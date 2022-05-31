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رياضة

ليفاندوفسكي: مشواري مع البايرن انتهى وانتقالي إلى برشلونة مرتبط بشروط

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ الألماني watanserb.com
رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ الألماني

وطن – أغلق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، مهاجم فريق بايرن ميونخ، باب التفاوض مع العملاق البافاري بشأن تجديد عقده، لينهي الشكوك بشأن مستقبله مع النادي، إلى جانب الحديث عن ارتباطه بشدة في الانتقال إلى صفوف برشلونة هذا الصيف.

وقال البولندي ليفاندوفسكي، خلال تواجده في معسكر تدريب منتخب بلاده استعداداً لمواجهة نظيره ويلز في منافسات بطولة دوري أمم أوروبا، في مؤتمر صحفي، ” حقبتي أو مشواري مع بايرن ميونخ انتهى، ولا أري أي فرصة لي من أجل الاستمرار باللعب لهذا النادي”.

رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ

وأردف ليفاندوفسكي، ” بايرن ميونخ فريق جاد، كما وأعتقد أنهم لم يبقونني مع رغبتي في الرحيل، لا أريد اللاعب هناك مجدداً. الانتقال هو الحل الأفضل لنا، وآمل ألا يمنعوني من الانتقال”.

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كما وأصاب جماهير وعشاق الفريق” البافاري”، الصدمة والذهول، من تصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي العدائية تجاه النادي، الذي حقق معه العديد من البطولات والألقاب الفردية والجماعية على الصعيد المحلي والقاري.

الانتقال إلى برشلونة

وأوضح ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن ارتباطه في الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، في تصريح صحفي عبر قناة “Eleven Sports” البولندية، قائلاً: ” الأمر يعتمد على عدة عوامل، وليس فقط على أي مدي أريد ذلك، ولكن أيضاً وهو المهم على ما سيحدث”. دون أن يكشف عن شروطه.

كما وقد كشفت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، بأن نجم البايرن ليفاندوفسكي. سيقرر وضع وجهته المقبلة، بعد رحيله عن النادي البافاري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان فريق برشلونة ” الكتالوني” قد قدم عرضاً، لنادي البايرن الألماني، إلا أن الأخير رفض رحيله. وسط توقعات بنشوب أزمة بين اللاعب مع إدارة النادي بشأن مستقبله، في ظل رغبة اللاعب الشديدة في ترك النادي بعد 8 أعوام.

وتوج ليفاندوفسكي بلقب هداف الدوري الألماني لهذا الموسم مع فريق بايرن ميونخ. برصيد 35 هدفاً، كما واحتل وصافة ترتيب دوري أبطال أوروبا خلف الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد برصيد 13 هدفاً، بعد خروج فريقه من دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية.

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المصدروطن + Eleven Sports + سكاي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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