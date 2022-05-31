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رياضة

أندية إيطالية تتنافس للتوقيع مع ديبالا بعد مغادرته يوفنتوس

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ديبالا وتنافس الأندية الإيطالية للتوقيع معه watanserb.com
ديبالا وتنافس الأندية الإيطالية للتوقيع معه

وطن – بعد رحيل النجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا صاحب ال28 عاماً، عن صفوف نادي يوفنتوس، دخلت العديد من الأندية الإيطالية في سباق التنافس للتوقيع مع اللاعب المخضرم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي في نادي إنتر ميلان، في تصريح صحفي نشر عبر وسائل الإعلام الإيطالية، ” من الواضح أن النادي يأمل في مجيئ ديبالا للعب معنا. لكنني لا أعلم أين سيلعب الآن؟!”.

ديبالا وتنافس الأندية الإيطالية

من جهته، كشف الصحفي الأرجنتيني الموثوق “سيزار لويس ميرلو“، بأن نادي إنتر ميلان بالفعل قدم عرضاً رسمياً إلى الأرجنتيني ديبالا، نجم فريق يوفنتوس السابق.

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كما وقال الأرجنتيني ميرلو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”، ” إنتر قدم عرضاً للتعاقد مع ديبالا لمدة 3 أعوام قادمة، كما أنه مستمر في مفاوضاته مع وكيل أعماله. كما وفي الوقت الذي ابتعد فيه روما عن التعاقد مع اللاعب”.

لكن أسطورة نادي روما المعتزل “ فرانشيسكو توني“، أكد بأن روما سيقوم بعرض قميصه الشهير رقم (10)، على الأرجنتيني باولو ديبالا. من أجل إقناعه في الانتقال إلى صفوف الفريق. تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينو.

الصفقة المجانية

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإيطالي الشهير “ فابريزيو رومانو“، بأنه قام بتوجيه سؤلاً إلى المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان ماروتا بشأن التعاقد مع باولو ديبالا، ليجيب الأخير عليه: ” نأمل أن يلعب ديبالا في الإنتر الموسم المقبل”.

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وكان ديبالا قد أعلن رحيله عن نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز”، مع نهاية هذا الموسم، عقب فشله في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي وفق شروطه. ليتاح بذلك للاعب التعاقد. مع أي نادٍ في القارة الأوروبية بالمجان بعد انتهاء عقده.

يشار إلى أن الأرجنتيني ديبالا، قد توج منذ قدومه إلى فريق السيدة العجوز الإيطالي عام 2015، بالعديد من الألقاب، التي كان أبرزها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات متتالية، وكأس إيطاليا 4 مرات. بالإضافة إلى مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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