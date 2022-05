أندية إيطالية تتنافس للتوقيع مع ديبالا بعد مغادرته يوفنتوس

وطن – بعد رحيل النجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا صاحب ال28 عاماً، عن صفوف نادي يوفنتوس، دخلت العديد من الأندية الإيطالية في سباق التنافس للتوقيع مع اللاعب المخضرم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي في نادي إنتر ميلان، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل الإعلام الإيطالية، ” من الواضح أن النادي يأمل في مجيئ ديبالا للعب معنا. لكنني لا أعلم أين سيلعب الآن؟!”.

من جهته، كشف الصحفي الأرجنتيني الموثوق “سيزار لويس ميرلو“، بأن نادي إنتر ميلان بالفعل قدم عرضاً رسمياً إلى الأرجنتيني ديبالا، نجم فريق يوفنتوس السابق.

كما وقال الأرجنتيني ميرلو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”، ” إنتر قدم عرضاً للتعاقد مع ديبالا لمدة 3 أعوام قادمة، كما أنه مستمر في مفاوضاته مع وكيل أعماله. كما وفي الوقت الذي ابتعد فيه روما عن التعاقد مع اللاعب”.

