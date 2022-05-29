“ما خفي أعظم” تريند بعد وثائقي “قلب المعادلة”.. التسريبات فضيحة مدوية لجيش الاحتلال الهش

وطن- تصدر وسم باسم برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي والصحفي الاستقصائي تامر المسحال على شاشة “الجزيرة”، الترند في عدد من الدول العربية.

“قلب المعادلة”.. وقائع ومشاهد حصرية

وذلك بعدما عرضت الحلقة الأخيرة من البرنامج وثائقي بعنوان “قلب المعادلة”، والذي كشف كواليس معركة عسكرية واستخبارية دارت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل خلال حرب القدس في، أيار مايو، من العام الماضي.

ما كشفه " #ما_خفي_أعظم" في الكثافة الصاروخيـ،ـة الكبيرة وصورة هروب جنودهم المدججين بالسلا.ح وانبطاحهم أرضاً هو دليلٌ قاطع على هشاشة جيشهم وإمكانية هزيمتهم ودحرهم عن أرضنا.#القدس_هي_المحور — د.عبد اللطيف القانوع (@DAlqanw) May 27, 2022

وحصدت الحلقة التي بثت على قناة “الجزيرة” أعلى نسبة من المتابعات والتفاعلات، لما عرضته من وقائع ومشاهد حصرية ومعلومات يكشف النقاب عنها للمرة الأولى عن معركة “سيف القدس”.

ونقلت “الجزيرة” في تقرير لها ما قالته حركة حماس، أن ما تطرق له البرنامج يعكس إستراتيجية الردع، وفرض المعادلات التي استندت عليها الحركة.

حماس في غزة كواليس وأسرار

وحول ردود الفعل في الداخل الفلسطيني حول برنامج “ماخفي أعظم” الذي جاء في وقت التصعيد العسكري الإسرائيلي على أشده، قال معد ومقدم البرنامج “تامر المسحال”، إنه رصد ردود فعل كبيرة منذ بث تحقيقه الذي حمل عنوان “قلب المعادلة”.

وجاءت تلك الردودبخصوص ما كشفت عنه المقاومة في غزة من كواليس وأسرار ما جرى في حرب 2020، التي سميت بمعركة “سيف القدس” وما كشفته من صور ومعلومات حصرية جديدة تعد فضيحة مدوية لجيش الاحتلال الهش.

محمد السنوار يظهر في مقابلة صحفية لأول مرة

ولفت “المسحال” إلى التصريحات التي جاءت على لسان القائد البارز في كتائب القسام محمد السنوار، الذي ظهر في مقابلة صحفية للمرة الأولى.

وتناول “السنوار” موقف المقاومة بشأن التطورات الجديدة في القدس والتصعيد الإسرائيلي.

مشيراً إلى أن المقاومة وجهت رسائل ولكل حرف في هذه الرسائل معنى ورصيد على الأرض.

في برنامج #ما_خفي_اعظم قال أحد المشاركين وهو مستشار أمني صهيوني، أن قادة "اسرائيل" كانوا يتوقون رداً لكن المفاجأة هو قرار المقاومة بضرب #القدس العام الماضي الفكرة ليست في العمل، لأن العمل قد يكون سهلاً، لكن الفكرة كيف يكون هذا العمل مفاجئ وموجع للاحتلال وهنا تكمن ثقتنا برجالنا. — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 29, 2022

وأضاف أن المقاومة ثبتت معادلات جديدة كي يعرفها الاحتلال ويحسب لها ألف حساب.

صعوبات واجهت فريق عمل “ما خفي أعظم”

وعن الصعوبات التي واجهت فريق عمل برنامج “ما خفي أعظم”، أوضح تامر المسحال أن مثل هذه التحقيقات صعبة وتتضمن تحديات كبيرة خاصة لدى التحدث عن المقاومة الفلسطينية في غزة، التي تحيط نفسها بكثير من السرية والظروف الأمنية المعقدة.

مشددا على أن عملية الوصول أو التواصل مع قياداتها أمر كان صعباً للغاية، وخاصة كقائد بارز كمحمد السنوار المطلوب للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين، والذي نجا من أكثر من محاولة اغتيال.

محمد السنوار يوجه رسالة لاحرار العالم ..💥 pic.twitter.com/Wk5tzeUfc4 — ابو عبيدة 🇵🇸 (@abyd_22) May 27, 2022

ولكن التحقيق -بحسب مقدمه ومعده- نجح في الوصول إلى شخصيات حصرية والحصول على معلومات ومشاهد ولقطات تعرض للمرة الأولى.

“عملية الخديعة ” وقصف مترو حماس

وخاصة ما يتعلق فيما عُرف بـ “عملية الخديعة “وقصف مترو حماس الشهيرة التي راهنت عليها إسرائيل في حسم المعركة عام 2021.

وكانت العملية بنيت على إعلان توغل إسرائيلي وهمي في قطاع غزة لينزل مقاتلو المقاومة إلى الأنفاق، ومن ثم تدخل الطائرات الإسرائيلية فتقصف هذه الأنفاق وقتل المئات من المقاومين.

عملية وهمية كشفتها المقاومة

وكشف تامر المسحال من خلال تحقيقات البرنامج، أنه كان هناك اختراق مبكر للمقاومة في التنبه لهذه العملية الوهمية والقيام بعملية تضليل معاكس للجيش الإسرائيلي.

(الأقصى ينتظركم فانتظروا الإشارة)

محمد السنوار

هل وصلتكم الرسالة يا أحرار الأمة؟ فما فهمت من الإشارة إلا باب الجهاد الذي ستفتحه المقاومة أمام المسلمين من أجل حرب التحرير والله أعلم pic.twitter.com/vF6zCsCCX4 — Alfajr (@Alfajr92208319) May 29, 2022

وحول رصد ردود أفعال من الجانب الإسرائيلي بخصوص البرنامج والمعلومات التي احتواها أبان المسحال، إلى أن أغلب الصحف الإسرائيلي الهامة تابعت ما كشفه التحقيق كـ “معاريف” و”يدعوت احرانوت”.

واهتمت تلك الصحف بما جاء على لسان القيادي في كتائب القسام محمد السنوار.