المشهورة السعودية “أثير الحلوة” تتخطّى حدود الجرأة بفيديو رقص فاضح!

وطن – أثارت المشهورة السعودية على “سناب شات” أثير الحلوة، ضجة واسعة، بعدما نشرت مقطع فيديو، تؤدي فيه وصلة رقص ببلدة رقص جريئة.

وفي الفيديو ظهرت “أثير الحلوة” مرتدية بدلة رقص شرقي، وترقص رقصاً مثيراً. فيما سألت الجمهور عن نادٍ لتعليم الرقص الشرقي، وقالت: “حرام شرينا البدلة وما نستخدمها”.

تعليقات المتابعين جاءت ساخطة من تصرّف “أثير الحلوة”، وقال أحدهم: “مبروك عليك المهنه الجديدة استمري في شيل الذنوب”. فيما كتب آخر: “هذي المهنة اللي تناسبها”.

كما غرّد آخر منتقداً: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي الشعب العربي بوفاة القيم والأخلاق والإنسانية في هذا الجيل والأجيال القادمة لقد دمرت مواقع التواصل الاجتماعي أخلاقهم و قيمهم”.

وتتسبب “أثير” وبين الفينة والأخرى في غضب الجمهور، وانتقادهم لها، بإطلالتها الجريئة، على “سناب شات”، فتارةً تظهر مرتديةً الحجاب، وسرعان ما تخلعه وتظهر بملابس مثيرة، تستعرض فيها مفاتنها.

أثير الحلوة تتلقى عرض زواج مسيار وترفضه!

وتلقت “أثير” عرض زواج مسيار من متابعٍِ لها، حيث أعادت نشر العرض عبر حسابها في “سناب شات” وترد بالرفض.

كما قالت في مقطع فيديو: “آخر مرة جاني واحد يبغي يتزوجني. كان عمره 57 وكان يدخل يقول هخليها في السوشيال ميديا وهعمل لها بيت. يا الله!. انا ما أبغي أتزوج أنا لسه صغيرة. لما يصير عمري 30 راح أفكر في الأمر. أما الحين خلوني أعيش حياتي”.

في حين قدم لها الطالب عرضه قائلاً: “المهر اللي تطلبيه وسيارة بنتلي هدية وما راح أمنعك من شي، بس يكون مسيار لمدة سنتين، أنا جد لو موافقة أعرفك عن نفسي وأتقدملك وإن شاء الله راح تنبسطين”.

كما اعتبرت أثير العرض “رخص” معلقة: “شر البلية ما يضحك”.