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“ما خفي أعظم” تريند بعد وثائقي “قلب المعادلة”.. التسريبات فضيحة مدوية لجيش الاحتلال الهش

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
برنامج ما خفي أعظم watanserb.com
برنامج ما خفي أعظم.. تامر المسحال

وطن- تصدر وسم باسم برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي والصحفي الاستقصائي تامر المسحال على شاشة “الجزيرة”، الترند في عدد من الدول العربية.

“قلب المعادلة”.. وقائع ومشاهد حصرية

وذلك بعدما عرضت الحلقة الأخيرة من البرنامج وثائقي بعنوان “قلب المعادلة”، والذي كشف كواليس معركة عسكرية واستخبارية دارت بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل خلال حرب القدس في، أيار مايو، من العام الماضي.

وحصدت الحلقة التي بثت على قناة “الجزيرة” أعلى نسبة من المتابعات والتفاعلات، لما عرضته من وقائع ومشاهد حصرية ومعلومات يكشف النقاب عنها للمرة الأولى عن معركة “سيف القدس”.

ونقلت “الجزيرة” في تقرير لها ما قالته حركة حماس، أن ما تطرق له البرنامج يعكس إستراتيجية الردع، وفرض المعادلات التي استندت عليها الحركة.

حماس في غزة كواليس وأسرار

وحول ردود الفعل في الداخل الفلسطيني حول برنامج “ماخفي أعظم” الذي جاء في وقت التصعيد العسكري الإسرائيلي على أشده، قال معد ومقدم البرنامج “تامر المسحال”، إنه رصد ردود فعل كبيرة منذ بث تحقيقه الذي حمل عنوان “قلب المعادلة”.

وجاءت تلك الردودبخصوص ما كشفت عنه المقاومة في غزة من كواليس وأسرار ما جرى في حرب 2020، التي سميت بمعركة “سيف القدس” وما كشفته من صور ومعلومات حصرية جديدة تعد فضيحة مدوية لجيش الاحتلال الهش.

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محمد السنوار يظهر في مقابلة صحفية لأول مرة

ولفت “المسحال” إلى التصريحات التي جاءت على لسان القائد البارز في كتائب القسام محمد السنوار، الذي ظهر في مقابلة صحفية للمرة الأولى.

وتناول “السنوار” موقف المقاومة بشأن التطورات الجديدة في القدس والتصعيد الإسرائيلي.

مشيراً إلى أن المقاومة وجهت رسائل ولكل حرف في هذه الرسائل معنى ورصيد على الأرض.

وأضاف أن المقاومة ثبتت معادلات جديدة كي يعرفها الاحتلال ويحسب لها ألف حساب.

صعوبات واجهت فريق عمل “ما خفي أعظم”

وعن الصعوبات التي واجهت فريق عمل برنامج “ما خفي أعظم”، أوضح تامر المسحال أن مثل هذه التحقيقات صعبة وتتضمن تحديات كبيرة خاصة لدى التحدث عن المقاومة الفلسطينية في غزة، التي تحيط نفسها بكثير من السرية والظروف الأمنية المعقدة.

مشددا على أن عملية الوصول أو التواصل مع قياداتها أمر كان صعباً للغاية، وخاصة كقائد بارز كمحمد السنوار المطلوب للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين، والذي نجا من أكثر من محاولة اغتيال.

ولكن التحقيق -بحسب مقدمه ومعده- نجح في الوصول إلى شخصيات حصرية والحصول على معلومات ومشاهد ولقطات تعرض للمرة الأولى.

“عملية الخديعة ” وقصف مترو حماس

وخاصة ما يتعلق فيما عُرف بـ “عملية الخديعة “وقصف مترو حماس الشهيرة التي راهنت عليها إسرائيل في حسم المعركة عام 2021.

وكانت العملية بنيت على إعلان توغل إسرائيلي وهمي في قطاع غزة لينزل مقاتلو المقاومة إلى الأنفاق، ومن ثم تدخل الطائرات الإسرائيلية فتقصف هذه الأنفاق وقتل المئات من المقاومين.

عملية وهمية كشفتها المقاومة

وكشف تامر المسحال من خلال تحقيقات البرنامج، أنه كان هناك اختراق مبكر للمقاومة في التنبه لهذه العملية الوهمية والقيام بعملية تضليل معاكس للجيش الإسرائيلي.

وحول رصد ردود أفعال من الجانب الإسرائيلي بخصوص البرنامج والمعلومات التي احتواها أبان المسحال، إلى أن أغلب الصحف الإسرائيلي الهامة تابعت ما كشفه التحقيق كـ “معاريف” و”يدعوت احرانوت”.

واهتمت تلك الصحف بما جاء على لسان القيادي في كتائب القسام محمد السنوار.

“ما خفي أعظم” يكشف تفاصيل ومشاهد حصرية تعرض لأول مرة عن معركة “سيف القدس

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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