رئيسة القومي للمرأة في مصر تشبه نبيلة مكرم بوالدة سيدنا موسى وتخاطبها: “وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي”.

وطن- عبرت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، عن دعمها لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم في محنتها التي تسبب بها نجلها أمير بعد قتله اثنين من أصدقائه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشرت “مرسي” صورتين لـ”مكرم” إحداها في الكنيسة وأخرى في أحد المساجد، مرفقة إياهما

بجزء من الآية رقم “71” من سورة القصص التي خاطب فيها الله عز وجل يوكابد بنت لاوي، والدة سيدنا موسى عليه السلام حين أمرها بإلقائه في اليمن: “وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي”.

مايا مرسي تتضمن مع نبيلة مكرم

وكانت مايا مرسي، قد علقت على ما نشرته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن اتهام نجلها بارتكاب جريمة قتل في أمريكا.

وكتبت على صفحتها الشخصية على فيسبوك: قلوبنا ودعواتنا وصلواتنا معك ولتكن مشيئة الله ربنا يسندك ويقويكي لا يمانك ولصبرك ولا يرد القدر غير الدعاء”.

اتهام نجل نبيلة مكرم بقتل صديقيه

ويواجه رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، اتهامًا بارتكاب جريمة قتل في أمريكا، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من النشطاء بوستات تشير إلى اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل السفيرة نبيلة مكرم، بارتكاب جريمة قتل مزدوجة.

نبيلة مكرم تعترف باتهام نجلها

وقالت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تمر وأسرتها بوقت عصيب على إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حُكم قاطع حتى الآن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أداء واجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كونها أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، متابعة: مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.

كما طلبت السفيرة نبيلة مكرم الدعاء لها ولأسرتها في هذه المحنة، مضيفة: أدعوا معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم، وتوجهت إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، ومراعاة الصدق والإنسانية في التعامل مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في عِلم الغيب وفي ضمير القاضي به، وفق تعبيرها.