أول رد لوزيرة الهجرة المصرية على اتهام ابنها بجريمة قتل في أمريكا وتطلب الدعاء

وطن – ردت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، على الاتهامات الموجهة لنجلها بقتل صديقيه في أمريكا ومحاكمته أمام القضاء الأمريكي، بعد انتشار التسريبات عن القضية والأنباء عن محاولة تخليصه منها.

وكان ناشطون بمواقع التواصل كشفوا، أن المصري رامي هاني منير فهيم (26 عاما) والمتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا بشهر أبريل الفائت، هو نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك رصدته (وطن)، قالت نبيلة مكرم، إنها وأسرتها تتعرض لمحنه شديدة، ويمرون بوقت عصيب “على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.”

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن، حسب قولها.

وشددت نبيلة مكرم على أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها “أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها” حسب وصفها.

وتابعت الوزيرة المصرية:”مهما كانت العواقب. فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.”

نبيلة مكرم أضافت في بيانها الذي يعتبر أول رد على القضية المثارة منذ أيام:”كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة. وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم.”

واختتمت الوزيرة بيانها بالقول:”أتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر. وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به.”

وكانت “ديلي ميل” قد نشرت تفاصيل الجريمة المشار إليها. موضحة أنه تم توجيه عدد من التهم إلى رامي نجل الوزيرة المصرية، منها القتل المتعدد والكذب والاستخدام الشخصي لسلاح فتاك.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول التحقيقات بأن التهم الموجهة إليه تجعله مؤهلا لعقوبة الإعدام.

Ramy Hany Mounir Fahim, 26, a US citizen, also the son of Nabila Makram, #Egypt's Minister of Immigration and Egyptians Abroad, is accused of killing 2 people in California.

It seems that killing, slaughtering, and cutting into pieces run in the family.https://t.co/NIgoBGVfCM

— hatim (@hatimny) May 26, 2022