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بعد ساعات من مسيرة الأعلام.. الإعلان عن توقيع اتفاق تجارة حرة بين إسرائيل والإمارات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اتفاقية تجارة حرة إسرائيل الامارات watanserb.com
اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات هي الأولى من نوعها

وطن – استمرارا في سياساتها الرامية لخلق تحالف كامل مع دولة الاحتلال، قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقية تجارة حرة في دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وقالت الوزارة إنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96٪ من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والزراعة ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل اللوائح والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.

الاتفاقية هي الأولى بين إسرائيل ودولة عربية

وقالت “رويترز” إن هذه الصفقة التجارية هي الأولى لإسرائيل مع دولة عربية، حيث أقامت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل العلاقات رسميًا في عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي شملت أيضًا البحرين والمغرب.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، وصلت الإمارات، الأحد، للتوقيع على الاتفاق، بحسب سفير تل أبيب لدى الإمارات أمير حايك، عبر حسابه على تويتر.
وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية: “كجزء من رحلتها إلى الإمارات، ستوقع الوزيرة باربيباي أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في التحصين المتقدم وستجتمع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات لتعزيز العلاقات التجارية”.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية بحسب ذات البيان: “من خلال طريقنا المشترك، سنساهم في رفاهية المواطنين ونجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل”.

وأضافت: “إنها اتفاقية التجارة الأولى مع دولة عربية والتي تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية”.

الإمارات تتجاهل مسيرة الأعلام وتتحاشى إدانتها

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق بعد ساعات قليلة من تنظيم عشرات آلاف المستوطنين ما عرف بـ”مسيرة الأعلام“، في القدس، احتفالا بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.

وسبق المسيرة، اقتحام مئات المستوطنين، للمسجد الأقصى، وتأدية صلوات دينية، مقابل تحذير فلسطيني، من “التبعات الخطيرة” والمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات للأماكن المقدسة، ورفض منظمات ودول عربية وإسلامية لاقتحام المسجد.

وتجاهلت الإمارات، الاحد، الحدث الأبرز على صعيد محاولات الاحتلال الإسرائيلي فرض أمر واقع في القدس والمسجد الأقصى المبارك، دون أن تصدر أي بيان يدين فعل الاحتلال.

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المصدررويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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