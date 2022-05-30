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حياتنا

“مهرجان كان” .. عارضة أزياء تكشف بطنها بفستان فاضح لإظهار حملها! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك في مهرجان كان watanserb.com
عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك

وطن – أثارت عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، الجدل بظهورها خلال عرض أزياء “كارين رويتفيل” على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك
عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك

وعمدت شانينا شايك إلى إظهار حملها، حيث ارتدت فستاناً جريئاً يكشف بطنها بشكلٍ كامل، واضعةً على رأسها طرحة كتلك التي تضعها العرائس، كما أظهرت صور نشرتها على حسابها في انستغرام.

شانينا شايك
شانينا شايك

وسبق لـ”شايك” أن نشرت صوراً ظهرت فيها بفستان أسود في المهرجان، وقد استعرضت حملها أيضاً.

عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك
عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك

وانتهت الدورة 75 لعام 2022 من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويعد مهرجان كان السينمائي أشهر المهرجانات السينمائية، وينافسه على هذا اللقب مهرجان فينيسيا السينمائي، وبعدهما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ومن هذه المهرجانات الثلاثة تخرج لنا كل عام أهم الأعمال التي تتسابق في قوائم النقاد على لقب الأفضل.

ولم تكن إطلالة عارضة الأزياء الإسبانية الجريئة، هي الوحيدة، وإنما كانت معظم الإطلالات كذلك، وبعضها كان غريباً .

فمثلاً، شاهدنا خلال أيام المهرجان السينمائي، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وعارضة الأزياء بيلا حديد بفساتين مثيرة على هامش المهرجان .

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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