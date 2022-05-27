شاهد.. مواطن سعودي اعتدى على ممرضة وقام بسحلها على الأرض..هذا مصيره!

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء مواطن على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات؛ بسبب عدم إزالتها لإبرة المغذي “الجلوكوز” من يد المريض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام المواطن السعودي بالإعتداء على الممرضة وسحلها على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث.

كما أظهر المقطع محاولة بعض الأشخاص للسيطرة على الموقف حتى تمكن أحدهم من إبعاد المواطن عن الممرضة .

مقطع مُتداول لشخص يعتدي على ممرضة أمام الجميع في المستشفى!! #اعتداء_مواطن_علي_ممرضه_سعوديه pic.twitter.com/IstITGsDAa — ⚡فتى الجنوب الثائر⚡ (@ThayirAljanub) May 27, 2022

سعوديون يستنكرون ما حدث

ومع تداول الفيديو، تصدر وسم: ” #اعتداءمواطنعليممرضهسعوديه”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، عبر من خلاله المغردين عن استنكارهم لما حدث، مطالبين السلطات بالقبض عليه حتى ينال جزاءه

وقال حساب “dr nurse”:” الممرضة ماكملت سنه في خدمتها ومن اميز الطاقم التمريضي في قسم الطواري وعشان مافكت المغذيه قام الجربان بهذا الفعل الشنيع .. اتمنى حجب الواسطات والتدخلات في موضوع مثل هذا وتركه للدوله”.

الممرضة ماكملت سنه في خدمتها ومن اميز الطاقم التمريضي في قسم الطواري وعشان مافكت المغذيه قام الجربان بهذا الفعل الشنيع .. اتمنى حجب الواسطات والتدخلات في موضوع مثل هذا وتركه للدوله #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه — Dr.nurse 🇦🇺 (@1RAIG) May 27, 2022

وعبر المغرد “سعد الجميلي” عن غضبه مما حدث بالقول:” لعنبو هالشوارب يالرخمة مستقوي على حرمة وموظفة تخدم المرضى وتاركه بيتها وعيالها وتعتبر نفسك رجال هذا يستحق جلد بنفس الموقع على شان يتأدب هو واللي على شاكلته غير السجن اقل شي ٥ سنوات”.

وعبر المغرد “كريم” عن تضامنه مع الممرضة، قائلا:” الممرضات تعمل ٨ ساعات يومياً وكانت فترة كورونا صعبة جداً على كل القطاع الصحي، ومع هذا كانت الممرضات صامدات وصابرات جزاهم الله خير وهل من الرجوله انك تتهجم على امرأة؟ نتمنى اننا نسمع تم القبض .. وبأذن الله يأخذ عقابه”.

الممرضات تعمل ٨ ساعات يومياً وكانت فترة كورونا صعبة جداً على كل القطاع الصحي، ومع هذا كانت الممرضات صامدات وصابرات جزاهم الله خير وهل من الرجوله انك تتهجم على امرأة؟ نتمنى اننا نسمع تم القبض ..

وبأذن الله يأخذ عقابه #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه https://t.co/9CNSFnQqIz pic.twitter.com/7MWaXFDS8r — karem (@FVvchh) May 27, 2022

شرطة عسير تعلن القبض على الفاعل

وعقب تداول الوسم، أعلنت شرطة عسير القبض على مرتكب الواقعة، مؤكدة بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.