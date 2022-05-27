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الهدهد

شاهد.. مواطن سعودي اعتدى على ممرضة وقام بسحلها على الأرض..هذا مصيره!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اعتداء مواطن على ممرضة سعودية watanserb.com

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء مواطن على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات؛ بسبب عدم إزالتها لإبرة المغذي “الجلوكوز” من يد المريض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قام المواطن السعودي بالإعتداء على الممرضة وسحلها على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث.

كما أظهر المقطع محاولة بعض الأشخاص للسيطرة على الموقف حتى تمكن أحدهم من إبعاد المواطن عن الممرضة .

سعوديون يستنكرون ما حدث

ومع تداول الفيديو، تصدر وسم: ” #اعتداءمواطنعليممرضهسعوديه”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة، عبر من خلاله المغردين عن استنكارهم لما حدث، مطالبين السلطات بالقبض عليه حتى ينال جزاءه

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وقال حساب “dr nurse”:” الممرضة ماكملت سنه في خدمتها ومن اميز الطاقم التمريضي في قسم الطواري وعشان مافكت المغذيه قام الجربان بهذا الفعل الشنيع .. اتمنى حجب الواسطات والتدخلات في موضوع مثل هذا وتركه للدوله”.

وعبر المغرد “سعد الجميلي” عن غضبه مما حدث بالقول:” لعنبو هالشوارب يالرخمة مستقوي على حرمة وموظفة تخدم المرضى وتاركه بيتها وعيالها وتعتبر نفسك رجال هذا يستحق جلد بنفس الموقع على شان يتأدب هو واللي على شاكلته غير السجن اقل شي ٥ سنوات”.

 

وعبر المغرد “كريم” عن تضامنه مع الممرضة، قائلا:” الممرضات تعمل ٨ ساعات يومياً وكانت فترة كورونا صعبة جداً على كل القطاع الصحي، ومع هذا كانت الممرضات صامدات وصابرات جزاهم الله خير وهل من الرجوله انك تتهجم على امرأة؟ نتمنى اننا نسمع تم القبض .. وبأذن الله يأخذ عقابه”.

شرطة عسير تعلن القبض على الفاعل

وعقب تداول الوسم، أعلنت شرطة عسير القبض على مرتكب الواقعة، مؤكدة بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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