فيديو صادم يوثق لحظة انتحار الأم المصرية بعد ذبحها أطفالها الثلاثة

وطن – راج على مواقع التواصل في مصر مقطع مصور، وثق لحظة انتحار الأم المصرية التي تدعى “حنان م. ا” (33عاما)، بعد قتلها لأطفالها الثلاثة ذبحا في قرية “ميت تمامة” بمحاظفة الدقهلية، في جريمة مروعة هي حديث الساعة في مصر الآن.

لحظة انتحار الأم المصرية التي ذبحت أبنائها

وكانت التحريات كشفت عن قتل الأم ـ الخريجة الجامعية ـ لأبنائها وأرشد لذلك رسالة كتبتها بخط يدها، قبل أن تنهي حياتها هي الأخرى بالانتحار.

وتدل الرسالة على أن الأم حنان المتزوجة من شاب مصري سافر للسعودية منذ 6 اشهر طلبا للرزق، كانت تعاني ظروفا نفسية صعبة.

الفيديو المتداول والذي تم تفريغه من “كاميرات المراقبة”، أظهر تواجد الأم على طريق في قرية “ميت تمامة” وهي تستعد للانتحار، حيث كانت تنتظر الفرصة لإلقاء نفسها أمام أي سيارة مارة.

وبعد مرور سيارة واثنين قررت الوالدة المصرية، أن تلقي بنفسها أمام “جرار زراعي” لمحته قادما.

وبالفعل ـ وبحسب ما رصدت (وطن) بالفيديو ـ تقدمت حنان نحو الطريق أكثر، وبمجرد اقتراب “الجرار” منها، ألقت بنفسها تحت عجلاته ليصدمها بقوة ويدهسها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية كشفت ما حدث بعد ذلك، فإنه تم نقل الأم في حالة حرجة إلى المستشفى ووافتها المنية هناك.

جنازة الأطفال الذين ذبحتهم والدتهم في مصر

ووثقت مقاطع فيديو أخرى جنازة الأطفال الضحايا، الذين وجدوا مذبوحين داخل شقتهم على يد والدتهم التي انتحرت لاحقا.

وكانت الجنازة مهيبة وحضرها جميع أهالي قريت “ميت تمامة” بمحافظة الدقهلية، تعاطفا مع أهل الضحايا.

وبحسب ما ذكر البعض فإن الأطفال الضحايا الذين تم ذبحهم، هم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية سنة واحدة،

الزوج طالب الحضور بالدعاء لزوجته المنتحرة

هذا ونقل شهود عيان في منشورات لهم بـ”فيسبوك” موقف للزوج المكلوم من جنازة أطفاله.

وقالوا إن الزوج طلب من الحضور أن يدعوا لزوجته بالرحمة. مؤكدا أنها كانت أحرص الناس على أبنائه وذلك عبر مكبر الصوت داخل المسجد الكبير بالقرية وقبل أداء صلاة الجنازة.

واختتم حديثه بالقول:”وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. والله يعلم وانتم لا تعلمون.. اللهم اغفر لهم وارحمهم”.

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