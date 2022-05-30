حكم بالسجن المشدد لأحمد طه مذيع “الجزيرة” 15 عاما

وطن- أصدرت السلطات القضائية في مصر، حكما غيابيا بسجن مذيع “الجزيرة” المصري البارز أحمد طه.

حكم بسجن “مذيع الجزيرة” أحمد طه

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن محكمة الجنايات في مصر، أصدرت حكمها بحبس أحمد طه لمدة 15 عاما، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ويشار إلى أن هذه التهمة باتت تهمة “معلبة” جاهزة لدى نظام السيسي، يرمي بها معارضيه مباشرة للتنكيل بهم.

عاجل | شبكة #الجزيرة: نستنكر حكم محكمة جنايات #القاهرة غيابيًا بحبس الزميل أحمد طه المذيع بقناة #الجزيرة مباشر 15 عامًا pic.twitter.com/BIrt9VGueC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 30, 2022

وجاء إقحام اسم أحمد طه، في قضية يحاكم بها آخرون، واصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، حكمها بالسجن المشدد لـ”طه” 15 عاما.

المحكمة أرجعن قرارها إلى أن مذيع الجزيرة، أجرى حوارا مع عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق في مصر، عبر شاشة “الجزيرة مباشر” في فبراير 2018.

ويشار إلى أنه بذات القضية صدرت أحكاما بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، والمشدد 15 سنة لمحمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح و 6 آخرين.

كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين، لبزعم اتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

جدير بالذكر أن القضاء المصري يواجه اتهامات من منظمات حقوقية عديدة، بأنه “مسيس” ويدار بأمر النظام وتحول لأداة قمع وتنكيل بالمعارضين يتلاعب بها السيسي كيف شاء، بحسب تقارير سابقة أصدرتها تلك المنظمات.

شبكة “الجزيرة” تستنكر الحكم وتدينه

من جانبها أصدرت شبكة “الجزيرة” بيانا، الاثنين، استنكرت فيه الحكم الصادر ضد مذيعها أحمد طه.

وقالت إن “القرار يأتي في إطار حملة تشنها السلطات المصرية على الجزيرة وصحفييها منذ سنوات.”

كما اعتبرت الشبكة القطرية أن هذا الحكم “يمثل سقوطًا جديدًا للعدالة والقضاء في مصر ولا يستند إلى أي أسس قانونية.”

عاجل | شبكة #الجزيرة: نجدد مطالبتنا بالإفراج عن صحفيي قناة #الجزيرة مباشر الـ4 المحتجزين في #مصر بلا تهمة pic.twitter.com/bCszlv3Dfd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 30, 2022

وفي السياق ذاته طالبت شبكة “الجزيرة” بالإفراج عن صحفيي القناة الـ4 المحتجزين في مصر بلا تهمة، حسب البيان.

استنكار بمواقع التواصل وغادة عويس أول المتضامنين

وتفاعل العديد من النشطاء والإعلاميين والكتاب، مع خبر الحكم الصادر ضد أحمد طه من قبل السلطات القضائية في مصر.

وقالت الإعلامية غادة عويس، في هذا السياق إن “الزميل أحمد طه من أكثر الزملاء مهنية وأخلاقاً.”

الزميل #أحمد_طه من أكثر الزملاء مهنية وأخلاقاً . مقابلاته تُدرّس وأخلاقه يُشهد لها. كل التضامن أحمد💙 https://t.co/9Ancm2srqO — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 30, 2022

وأضافت مشيدة بقدراته الإعلامية:”مقابلاته تُدرّس وأخلاقه يُشهد لها. كل التضامن أحمد.”

فيما تساءل الصحفي بالجزيرة مصطفى عاشور مستنكرا الحكم:”ما جريمة المذيع الذي يجري حوارا تليفزيونيا مع ضيفه السياسي على شاشة قناة تليفزيونية، حتى يحكم بالسجن المشدد 15 سنة؟!”

وتابع:”السلطات المصرية قدمت الزميل أحمد طه المذيع بالجزيرة مباشر، للمحاكمة، وأصدر القضاء الحكم غيايبا في ظاهرة عجيبة وغريبة ان يحاكم مذيع على حوار أجراه بالسجن المشدد.”

ما جريمة المذيع الذي يجري حوارا تليفزيونيا مع ضيفه السياسي على شاشة قناة تليفزيونية حتى يحكم بالسجن المشدد 15 سنة ؟السلطات المصرية قدمت الزميل #أحمد__طه المذيع بالجزيرة مباشر للمحاكمة واصدر القضاء الحكم غيايبا في ظاهرة عجيبة وغريبة ان يحاكم مذيع على حوار أجراه بالسجن المشدد — مصطفى عاشور Mostafa Ashoor (@moashoor) May 30, 2022

من جانبه قال المحلل والكاتب السياسي قطب العربي:”ضمن العبث القضائي شملت الأحكام التي صدرت اليوم السجن المشدد للزميل الإعلامي أحمد طه المذيع بقناة الجزيرة مباشر.”

وتابع أن ذلك جاء “عقابا له على إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في لندن فبراير 2018.”.

واعتبر المحلل السياسي المصري هذا الحكم “دليلا جديدا على أن الصحافة بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها في مصر.”