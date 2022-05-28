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الهدهد

أول رد لوزيرة الهجرة المصرية على اتهام ابنها بجريمة قتل في أمريكا وتطلب الدعاء

قالت إن أسرتها تتعرض "لمحنه شديدة ويمرون بوقت عصيب"

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
نبيلة مكرم وابنها

وطن – ردت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، على الاتهامات الموجهة لنجلها بقتل صديقيه في أمريكا ومحاكمته أمام القضاء الأمريكي، بعد انتشار التسريبات عن القضية والأنباء عن محاولة تخليصه منها.

نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم
نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

وكان ناشطون بمواقع التواصل كشفوا، أن المصري رامي هاني منير فهيم (26 عاما) والمتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا بشهر أبريل الفائت، هو نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك رصدته (وطن)، قالت نبيلة مكرم، إنها وأسرتها تتعرض لمحنه شديدة، ويمرون بوقت عصيب “على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.”

رد نبيلة مكرم
رد نبيلة مكرم

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن، حسب قولها.

وشددت نبيلة مكرم على أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها “أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها” حسب وصفها.

وتابعت الوزيرة المصرية:”مهما كانت العواقب. فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.”

نبيلة مكرم أضافت في بيانها الذي يعتبر أول رد على القضية المثارة منذ أيام:”كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة. وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم.”

واختتمت الوزيرة بيانها بالقول:”أتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر. وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به.”

نجل وزيرة الهجرة المصرية قد يواجه عقوبة الإعدام

وكانت “ديلي ميل” قد نشرت تفاصيل الجريمة المشار إليها. موضحة أنه تم توجيه عدد من التهم إلى رامي نجل الوزيرة المصرية، منها القتل المتعدد والكذب والاستخدام الشخصي لسلاح فتاك.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول التحقيقات بأن التهم الموجهة إليه تجعله مؤهلا لعقوبة الإعدام.

ولم يُعرف بعد الدافع وراء القتل ـ بحسب ديلي ميل ـ لكن المدعين قالوا إن رامي هاني فهيم، وأحد القتلى المدعو “جريفين كومو” عملا معًا في “Pence Wealth Management” في مقاطعة Orange County حيث عمل كومو ، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021 ، كمساعد تسويق ووسائط ، وفقًا لسيرته الذاتية.

وتطابقت البصمات الخاصة بالمشتبه به (رامي) ابن نبيلة مكرم، على السلاح المستخدم في طعن زميله في العمل، جريفين كومو (23 عاما) حتى الموت.

ثم طعن زميله في الشقة جوناثان بام (23 عاما)، حتى الموت داخل شقتهم في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم.

هذا وتم تحديد موعد جلسة محاكمة نجل وزيرة الهجرة، يوم 17 يونيو، المقبل.

والموعد المشار إليه للمحاكمة تم تحديده في 6 مايو الجاري، خلال جلسة أخرى عقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 أبريل، كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.

اتصالات دبلوماسية ومحاولات مصرية لتخليصه

وكان موقع “العربي الجديد“، نق عن مصادر وصفها بالمطلعة ورفضت ذكر اسمها لحساسية الأمر، أن هناك تحركات دبلوماسية وقانونية مصرية تجري في أمريكا، لمحاولة الإفراج بكفالة عن نجل وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية.

ونبيلة مكرم تعد من الوزراء التابعين بشكل مباشر إلى هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة. وطالما دافعت عن نظام السيسي في المحافل الدولية.

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نبيلة مكرم والإمارات ودور محمد دحلان في تصعيدها

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، هي زوجة هاني منير فهيم ميخائيل، وهو مهندس مدني ورجل أعمال، لديها ثلاثة أبناء، رامي المتهم بجريمة القتل هو أكبرهم، واثنين آخرين بالمرحلة الجامعية.

وعملت نبيلة سابقا في سفارات مصر بعدة دول، مثل البرازيل وأمريكا الإمارات.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

والآن نصب وزيرة الهجرة بعد عودة الوزارة التي سبق أن تم إلغاؤها منذ 20 عامًا. وتحويلها لقطاع في وزارة القوى العاملة.

وكان آخر منصب دبلوماسي لنبيلة مكرم قبل توليها وزارة الهجرة هو منصب السفير في دبي.

كما لعبت دورًا حيويًا في علاقة النظام المصري والإمارات. خاصة بعد انقلاب 30 يونيو عام 2013 بقيادة السيسي والذي دعمه محمد بن زايد.

وبحسب مصادر نقل عنها ”العربي الجديد”، فإن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، والذي يتمتع بعلاقات قوية بالمخابرات المصرية، هو من رشحها للمنصب.

المصدروطن - رصد فيسبوك - ديلي ميل - العربي الجديد
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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