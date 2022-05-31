الرئيسيةالهدهدشاهد.. متسلق أردني يرفع صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جبال الهملايا...
الهدهد

شاهد.. متسلق أردني يرفع صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة على جبال الهملايا ويوجه لها رسالة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أردني يرفع صورة شيرين watanserb.com
أردني يرفع صورة شيرين

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتسلق الجبال الأردني مصطفى سلامة، وهو يرفع صورة مراسلة قناة “الجزيرة” في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة فوق قمة جبال الهملايا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “سلامة” واقفا على أعلى قمة في جبال الهملايا حاملا بين يديه صورة الشهيدة.

وقال “سلامة” موجها رسالة للشهيدة شيرين أبو عاقلة: ” من ارتفاع 22400 قدم من الهملايا إلى عروسة فلسطين، شهيدة فلسطين، شيرين أبو عاقلة إن شاء الله ان حقك لن يضيع”.

وأضاف قائلا: ” كل الناس وجميع من عنده ضمير سوف يحصلون على حقك من العدو الصهيوني”.

وتابع قائلا: “من هنا، مصطفى سلامة من ارتفاع 22 ألف قدم إلى شيرين أبو عاقلة شهيدة جنين.. إن شاءالله كانت فلسطين وسترجع فلسطين وستكون دائما فلسطين”.

ملك الأردن يمنح شيرين أبو عاقلة وسام الاستقلال

يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، قد منح الأربعاء الماضي، الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

ويعد “وسام الاستقلال” الذي منحه عاهل الأردن، لمراسة الجزيرة الراحلة أبو عاقلة، أحد أرفع الأوسمة الرسمية في الدولة.

وجاء ذلك خلال فاعلية الاحتفال بعيد استقلال الأردن الـ76، والتي حضرها الملك وأفراد الأسرة الحاكمة ـ باستثناء الأمير حمزة الموضوع تحت الإقامة الجبرية ـ ، كما حضرها عدد كبير من المسؤولين.
وتسلم “وسام الاستقلال” شقيق شيرين، طارق أنطوان أبو عاقلة.

أبو عاقلة نقلت معاناة الفلسطينيين بكل شجاعة

وذكر مقدم الحفل أنه تم منح هذا الوسام للصحفية الراحلة، تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميداينة وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني.

ويشار إلى أنه تم اغتيال شيرين أبو عاقلة في، 11 مايو 2022، داخل مخيم جنين، برصاصة إسرائيلية غادرة.

ملك الأردن يكرم شيرين أبو عاقلة.. منحها أحد أرفع الأوسمة في الدولة

المصدرتوتير ،رصد و تحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا