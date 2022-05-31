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“مطار حمد الدولي” الأفضل عالميا والكويت يحتل المرتبة قبل الأخيرة كأسوأ مطارات العالم

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مطار حمد الدولي watanserb.com

وطن- نشر موقع “بيزنس إنسايدر” تقريرا عن أسوأ المطارات في العالم، حيث احتل مطار الكويت الدولي المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب المطارات الأسوأ حول العالم في التصنيف الذي أعده موقع السفر “إير هلب”، وقبل مطار لشبونة بورتيلا الذي احتل رأس القائمة.

وقال الموقع ان التصنيف الجديد للمطارات الأسوأ حول العالم اعتمد 3 مقاييس رئيسية: الأداء في الوقت المحدد، وجودة الخدمة، والطعام والمتاجر.

مقياس التصنيف

ووفقا لموقع السفر “إيرهلب“، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة مطالبات تعطل شركات الطيران، فإنه يتم تسجيل المطارات على مقياس مكون من 10 نقاط بناء على 3 معايير، وتساهم جودة الخدمة بنسبة 20 بالمئة أخرى من النتيجة.

كما تم تقييم المطارات من خلال جودة خدمة العملاء، ومدى سرعة أوقات الانتظار الأمنية، ومدى نظافة المطار، في حين تشكّل المواد الغذائية والمحال التجارية 20 بالمئة الأخيرة من النتيجة؛ مشيرا الموقع إلى انه يتم جمع البيانات من الركاب الذين يصنفون خيارات الطعام والتسوق على مقياس من 1 إلى 5.

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مطار حمد الدولي الأفضل عالميا

ووفقا للتصنيف نفسه، فقد احتل مطار حمد الدولي في قطر رأس القائمة للمطارات الأفضل في العالم، متفوقاً على 131 مطارًا آخر في الصدارة، حيث حصل على مجموع إجمالي 8.39 من أصل 10.

مطار حمد الدولي في قطر
مطار حمد الدولي في قطر

لكن بينما كان مطار قطر يتألق بشكل لامع، هبطت عدة مطارات أوروبية في ذيل القائمة.

ووفقًا للتصنيفات توجد 8 من أقل 10 مطارات في العالم مرتبة بأوروبا. تشمل الـ 10 الأدنى أيضًا مطارًا في الشرق الأوسط وآخر في أميركا الشمالية.

مطار ليشبونة بورتيلا الأسوأ عالميا

مطار ليشبونة بورتيلا الأسوأ عالميا
مطار ليشبونة بورتيلا الأسوأ عالميا

وبينما تصدّر مطار لشبونة بورتيلا بالبرتغال قائمة الأسوأ، جاء مطار الكويت الدولي في المرتبة الثانية، إذ حصل على درجة 5.78، حيث بلغ الأداء في الوقت المحدد: 4.3، وحصلت جودة الخدمة على 8، أما المواد الغذائية والمحال التجارية فكانت درجتها 8، مشيرة الى أن مطار الكويت الدولي استقبل أكثر من 15 مليون شخص عام 2019. ولديه أيضًا قاعدة جوية عسكرية تستخدمها القوات الجوية الكويتية.

وحصل المطار على تصنيف 2/10 من سكاي تراكس Skytrax، حيث اشتكى بعض الركاب من الرائحة الكريهة في المطار و”إجراءات الركوب والهبوط من الطائرة البطيئة وغير المهنية”.

مطار حمد الدولي “الأفضل”.. مفاجأة عن مطار الكويت في تصنيف أسوأ وأفضل مطارات العالم

المصدرايرهلب ،بيزنس إنسايدر ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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