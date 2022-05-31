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أسعار المحروقات في إسرائيل “في العلالي” .. هل تنجح خطوة “المالية” في خفضها!

أنس السالم
كتب أنس السالم
أسعار المحروقات watanserb.com
أسعار المحروقات ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية

وطن – من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في إسرائيل بدءاً من الأربعاء (الأول من حزيران)، ارتفاعاً غير مسبوق. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية

وسيرتفع سعر (البنزين 95 أوكتان)، في مضخات الخدمة الذاتية في إسرائيل 66 اغورة إلى 7.93 شيكل للتر الواحد.

ونقل عن وزارة البنى التحتية والطاقة الإسرائيلية، أن سعر لتر البنزين في اسرائيل سيكون الأعلى منذ سبتمبر 2012.

ويعود السبب في ارتقاع أسعار الوقود في اسرائيل إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية
ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية

ولمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، كشفت القناة 13 الاسرائيلية أن وزير المالية أفيغدور ليبرمان يدرس إمكانية تحديد أسعار الوقود مرة كل ربع سنة بدلاً من مرة كل شهر.كما نشرت وكالة معا الفلسطينية

وقالت القناة إنّ مباحثات متقدمة جرت بين ليبرمان وكبار المسؤولين في مكتبه، ووزيرة الطاقة كارين الحرار، من أجل تغيير صيغة حساب أسعار المحروقات وتقليل ارتفاع أسعاره.

ويتم تحديد سعر الوقود في نهاية كل شهر بناءً على آخر 5 أيام من تداول النفط، وفي النهاية يتم إبلاغ الجمهور بسعر الوقود للشهر التالي.

ويريد ليبرمان تغيير الصيغة بحيث يتم تحديد سعر الوقود مرة كل ثلاثة أشهر.

ومن المحتمل وفقا للتقرير أن تواجه هذه الخطوة معارضة من شركات الوقود. وبالتالي تحاول وزارة المالية وضع آلية تعويض لتلك الشركات.

والغرض من الآلية التي تم وضعها هو مساعدة شركات الوقود في حالة ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

لكنها ستكون قادرة على رفع السعر للمستهلك مرة واحدة فقط كل ثلاثة اشهر.

 

المصدروكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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