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أول ظهور لهالة زايد وزيرة الصحة بعد اختفاء غامض وإشاعة زواجها من السيسي (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
هالة زايد watanserb.com
وزيرة الصحة هالة زايد

وطن- ظهرت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، الأربعاء، لأول مرة بعد اختفاء طويل غامض امتد لشهور عقب فضيحة الفساد التي ظهرت في الوزارة ويتم التحقيق بها حتى الآن.

هالة زايد وزيرة الصحة المصرية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، استمعت خلال الشهور الماضية لشهادات مسؤولين بمكتب وزيرة الصحة، حيث تتم محاكمة 4 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “رشوة وزارة الصحة“.

وكانت التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول في قضية الرشوة تلك، هو محمد عبدالمجيد الأشهب “طليق الوزيرة”.

ونشر نجل هالة زايد، عبر حساباته بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق لقاء جمع والدته وزيرة الصحة بقيادات الوزارة في جلسة عائلية بمنزلها.

وظهرت وزيرة الصحة المصرية بحسب ما رصدت (وطن)، وهي تتحدث للحضور وتجري نقاش معهم وكانت ترتدي عباءة منزلية مع غطاء الرأس.

ظهور جديد لهالة زايد من منزلها

وقالت هالة زايد في نص حديثها مخاطبة الحضور:”بمجرد ما عرفنا إن فيه عيان هنتحاسب قدام ربنا عليه.. كلنا هنتحاسب، يكفي إنه هو عيان كمان هيتمرمط.”

وجاء ذلك ضمن حثها للقيادات بالوزارة التي حضرت الاجتماع، على الاهتمام بشؤون المرضى.

وتابعت ضاربة المثل بأحد الحضور:”فلما يروح لأمير في القافلة لو له علاج أو عملية على نفقة الدولة.. ما أنا أعتبر أمير الراعي المصري جزء من وزارة الصحة.. طب ما ده عيان تكتب ده له عملية كذا على نفقة الدولة تعملها.”

وظهر شخص آخر يتحدث في اللقاء مثنيا على وزيرة الصحة وكأنه يتملقها:”سيادة الوزيرة لما مسكت الوزارة كانت بتقول احنا الأول اسمنا وزارة الصحة مش وزارة المرض.”

مضيفا:”المفروض أدور على الأصحاء أبقي عليهم أصحاء.. مش أدور على العيان عشان أعالجه.. اه هدور على العيان أعالجه بس الأساسي بتاعي إن أبقي على الأصحاء أصحاء.. عشان كده كانت بتشتغل على مبادارات الصحة العامة.”

الدكتورة هالة زايد تثير السخرية على طريقة السيسي

إشاعة زواج السيسي من هالة زايد

وكانت إشاعات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اختفاء وزيرة الصحة عقب الكشف عن قضية الفساد بوزارتها، عن زواج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي من هالة زايد سرا.

ولاقت هذه الإشاعة انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وقتها.

واتضح لاحقا أن هذه المزاعم مجرد إشاعات، فيما لم يصدر أي تعليق من مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسة حكومية بشأن هذه الشائعة.

“رشوة وزارة الصحة”

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة 4 متهمين في القضية بينهم “طليق هالة زايد” ـ المتهم ا|لأول ـ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه لنفسه وأخذه 600 ألف جنيه “رشوة” من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمينِ آخرينِ.

وجاء ذلك مقابل استعمال طليق هالة زايد محمد عبدالمجيد الأشهب، نفوذه للحصول من مسؤولين بالوزارة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

ويشار إلى أن “الأشهب” يعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ويبلغ من العمر 58 عاما.

وخرجت تفاصيل فضيحة قضية الرشوة في وزارة الصحة للعلن في يناير الماضي، ووقتها اختفت وزيرة الصحة في ظروف غامضة وسط حديث عن وضعها تحت الإقامة الجبرية.

وكلف رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وقتها، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بالقيام بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد.

اختفاء وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ولا أحد يعرف أين هي وما مصيرها!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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