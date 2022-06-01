أول ظهور لهالة زايد وزيرة الصحة بعد اختفاء غامض وإشاعة زواجها من السيسي (فيديو)

وطن- ظهرت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، الأربعاء، لأول مرة بعد اختفاء طويل غامض امتد لشهور عقب فضيحة الفساد التي ظهرت في الوزارة ويتم التحقيق بها حتى الآن.

هالة زايد وزيرة الصحة المصرية

وكانت محكمة جنايات القاهرة، استمعت خلال الشهور الماضية لشهادات مسؤولين بمكتب وزيرة الصحة، حيث تتم محاكمة 4 متهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “رشوة وزارة الصحة“.

الوزيرة #هالة_زايد اللي اختفت بعد فضيحة الفساد والفضيحة التانية إياها.. دلوقتي بتظهر مع مجموعة من قيادات الوزارة وبيقولوا عليها "سيادة الوزيرة" والفيديو متصور في حساب ابنها على انستجرام.. ايه الحكاية يا ترى؟ #يسقط_وزير_العار#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/Jau0qKdoWB — ثورة شعب (@ThawretShaaab) June 1, 2022

وكانت التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول في قضية الرشوة تلك، هو محمد عبدالمجيد الأشهب “طليق الوزيرة”.

ونشر نجل هالة زايد، عبر حساباته بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق لقاء جمع والدته وزيرة الصحة بقيادات الوزارة في جلسة عائلية بمنزلها.

وظهرت وزيرة الصحة المصرية بحسب ما رصدت (وطن)، وهي تتحدث للحضور وتجري نقاش معهم وكانت ترتدي عباءة منزلية مع غطاء الرأس.

ظهور جديد لهالة زايد من منزلها

وقالت هالة زايد في نص حديثها مخاطبة الحضور:”بمجرد ما عرفنا إن فيه عيان هنتحاسب قدام ربنا عليه.. كلنا هنتحاسب، يكفي إنه هو عيان كمان هيتمرمط.”

وجاء ذلك ضمن حثها للقيادات بالوزارة التي حضرت الاجتماع، على الاهتمام بشؤون المرضى.

وتابعت ضاربة المثل بأحد الحضور:”فلما يروح لأمير في القافلة لو له علاج أو عملية على نفقة الدولة.. ما أنا أعتبر أمير الراعي المصري جزء من وزارة الصحة.. طب ما ده عيان تكتب ده له عملية كذا على نفقة الدولة تعملها.”

وظهر شخص آخر يتحدث في اللقاء مثنيا على وزيرة الصحة وكأنه يتملقها:”سيادة الوزيرة لما مسكت الوزارة كانت بتقول احنا الأول اسمنا وزارة الصحة مش وزارة المرض.”

مضيفا:”المفروض أدور على الأصحاء أبقي عليهم أصحاء.. مش أدور على العيان عشان أعالجه.. اه هدور على العيان أعالجه بس الأساسي بتاعي إن أبقي على الأصحاء أصحاء.. عشان كده كانت بتشتغل على مبادارات الصحة العامة.”

إشاعة زواج السيسي من هالة زايد

وكانت إشاعات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اختفاء وزيرة الصحة عقب الكشف عن قضية الفساد بوزارتها، عن زواج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي من هالة زايد سرا.

كلام #نرمين_عادل صحيح مليار في المية انا اتصدمت لما اتأكد من المعلومات وفعلا صحيح متجوز من #هالة_زايد وكل كلمة كانت صحيحة وفي وثائق وبتأكد دة ومن مصادرنا اتاكدنا من كل كلامها النظام دة قمة في الاجرام #محمود_السيسي دة قاتل ومجرم اجرام غير عادي

علي فكرة دة 10% حرفيا في اسوء من كدة — MIDO (@A7medUnited) May 27, 2022

ولاقت هذه الإشاعة انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وقتها.

واتضح لاحقا أن هذه المزاعم مجرد إشاعات، فيما لم يصدر أي تعليق من مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسة حكومية بشأن هذه الشائعة.

نرمين عادل تمهل السيسي 24 ساعة قبل نشر عقد زواجة من هالة زايد https://t.co/4ID4aoky74 via @YouTube — Abdeelrahman Hesham (@22Hesham) June 1, 2022

“رشوة وزارة الصحة”

وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة 4 متهمين في القضية بينهم “طليق هالة زايد” ـ المتهم ا|لأول ـ للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه لنفسه وأخذه 600 ألف جنيه “رشوة” من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمينِ آخرينِ.

وجاء ذلك مقابل استعمال طليق هالة زايد محمد عبدالمجيد الأشهب، نفوذه للحصول من مسؤولين بالوزارة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

ويشار إلى أن “الأشهب” يعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ويبلغ من العمر 58 عاما.

وخرجت تفاصيل فضيحة قضية الرشوة في وزارة الصحة للعلن في يناير الماضي، ووقتها اختفت وزيرة الصحة في ظروف غامضة وسط حديث عن وضعها تحت الإقامة الجبرية.

وكلف رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وقتها، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بالقيام بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد.