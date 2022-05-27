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حفل ماجن ورقص مختلط في حفل في مكة المكرمة يشعل غضب المغردين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حفل ماجن في مكة المكرمة watanserb.com
حفل ماجن في مكة المكرمة

وطن- عقب الانتهاء من موسم الرياض وما شمله من حفلات راقصة مختلطة وتناول للخمور وتبادل للقبلات أمام العامة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يكشف عن مظاهر الانحلال خلال إقامة موسم جدة، في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، عملية رقص بطريقة صاخبة اشترك فيها مجموعة من الشبان والفتيات، دون مراعاة لحرمة مكة التي تحوي في داخلها بيت الله الحرام، وما تمثله من قدسية للمسلمين عامة.

ولاقى مقطع الفيديو استنكارا واسعا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا المسؤولين في المملكة، منبهين لما يحيط في المملكة من مخاطر في وقت ينشغل فيه المسؤولين بإقامة حفلات الرقص.
وقال المغرد “أبو عبدالله أبو الرجال” مستنكرا الحدث:” حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بهم انهم لايعجزونك”.

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من جانبه، قال المغرد “سالم القحطاني”:”الشيعة الروافض في إيران والعراق والشام واليمن يتدربون على الاسلحة ويعدون الخطط للتجهيز لغزو جزيرة العرب وقتل كل مسلم سني واستباحة مكة والمدينة والعرب مشغولين بالرقص والحفلات”.

وقال المغرد صاحب حساب “ثقب برلين”:”والله لو كان ابا جهل موجود لقتلهم .. هؤلاء خرقوا حتى المروءة والشهامة”.

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وعبر المغرد “أبو محمد المصري” عن استيائه قائلا:”الله المستعان”.

وكانت فعاليات موسم الرياض 2021 قد أثارت غضبًا عارمًا في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تفاعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، لما صاحبه عميات تحرش والانسلاخ عن الدين والعادات.

رقص مختلط وسعوديات بملابس جريئة جداً في موسم الرياض! (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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