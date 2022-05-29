عروس في حالة صدمة بعد أن اكتشفت شيئا مرعبا تحت فستان زفافها

وطن – بعد أن قامت بأول رقصة لها كامرأة متزوجة مع زوجها جايدن، اكتشفت مادلين وايز دودة علق في ساقها اليمنى تحت فستان زفافها.

حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شعرت مادلين بالصدمة عندما رأت الدماء تغطي ركبتها اليمنى وفستان زفافها الأبيض الباهظ الثمن.

انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وشاركت مادلين الفيديو الذي يوضح وجود هذه الدودة على ساقها على تيك توك والذي انتشر بسرعة محققا أكثر من 13 مليون مشاهدة.

وأكدت العروس المصدومة أن الحشرة كانت تتغذى من دم ساقها لساعات.

وقد جعل هذا الفيديو المتابعين في حالة صدمة حيث اعتقد العديد منهم في البداية أن وايز أتتها الدورة الشهرية – وهو ما اعتقدته هي أيضًا – إلى أن إكتشفت الحشرة على ساقها.

كما أظهر مقطع الفيديو أيضا كيف قامت بإزالة الدودة. حيث إلتجأت للف ضمادة سميكة حول ركبتها، كما يمكن ملاحظة اللصقات والمناديل الورقية المنتشرة على الأرض.

كما قالت وايز إن العقار الذي تزوجت فيه، في منطقة جولد كوست النائية، نزلت فيه أمطار غزيرة مما خلق بالتالي ظروفًا مناسبة لكي تظهر فيه هذه الدودة.

ديدان العلق

تنمو ديدان العلق في المناخ الرطب. ولا تعد خطرة بشكل عام. كما أن لدغتها غير مؤلمة بالرغم من أنها تسبب حكة شديدة بعد أن يتم إزالتها.

كما تطلق هذه الحشرة، التي يمكن العثور عليها في أي مكان تقريبًا في أستراليا، مادة كيميائية مسكنة للألم حتى لا يشعر الشخص أنها تسحب منه الدم كما تتغذى عن طريق امتصاص الدم من الأسماك والضفادع والسحالي والطيور.

يمكن أن يتراوح طولها من 7 ملم إلى 30 ملم. ويعد الدم المصدر الغذائي المهم بالنسبة لها للبقاء على قيد الحياة والتكاثر.

لهذا ينصح بعدم المشي حافي الأرجل في ظروف رطبة. لتجنب أن تشق الحشرة طريقها إلى أقدام أو أصابع الشخص. حيث يمكنها الاختباء هناك لساعات عديدة كما ينصح أيضاً بإرتداء أحذية مقاومة الماء.