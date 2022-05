بين جوني ديب وآمبر هيرد.. نجوم هوليود يدعمون النجم العالمي

وطن– تلقى الممثل العالمي جوني ديب دعما كبيرا من المشاهير في خضم معركته الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ويقاضي ديب، الممثلة آمبر هيرد، في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار (38.2 مليون جنيه إسترليني) . قائلًا إنها شوهت سمعته من خلال مقالٍ كتبته لصحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018 قالت فيه إنها “أصبحت شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”.

في المقابل، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار (80.9 مليون جنيه إسترليني) لادعائها أن ديب شوّه سمعتها.

ومع خسارة ديب لقضية التشهير التي رفعها على صحيفة The Sun بسبب مزاعم إساءته لهيرد وقيامه بضربها. تباينت الآراء في هوليود، حيث اختارت قلة منهم الكشف عن مواقفهم وآرائهم.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “اندبندنت” البريطانية عن قائمة النجوم المؤيدين للنجم العالمي جوني ديب.

وينونا رايدر

بعد أن خسر قضية التشهير التي رفعها على صحيفة The Sun بعد إطلاقها عليه لقب “ضارب زوجته”، دافعت وينونا رايدر دافعت وينونا رايدر عن خطيبها السابق ديب في شهادة محلّفة، ضد اتهامات بالعنف المنزلي وجهتها إليه آمبر هيرد.

وقالت النجمة في إفادة قدمتها أمام محكمة أميركية “فكرة أنه شخص عنيف بشكل لا يصدق هي أبعد ما يكون عن جوني الذي عرفته وأحببته.”

وأضافت الممثلة أن ديب “لم يكن أبداً عنيفاً على الإطلاق” و “لم يكن أبداً مسيئاً على الإطلاق” معها. وزادت “لم يكن عنيفاً أو مسيئاً أبداً تجاه أي شخص قابلته.”

عمل بارديم وهو ممثل إسباني مع جوني ديب في فيلم “Before Night Falls” الذي تم إنتاجه عام 2000 بالإضافة إلى فيلم “Pirates of the Caribbean: Dead Men “Tell No Tales الذي تم إنتاجه سنة 2017.

وفي عام 2020، عبّر بارديم عن دعمه واحترامه لديب حيث قال في بيان اطلعت عليه مجلة “people” الأمريكية “أحب جوني.. لقد كان دائمًا رجلًا حقيقيًا، صديقًا، كريمًا ومهتمًا لي ولعائلتي”.

مضيفا “كانت لدي فرصة العمل معه مرتين وقد اختبرت موقفه المحترم تجاه كل فرد من أفراد فريق العمل، بالإضافة إلى حس الفكاهة والمرح الذي يملكه”.

متابعَا: “أقف بجانب جوني لأنني رأيت وشعرت دائمًا أنه رجل حنون وعطوف حقيقي ..وهو فنان استثنائي ​​يستمع لأي شخص يحتاج لمساعدته. أنا لا أحب جوني فحسب، بل أحترمه بعمق وأشكره على كونه الرجل الناضج والمحب.. دائمًا موجود عندما نحتاج إليه”.

بينلوبي كروز

عملت الممثلة الاسبانية بينيلوبي كروز، المتزوجة من خافيار بارديم، مع ديب في فيلم Pirates of the Caribbean – On Stranger Tides . وأدلت هي كذلك بتصريحاتها ودافعت عن النجم العالمي. حيث قالت أنه عاملها بـ”بلطف” خلال تصوير فيلم Pirates، عندما كانت حامل في الشهر السادس.

وأضافت “لقد رأيت جوني في العديد من المواقف وهو دائمًا لطيف مع الجميع، كما أنه من أكثر الأشخاص كرمَا.”

المغنية “سيا”

عبرت المغنية العالمية الاسترالية “سيا” عن دعمها لديب على تويتر .

حيث قالت في تغريدة لها “فقط أظهر دعمي العام لجوني ديب ومن الواضح أنه الضحية بعد سماع تلك الأشرطة.”

إيفا جرين

شاركت الممثلة الفرنسية إيفا جرين، التي عملت مع ديب في فيلم Dark” Shadows” الذي تم انتاجه عام 2012، صورة لها معه على الإنستغرام لدعمه في قضيته ضد آمبر هيرد . وعلقت عليها: “ليس لدي شك في أن جوني سيخرج باسمه الجيد وقلبه الرائع وستكون الحياة أفضل مما كانت عليه”.

وأضافت أن حياة ديب ستكون أفضل من أى وقت مضى.

فانيسا باراديس

في يوليو 2020 وفي إفادة شاهد تتعلق بالمعركة الجارية بين ديب وآمبر هيرد، قالت المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية فانيسا باراديس. وهي صديقة سابقة أخرى لديب، إنها تعرف النجم منذ أكثر من 25 عامًا، بما في ذلك 14 عامًا معها.

وقالت عارضة الأزياء في بيانها إنها كانت على علم بالادعاءات لكنها صرحت إنها “لا تشبه جوني الحقيقي الذي عرفته”.

وأضافت: “أستطيع أن أقول إنه لم يكن أبدًا عنيفًا أو يسيء إليّ “.

متابعة: “لقد تابعت تلك التصريحات الصادمة والتي أعتقد أنها كانت محزنة حقًا. وتسببت أيضًا في إلحاق الضرر بحياته المهنية لأن الناس للأسف استمروا في تصديق تلك الحقائق الكاذبة.”