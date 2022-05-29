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رياضة

بيريز يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مبابي بعد تتويج الريال بدوري الأبطال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رئيس ريال مدريد بيريز وكيليان مبابي watanserb.com
رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

وطن – رد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز 75 عاماً، عند سؤاله على خسارة ناديه صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، عقب تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ مسيرته.

وعلق الرئيس بيريز على فشل الفريق الملكي في التعاقد مع مبابي، قائلاً: ” مبابي قدم موسم مثالي، وهذا الأمر تم نسيانه. اليوم ليس لدينا مبابي، اليوم يوجد حفلة من أجل ريال مدريد فقط”.

رسالة بيريز إلى مبابي

وأضاف رئيس الريال بيريز في رسالته، التي نشرتها العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، ” ريال مدريد دائماً ما يتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، ومبابي أصبح من الماضي”.

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وكان نادي ريال مدريد الإسباني، قد توج باللقب ال14 في تاريخ مسيرته الكروية على حساب ليفربول، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تمريرة ساحرة من الأوروغواياني فالفيردي.

لن يتغير أي شيء

وفي سياق متصل، فقد صرح رجل الأعمال الإسباني بيريز، خلال حديث نشره فابريزيو رومانو الخبير في سوق انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، ” انتقال مبابي إلى ريال مدريد أمر محتمل، لكنه بعد ذلك قرر اللاعب اختياره. وهذا قراره”.

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وتابع رئيس ريال مدريد، بشأن صفقة مبابي والفشل في حسمها لصالح الفريق الملكي، قائلاً: ” سيظل ريال مدريد هو ريال مدريد، وسيظل مبابي هو مبابي. كما وسيكون باريس سان جيرمان كما هو باريس سان جيرمان، ولن يتغير شيء بسبب تلك الصفقة”.

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يشار إلى أن الفرنسي كيليان مبابي، أعلن الأسبوع الماضي البقاء مع نادي باريس سان جيرمان، بعد تجديد عقده حتى صيف عام 2025، قبيل المواجهة الختامية للفريق الباريسي مع نهاية الموسم داخل ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية (باريس).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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