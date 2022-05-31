شاهد.. متسلق أردني يرفع صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جبال الهملايا ويوجه لها رسالة

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتسلق الجبال الأردني مصطفى سلامة، وهو يرفع صورة مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة فوق قمة جبال الهملايا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “سلامة” واقفا على أعلى قمة في جبال الهملايا حاملا بين يديه صورة الشهيدة.

وقال “سلامة” موجها رسالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة: ” من ارتفاع 22400 قدم من الهملايا إلى عروسة فلسطين، شهيدة فلسطين، شيرين أبو عاقلة إن شاء الله ان حقك لن يضيع”.

وأضاف قائلا: ” كل الناس وجميع من عنده ضمير سوف يحصلون على حقك من العدو الصهيوني”.

وتابع قائلا: “من هنا، مصطفى سلامة من ارتفاع 22 ألف قدم إلى شيرين أبو عاقلة شهيدة جنين.. إن شاءالله كانت فلسطين وسترجع فلسطين وستكون دائما فلسطين”.

من قمة جبل الهيمالايا.

متسلق الجبال الأردني مصطفى سلامة يرفع صورة #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/OMWgVFTzbf — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) May 31, 2022

ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة وسام الاستقلال

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، قد منح الأربعاء الماضي، الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

ويعد “وسام الاستقلال” الذي منحه عاهل الأردن، لمراسة الجزيرة الراحلة أبو عاقلة، أحد أرفع الأوسمة الرسمية في الدولة.

وجاء ذلك خلال فاعلية الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ76، والتي حضرها الملك وأفراد الأسرة الحاكمة ـ باستثناء الأمير حمزة الموضوع تحت الإقامة الجبرية ـ ، كما حضرها عدد كبير من المسؤولين.

وتسلم “وسام الاستقلال” شقيق شيرين، طارق أنطوان أبو عاقلة.

أبو عاقلة نقلت معاناة الفلسطينيين بكل شجاعة

وذكر مقدم الحفل أنه تم منح هذا الوسام للصحفية الراحلة، تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميداينة وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أنه تم اغتيال شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين، برصاصة إسرائيلية غادرة.