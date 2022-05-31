أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان “الأرخص” بدول الخليج

وطن – كشفت إحصاءات مؤشر رصد عالمي أن أسعار وجبات المطاعم في سلطنة عمان، هي الأرخص بين دول الخليج كافة.

وجاء ذلك بحسب الإحصاء الذي طرحته قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، بعد تقصي ودراسات دقيقة.

وجاء تصنيف “نامبيو” للسلطنة بعد كشفه أن متوسط سعر وجبات المطاعم في عُمان، هو 5.19 دولارا.

وذلك بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، حيث بلغ متوسط سعر وجبات المطتعم في البحرين على سبيل المثال 5.31 دولارا، بينما في الإمارات 8.17 دولارا للوجبة.

ومتوسط سعر وجبات المطاعم في قطر بحسب “نامبيو” بلغ 8.24 دولارا، وفي الكويت بلغ متوسط سعر الوجبات 6.66 دولارا.

وفي التصنيف العربي بشكل عام احتلت الجزائر مركز “أرخص الدول العربية في أسعار وجبات المطاعم”.

وجاء ذلك بمتوسط 2.06 دولارا للوجبة في مطاعم الجزائر، بينما جاء بعدها في القائمة تونس ثم المغرب فمصر.

وبالنسبة لأرخص دولة عالميا في أسعار وجبات المطاعم تصدرت سيريلانكا قائمة “نامبيو”

أسعار وجبات المطاعم في سيريلانكا جاء متوسطها 1.27 دولار للوجبة بحسب التصنيف.

أما سويسرا فقد صنفت كأغلى الدول في العالم لأسعار وجبات المطاعم.

وجاء ذلك بمتوسط 26.12 دولار للوجبة، وجاء بعد سويسرا في القائمة النرويج ثم أيسلندا، وتلاهم لوكسمبورج.

تركيا صنفت بحسب إحصاءات “نامبيو” أيضا كأرخص دولة في أوروبا بأسعار وجبات المطاعم، والتي جاء متوسطه 3.08 دولار للوجبة.

السياحة في سلطنة عمان

ويقصد العديد من السياح حول العالم سلطنة عمان، نظرا لاحتوائها على تركيبة جغرافية خاصة تجمع بين الحضارة والتاريخ والبيئات المتنوعة الفريدة.

حيث تمتاز السلطنة بمناطقها الأثرية التاريخية، وكذلك ثقافتها وتراثها العربي الأصيل، فضلا عن طبيعتها الخلابة الساحرة، التي تجمع بين الجبال والغابات والشواطئ والصحراء.

وتوفر السلطات في عمان البيئة المناسبة للسياحة وتدعم هذا القطاع بقوة، نظرا لما يدره على خزينة الدولة من مردود مالي كبير.

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