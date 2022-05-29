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عروس في حالة صدمة بعد أن اكتشفت شيئا مرعبا تحت فستان زفافها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
عروس في حالة صدمة بعد أن اكتشفت شيئا مرعبا تحت فستان زفافها watanserb.com
صُدمت مادالين عندما رأت الدماء تغطي ركبتها اليمنى

وطن – بعد أن قامت بأول رقصة لها كامرأة متزوجة مع زوجها جايدن، اكتشفت مادلين وايز دودة علق في ساقها اليمنى تحت فستان زفافها.

حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شعرت مادلين بالصدمة عندما رأت الدماء تغطي ركبتها اليمنى وفستان زفافها الأبيض الباهظ الثمن.

انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي 

وشاركت مادلين الفيديو الذي يوضح وجود هذه الدودة على ساقها على تيك توك والذي انتشر بسرعة محققا أكثر من 13 مليون مشاهدة.

وأكدت العروس المصدومة أن الحشرة كانت تتغذى من دم ساقها لساعات.

وقد جعل هذا الفيديو المتابعين في حالة صدمة حيث اعتقد العديد منهم في البداية أن وايز أتتها الدورة الشهرية – وهو ما اعتقدته هي أيضًا – إلى أن إكتشفت الحشرة على ساقها.

إلتجأت للف ضمادة سميكة حول ركبتها

كما أظهر مقطع الفيديو أيضا كيف قامت بإزالة الدودة. حيث إلتجأت للف ضمادة سميكة حول ركبتها، كما يمكن ملاحظة اللصقات والمناديل الورقية المنتشرة على الأرض.

كما قالت وايز إن العقار الذي تزوجت فيه، في منطقة جولد كوست النائية، نزلت فيه أمطار غزيرة مما خلق بالتالي ظروفًا مناسبة لكي تظهر فيه هذه الدودة.

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 ديدان العلق

تنمو ديدان العلق في المناخ الرطب. ولا تعد خطرة بشكل عام. كما أن لدغتها غير مؤلمة بالرغم من أنها تسبب حكة شديدة بعد أن يتم إزالتها.

كما تطلق هذه الحشرة، التي يمكن العثور عليها في أي مكان تقريبًا في أستراليا، مادة كيميائية مسكنة للألم حتى لا يشعر الشخص أنها تسحب منه الدم كما تتغذى عن طريق امتصاص الدم من الأسماك والضفادع والسحالي والطيور.

يمكن أن يتراوح طولها من 7 ملم إلى 30 ملم. ويعد الدم المصدر الغذائي المهم بالنسبة لها للبقاء على قيد الحياة والتكاثر.

لهذا ينصح بعدم المشي حافي الأرجل في ظروف رطبة. لتجنب أن تشق الحشرة طريقها إلى أقدام أو أصابع الشخص. حيث يمكنها الاختباء هناك لساعات عديدة كما ينصح أيضاً بإرتداء أحذية مقاومة الماء.

المصدرديلي ميل- ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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