العنود الشمري .. تفاصيل تعذيب سعودية على يد والدها وشقيقيها حتّى الموت قبل زفافها بأيّام!

وطن – لقيت فتاة سعودية تدعة العنود الشمري مصرعها، بعد تعرَضها للتعنيف والتعذيب من والدها وأشقائها لمدة أسبوع في منزل العائلة شرق العاصمة الرياض.

وأعلنت شرطة الرياض في بيانٍ رسميّ مباشرة حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، والقبض على المتهمين في حينه وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت شرطة الرياض في بيان إنّ الفتاة ادخلت للمستشفى وتوفيت لاحقاً.

وتداول بعض المغردين السعوديين على تويتر رواية لمقتل العنود الشمري على يد والدها وأشقائها، قالوا فيها إنّ الفتاة ارتبطت بشخص من قبيلة “المطيري”، واشترت فستان الزفاف، وكانت تتهيأ للزواج، لكنّ والدها قبل أيام من الفرح طلب منها ان ترفض الزوج بداعي ان العريس “غير قبلي”.

وبحسب الروابة، فقد اكتشف الاب وابنيه، أنها تواصلت مع خطيبها عبر الجوال، وجرى تعذيبها منهم، واحتجازها في المنزل أسبوعاً، إلى أن توفيت دماغياً، ثم نقلوها الى مستشفى الملك فهد في الرياض.

وتقول الرواية إنهم حاولوا تضليل الاطباء بالإدعاء أنها سقطت من علو. غير أن الأطباء لم يقتنعوا بسبب كثرة الكدمات على جسدها، حيث تم استدعاء الشرطة، التي اعتقلت الأب والشقيقين.

وأشارت الرواية إلى ان الأب يحاول إلصاق الجريمة بنجله الأصغر .

الأخت تنفي وتؤكد!

يأتي ذلك، فيما نشر حساب على “تويتر” يحمل اسم (Elaf) وتقول إنها شقيقة الفتاة العنود، تغريداتٍ متناقضة، أثارت الجدل بين المغردين .

وقالت قبل 10 ساعات من صدور بيان شرطة الرياض عن مقتل شقيقتها، إن الأخيرة لم تقتل، وإن لديها تقرير يؤكد ذلك. مشيرة إلى أنّه تم رفع بلاغات ضد مروجي خبر مقتلها. ثم قالت في تغريدة أخرى إن شقيقتها “تعبانة”.

لكنّها عادت لتؤكد وفاة اختها بالقول في تغريدة: “اولاً جزاكم الله خير كل من دعاء لاختي العنود بالرحمه والمغفرة والله لا يريكم مكروه. وثانياً حسبنا الله ونعم الوكيل فكل شخص كذب ونشر إشاعات عن فقيدتنا وهي في قبرها وربي لا يوفقه لا دنيا ولا آخره!”.

واضافت: “اختي توفت نتيجة لإنخفاض حاد في الضغط سبب لها توقف بالقلب ٣مرات. وتوفت بسببه دماغياً وقعدت بالمستشفى ١٩ يوم وبعدها انتقلت الى رحمة الله. وارجع واقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الي ابتلونا كذباً وبهتاناً وحنا في ايام العزاء والله ينتقم منهم” .حسب تغريدتها

غضب عبر تويتر

وانتشر على موقع تويتر، هاشتاغ (#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري)، عبّر في المغردون عن غضبهم من الجريمة، وطالبوا بمحاسبة الجناة.

حساب “نسوية حرة” غرد قائلاً: “ضحيه جديده من ضحايا الغدر الذكوري. في كل مره عندما اشاهد او اقرأ اسم امراه استشهدت تحت سياط العائله او الشريك من الذكور المجرمين اتساءل كم يا ترى تحملت من الموت اليومي قبل مجيء اليوم الاخير ليقضي على ما تبقى منها ما هو العذاب المتكرر الذي مرت به”.

#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري

ضحيه جديده من ضحايا الغدر الذكوري🚫 في كل مره عندما اشاهد او اقرأ اسم امراه استشهدت تحت سياط العائله او الشريك من الذكور المجرمين اتساءل كم يا ترى تحملت من الموت اليومي قبل مجيء اليوم الاخير ليقضي على ما تبقى منها ما هو العذاب المتكرر الذي مرت به💔 pic.twitter.com/5d1yrpb6jL — نسوية حرة♀️ (@hrh_nswyt) May 25, 2022

بينما كتب حساب آخر: “بالنسبه لنايف غازي سبهان الشمري، وتميم غازي سبهان الشمري، والاب غازي سبهان الشمري القاتل الرئيسي، مع دعم وتستر الزوجه. اعلموا جيدا حتى لو هربتوا من حساب الدنيا مستحيل تهربون من عقاب الله. اللهم انزل عليهم الذل وعذاب جهنم في الدنيا قبل الاخره”.

#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري

بالنسبه لنايف غازي سبهان الشمري، وتميم غازي سبهان الشمري، والاب غازي سبهان الشمري القاتل الرئيسي، مع دعم وتستر الزوجه، اعلموا جيدا حتى لو هربتوا من حساب الدنيا، مستحيل تهربون من عقاب الله، اللهم انزل عليهم الذل وعذاب جهنم في الدنيا قبل الاخره — 00 (@fakkouy) May 26, 2022

وجاء في تغريدة ثالثة عبر الهاشتاغ: “ماعرف لين متى بنعيش بالفكر العقيم ذا والتخلف والتحجر ونتايج التفكير العقيم التسلط ونتائج كل ذا. كالعاده البنات كل يوم قتل جديد ومذبحه جديده. ما قول الا الله يعين كل بنت ماتت بالطريقه المريضه ذي. والله ياخذ كل أنسان بتخلف ذا”.