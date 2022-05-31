أندية إيطالية تتنافس للتوقيع مع ديبالا بعد مغادرته يوفنتوس

وطن – بعد رحيل النجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا صاحب ال28 عاماً، عن صفوف نادي يوفنتوس، دخلت العديد من الأندية الإيطالية في سباق التنافس للتوقيع مع اللاعب المخضرم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي في نادي إنتر ميلان، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل الإعلام الإيطالية، ” من الواضح أن النادي يأمل في مجيئ ديبالا للعب معنا. لكنني لا أعلم أين سيلعب الآن؟!”.

ديبالا وتنافس الأندية الإيطالية

من جهته، كشف الصحفي الأرجنتيني الموثوق “سيزار لويس ميرلو“، بأن نادي إنتر ميلان بالفعل قدم عرضاً رسمياً إلى الأرجنتيني ديبالا، نجم فريق يوفنتوس السابق.

🚨Inter acaba de hacer la oferta formal por Paulo Dybala.

*️⃣Le dan 3 años de contrato y, si bien siguen las charlas para tratar de llegar a un acuerdo, hoy el club ⚫🔵 es quien mejor posicionado está.

*️⃣La Roma, por ahora, se aleja. pic.twitter.com/eug3qnGfKB — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 30, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وقال الأرجنتيني ميرلو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”، ” إنتر قدم عرضاً للتعاقد مع ديبالا لمدة 3 أعوام قادمة، كما أنه مستمر في مفاوضاته مع وكيل أعماله. كما وفي الوقت الذي ابتعد فيه روما عن التعاقد مع اللاعب”.

Inter CEO Marotta when asked on Paulo Dybala’s next club: “The hope is that Dybala can play with us at Inter next season”. 🚨🇦🇷 #transfers pic.twitter.com/iv5izoOOI5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022

لكن أسطورة نادي روما المعتزل “ فرانشيسكو توني“، أكد بأن روما سيقوم بعرض قميصه الشهير رقم (10)، على الأرجنتيني باولو ديبالا. من أجل إقناعه في الانتقال إلى صفوف الفريق. تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو.

الصفقة المجانية

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإيطالي الشهير “ فابريزيو رومانو“، بأنه قام بتوجيه سؤلاً إلى المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان ماروتا بشأن التعاقد مع باولو ديبالا، ليجيب الأخير عليه: ” نأمل أن يلعب ديبالا في الإنتر الموسم المقبل”.

اقرأ أيضاً:

وكان ديبالا قد أعلن رحيله عن نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز”، مع نهاية هذا الموسم، عقب فشله في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي وفق شروطه. ليتاح بذلك للاعب التعاقد. مع أي نادٍ في القارة الأوروبية بالمجان بعد انتهاء عقده.

🚨| روميو اجريستي:

ديبالا؟

انتر هو الفريق المفضل في إيطاليا، روما يحاول أيضا ولكن أعتقد أنه سيذهب الى فريق يلعب في دوري ابطال اوروبا pic.twitter.com/gFZqMVAhR8 — Curva Juventus (@CurvaJ) May 31, 2022

يشار إلى أن الأرجنتيني ديبالا، قد توج منذ قدومه إلى فريق السيدة العجوز الإيطالي عام 2015، بالعديد من الألقاب، التي كان أبرزها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، وكأس إيطاليا 4 مرات. بالإضافة إلى مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

قد يهمك أيضاً: