (ليو) في يناير الماضي.

تمكنت تشيلسي، المولودة في زيمبابوي، والتي تدير شركة للمجوهرات والسفر، من إبقاء حملها طي الكتمان وأنجبت ليو في مستشفى تشيلسي وويستمنستر في يناير.

وألمحت فقط إلى أنها كانت على علاقة جدية في عام 2020. لكنها لم تكشف عن اسم رجلها الجديد.

وتزوجت تشيلسي سراً من شريكها المليونير في وقت سابق من هذا الشهر.

تشيلسي انفصلت عن الأمير هاري عام 2011
تشيلسي انفصلت عن الأمير هاري عام 2011

واستمرت العلاقة بين تشيلسي والأمير هاري لمدة سبع سنوات حتى عام 2010، حيث انفصلت عنه لأنها لا تريد أن تكون عروسًا ملكية، وأبقت أيضًا علاقتها بـ”سام” سرية حتى تم الكشف عنها قبل ثلاثة أسابيع فقط.

تشيلسي ديفي والأمير هاري
انفصلت تشيلسي ديفي عن الأمير هاري لأنها لا تريد أن تكون عروسًا ملكية

كما أنّ سام هو شقيق جاك كاتمور سكوت، 35 عامًا ، ممثل هوليوود الذي اشتهر بدوره في فيلم “كريستوفر نولان” الحائز على جائزة الأوسكار .

تشيلسي ديفي حبيبة الأمير هاري سابقا
تشيلسي ديفي حبيبة الأمير هاري سابقا
المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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