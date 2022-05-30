“مهرجان كان” .. عارضة أزياء تكشف بطنها بفستان فاضح لإظهار حملها! (صور)

وطن – أثارت عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، الجدل بظهورها خلال عرض أزياء “كارين رويتفيل” على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وعمدت شانينا شايك إلى إظهار حملها، حيث ارتدت فستاناً جريئاً يكشف بطنها بشكلٍ كامل، واضعةً على رأسها طرحة كتلك التي تضعها العرائس، كما أظهرت صور نشرتها على حسابها في انستغرام.

وسبق لـ”شايك” أن نشرت صوراً ظهرت فيها بفستان أسود في المهرجان، وقد استعرضت حملها أيضاً.

وانتهت الدورة 75 لعام 2022 من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويعد مهرجان كان السينمائي أشهر المهرجانات السينمائية، وينافسه على هذا اللقب مهرجان فينيسيا السينمائي، وبعدهما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ومن هذه المهرجانات الثلاثة تخرج لنا كل عام أهم الأعمال التي تتسابق في قوائم النقاد على لقب الأفضل.

ولم تكن إطلالة عارضة الأزياء الإسبانية الجريئة، هي الوحيدة، وإنما كانت معظم الإطلالات كذلك، وبعضها كان غريباً .

فمثلاً، شاهدنا خلال أيام المهرجان السينمائي، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وعارضة الأزياء بيلا حديد بفساتين مثيرة على هامش المهرجان .