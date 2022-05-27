حفل ماجن ورقص مختلط في حفل في مكة المكرمة يشعل غضب المغردين

وطن- عقب الانتهاء من موسم الرياض وما شمله من حفلات راقصة مختلطة وتناول للخمور وتبادل للقبلات أمام العامة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يكشف عن مظاهر الانحلال خلال إقامة موسم جدة، في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، عملية رقص بطريقة صاخبة اشترك فيها مجموعة من الشبان والفتيات، دون مراعاة لحرمة مكة التي تحوي في داخلها بيت الله الحرام، وما تمثله من قدسية للمسلمين عامة.

هذه أرض الحرمين أرض العبادة.. وليس أرض الرقص والسفالة!#موسم_جدة pic.twitter.com/EFnBa7RyVx — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 27, 2022

ولاقى مقطع الفيديو استنكارا واسعا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا المسؤولين في المملكة، منبهين لما يحيط في المملكة من مخاطر في وقت ينشغل فيه المسؤولين بإقامة حفلات الرقص.

وقال المغرد “أبو عبدالله أبو الرجال” مستنكرا الحدث:” حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بهم انهم لايعجزونك”.

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بهم انهم لايعجزونك — ابو عبدالله ابو الرجال (@AlrjalBdallh) May 27, 2022

من جانبه، قال المغرد “سالم القحطاني”:”الشيعة الروافض في إيران والعراق والشام واليمن يتدربون على الاسلحة ويعدون الخطط للتجهيز لغزو جزيرة العرب وقتل كل مسلم سني واستباحة مكة والمدينة والعرب مشغولين بالرقص والحفلات”.

الشيعة الروافض في إيران والعراق والشام واليمن يتدربون على الاسلحة ويعدون الخطط للتجهيز لغزو جزيرة العرب وقتل كل مسلم سني واستباحة مكة والمدينة والعرب مشغولين بالرقص والحفلات — سام القحطاني (@Sam777vip) May 27, 2022

وقال المغرد صاحب حساب “ثقب برلين”:”والله لو كان ابا جهل موجود لقتلهم .. هؤلاء خرقوا حتى المروءة والشهامة”.

والله لو كان ابا جهل موجود لقتلهم .. هؤلاء خرقوا حتى المروءة والشهامة — ثُقُب برلين 🦓 (@Fcb_w95) May 27, 2022

وعبر المغرد “أبو محمد المصري” عن استيائه قائلا:”الله المستعان”.

الله المستعان — ابو محمد المصرى (@KhiZMPg8t77Hpt2) May 27, 2022

وكانت فعاليات موسم الرياض 2021 قد أثارت غضبًا عارمًا في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تفاعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، لما صاحبه عميات تحرش والانسلاخ عن الدين والعادات.