بيريز يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مبابي بعد تتويج الريال بدوري الأبطال

وطن – رد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز 75 عاماً، عند سؤاله على خسارة ناديه صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عقب تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ مسيرته.

وعلق الرئيس بيريز على فشل الفريق الملكي في التعاقد مع مبابي، قائلاً: ” مبابي قدم موسم مثالي، وهذا الأمر تم نسيانه. اليوم ليس لدينا مبابي، اليوم يوجد حفلة من أجل ريال مدريد فقط”.

وأضاف رئيس الريال بيريز في رسالته، التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، ” ريال مدريد دائماً ما يتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، ومبابي أصبح من الماضي”.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد توج باللقب ال14 في تاريخ مسيرته الكروية على حساب ليفربول، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تمريرة ساحرة من الأوروغواياني فالفيردي.

وفي سياق متصل، فقد صرح رجل الأعمال الإسباني بيريز، خلال حديث نشره فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ” انتقال مبابي إلى ريال مدريد أمر محتمل، لكنه بعد ذلك قرر اللاعب اختياره. وهذا قراره”.

وتابع رئيس ريال مدريد، بشأن صفقة مبابي والفشل في حسمها لصالح الفريق الملكي، قائلاً: ” سيظل ريال مدريد هو ريال مدريد، وسيظل مبابي هو مبابي. كما وسيكون باريس سان جيرمان كما هو باريس سان جيرمان، ولن يتغير شيء بسبب تلك الصفقة”.

Florentino Pérez on explaining what happened with Kylian Mbappé: "Let's see, but for sure not today. Mbappé story is over now", he told @carrusel. ⚪️ #RealMadrid

"Mbappé will stay at Paris Saint-Germain, this should not affect our plans. We have to respect his decision".

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022