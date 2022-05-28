أول رد لوزيرة الهجرة المصرية على اتهام ابنها بجريمة قتل في أمريكا وتطلب الدعاء

وطن – ردت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، على الاتهامات الموجهة لنجلها بقتل صديقيه في أمريكا ومحاكمته أمام القضاء الأمريكي، بعد انتشار التسريبات عن القضية والأنباء عن محاولة تخليصه منها.

وكان ناشطون بمواقع التواصل كشفوا، أن المصري رامي هاني منير فهيم (26 عاما) والمتهم بقتل شخصين في كاليفورنيا بشهر أبريل الفائت، هو نجل وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك رصدته (وطن)، قالت نبيلة مكرم، إنها وأسرتها تتعرض لمحنه شديدة، ويمرون بوقت عصيب “على اثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.”

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن، حسب قولها.

وشددت نبيلة مكرم على أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها “أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها” حسب وصفها.

وتابعت الوزيرة المصرية:”مهما كانت العواقب. فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام.”

نبيلة مكرم أضافت في بيانها الذي يعتبر أول رد على القضية المثارة منذ أيام:”كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة. وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم.”

واختتمت الوزيرة بيانها بالقول:”أتوجه أيضا لوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر. وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به.”

نجل وزيرة الهجرة المصرية قد يواجه عقوبة الإعدام

وكانت “ديلي ميل” قد نشرت تفاصيل الجريمة المشار إليها. موضحة أنه تم توجيه عدد من التهم إلى رامي نجل الوزيرة المصرية، منها القتل المتعدد والكذب والاستخدام الشخصي لسلاح فتاك.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول التحقيقات بأن التهم الموجهة إليه تجعله مؤهلا لعقوبة الإعدام.

Ramy Hany Mounir Fahim, 26, a US citizen, also the son of Nabila Makram, #Egypt's Minister of Immigration and Egyptians Abroad, is accused of killing 2 people in California.

It seems that killing, slaughtering, and cutting into pieces run in the family.https://t.co/NIgoBGVfCM — hatim (@hatimny) May 26, 2022

ولم يُعرف بعد الدافع وراء القتل ـ بحسب ديلي ميل ـ لكن المدعين قالوا إن رامي هاني فهيم، وأحد القتلى المدعو “جريفين كومو” عملا معًا في “Pence Wealth Management” في مقاطعة Orange County حيث عمل كومو ، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021 ، كمساعد تسويق ووسائط ، وفقًا لسيرته الذاتية.

وتطابقت البصمات الخاصة بالمشتبه به (رامي) ابن نبيلة مكرم، على السلاح المستخدم في طعن زميله في العمل، جريفين كومو (23 عاما) حتى الموت.

ثم طعن زميله في الشقة جوناثان بام (23 عاما)، حتى الموت داخل شقتهم في شارع كاتيلا في مدينة أنهايم.

بالمناسبة وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم التي هددت المصريين المعارضين بالذبح أثناء زيارتها كندا… ابن الوزيرة محبوس الآن في أمريكا بتهمة ذبح 2 من زملائه في العمل😳 https://t.co/I264StzqX0 — محمد نصر | Mohamed Nasr (@MohamedNasrAJA) May 26, 2022

هذا وتم تحديد موعد جلسة محاكمة نجل وزيرة الهجرة، يوم 17 يونيو، المقبل.

والموعد المشار إليه للمحاكمة تم تحديده في 6 مايو الجاري، خلال جلسة أخرى عقدت لمراجعة الكفالة لنجل الوزيرة، وهو موظف في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA، والذي تم إلقاء القبض عليه في 19 أبريل، كمشتبه به في جريمة القتل المزدوجة.

اتصالات دبلوماسية ومحاولات مصرية لتخليصه

وكان موقع “العربي الجديد“، نق عن مصادر وصفها بالمطلعة ورفضت ذكر اسمها لحساسية الأمر، أن هناك تحركات دبلوماسية وقانونية مصرية تجري في أمريكا، لمحاولة الإفراج بكفالة عن نجل وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية.

لم تكن #نبيلة_مكرم من أفضل ١٠٠ ولا أفضل ٨٠٠ في وزارة الخارجية

حتى تختار دونا عن غيرها وزيرة للهجرة

ولم تكن من أقدم ٣٠٠ ولا ٩٠٠ في وزارة الخارجية

حتى ترشح أصلا لهذا المنصب

ولكنها جاءت واستمرت كغلطة لم يصرح أحد بسببها

فهل آن الاوان ليقولوا لنا سرها

صلوا على الرسول#أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) May 28, 2022

ونبيلة مكرم تعد من الوزراء التابعين بشكل مباشر إلى هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة. وطالما دافعت عن نظام السيسي في المحافل الدولية.

نبيلة مكرم والإمارات ودور محمد دحلان في تصعيدها

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، هي زوجة هاني منير فهيم ميخائيل، وهو مهندس مدني ورجل أعمال، لديها ثلاثة أبناء، رامي المتهم بجريمة القتل هو أكبرهم، واثنين آخرين بالمرحلة الجامعية.

القبض علي نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم بعد قتله مواطنين امريكيين والمحاكمة في ١٧ يونيو 🙋🙋

وزيرة الهجرة التي هددت المعارضين بالذبح 👇👇 pic.twitter.com/CJlaIhuPM0 — السهم النافذ (@Mxob3V29) May 26, 2022

وعملت نبيلة سابقا في سفارات مصر بعدة دول، مثل البرازيل وأمريكا الإمارات.

والآن نصب وزيرة الهجرة بعد عودة الوزارة التي سبق أن تم إلغاؤها منذ 20 عامًا. وتحويلها لقطاع في وزارة القوى العاملة.

وكان آخر منصب دبلوماسي لنبيلة مكرم قبل توليها وزارة الهجرة هو منصب السفير في دبي.

كما لعبت دورًا حيويًا في علاقة النظام المصري والإمارات. خاصة بعد انقلاب 30 يونيو عام 2013 بقيادة السيسي والذي دعمه محمد بن زايد.

كانت هددت المعارضين في الخارج بالذبح.. وسط تكتم إعلامي في مصر، نجل وزيرة الهجرة ، نبيلة مكرم، يواجه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة بتهمة طعن شخصين حتى الموت pic.twitter.com/kICN6uFtNn — مجلة ميم (@MeemMagazine) May 27, 2022

وبحسب مصادر نقل عنها ”العربي الجديد”، فإن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، والذي يتمتع بعلاقات قوية بالمخابرات المصرية، هو من رشحها للمنصب.