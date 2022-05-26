أنباء متداولة: وضع الملك سلمان الصحي حرج جدا ووفاته قد تُعلن في أي لحظة

وطن- تسود مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة جدل واسعة بشأن الوضع الصحي المتدهور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وضع الملك سلمان الصحي

وبينما ذهب البعض نقلا عن مصادر لم يتم تحديدها، للقول بأن الملك سلمان قد توفي بالفعل ويستم إعلان الخبر بعد ترتيب بيت الحكم، أكد آخرون أن العاهل السعودي لا يزال على قيد الحياة ولكنه في وضع حرج جدا صحيا، وقد تعلن وفاته في أي لحظة، حسب وصفهم.

ويشار إلى أنه في منتصف مايو الجاري، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك غادر المستشفى بعد إجرائه منظارا للقولون.

وبات ظهور سلمان نادرا جدا ولا يكاد يظهر إلا في المناسبات العامة، ما دعم الشكوك المتداولة بشأن وضعه الصحي.

أنباء شبه مؤكدة عن وفاة الملك سلمان بن عبدالعزيز وترتيبات لنقل السلطة لمحمد بن سلمان ! #السعودية #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز #محمد_بن_سلمان — أ.د.سعد الدوسري Prof. Al-Dosari (@saadaldosari21) May 24, 2022

يعيش بجهاز لتنظيم ضربات القلب وفقد التركيز

ويبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من العمر (86) عاما، وبدأت علامات فقد التركيز وعدم الإدراك تظهر عليه منذ مدة، وكان ذلك واضحا في خطاباته الرسمية القليلة التي ظهر بها.

ويعاني الملك السعودي من مشاكل صحية عدة أخطرها مشاكل القلب، حيث يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب، وقام بإجراء جراحة لتغيير بطارية له في مارس.

تمنياتي بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث يمر بأزمة صحية أتمني لة الشفاء العاجل لسموة ولكل مريض يارب العالمين pic.twitter.com/24qy3yD0la — السفير Fouad Elshennawy (@FouadElshennawy) May 26, 2022

ولا تفصح السلطات السعودية بشكل دقيق عن الوضع الصحي للملك. وتكتفي بذكر أخباره العامة المتعلقة بصحته مثل دخوله للمستشفى وخروجه منها.

ولي العهد يفرض رقابة مشددة على والده الملك

ويفرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم السعودية الفعلي ـ رقابة مشددة على والده الملك، ويحيطه بدائرة مقربة منه تبلغه بوضعه على مدار الساعة وتمنع أي مسؤول من الوصول له إلا بأمر من ابن سلمان.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية مقيمة بالسعودية، أن محمد بن سلمان، أجل جولته الخارجية التي كانت مقررة في يونيو.

مصادر من القصر الملكي في الرياض

الملك سلمان مريض وفي حالة حرجة جدا جدا#نواف_حمد_ناصر — نواف حمد ناصر #مأرب (@0___5____0) May 25, 2022

وقال مصدران للوكالة شريطة عدم كشف هويتهما، أن سبب تأجيل الجولة يعود لارتباطات داخلية تأخذ الكثير من وقت الأمير.

لماذا أجل محمد بن سلمان جولته الخارجية؟

التسريبات التي دفعت ناشطون للربط بين هذا التأجيل وبين الوضع الصحي للملك سلمان بن عبدالعزيز.

حيث ذهب البعض للقول بأن ابن سلمان يخشى وفاة والده، وهو خارج البلاد ما يعرض العرش للخطر خاصة في ظل خلافاته الطاحنة وخصومته مع أمراء آل سعود وأبناء عمومته الذين همشهم، بل واعتقل بعضهم وأذلهم.

في المقابل نفت شخصيات سعودية هذه الأنباء المنتشرة عن صحة الملك سلمان. وأكدت أنه في وضع صحي جيد ويمارس مهامه بشكل طبيعي.

مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولله الحمد بصحة طيبة وبرعاية الله ثم حب ولي عهده وشعبه.

يقود بلادنا بهدوء وخبرة. قتل الخراصون…!!

يتنافسون في أكاذيبهم أيهم أكبر كذبة.. — د.صالح السعدون آل راشد (@drSAlsadoun) May 25, 2022

وفي هذا السياق كتب الأكاديمي والشاعر السعودي الدكتور صالح السعدون:”مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولله الحمد بصحة طيبة وبرعاية الله ثم حب ولي عهده وشعبه. يقود بلادنا بهدوء وخبرة.”

وتابع مهاجما ما وصفهم بـ”مروجي الشائعات”قتل الخراصون…!! يتنافسون في أكاذيبهم أيهم أكبر كذبة.”

وكان المغرد الشهير “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، قال إن “أوساط العائلة تتحدث عن ارتباك في دائرة محمد بن سلمان وتوتر وقلق.”

أوساط العائلة تتحدث عن ارتباك في دائرة محمد بن سلمان وتوتر وقلق بعضهم يقول السبب تدهور في صحة الملك سلمان

والبعض يقول تهديد أمريكي بعد زيارة رئيس CIA — مجتهد (@mujtahidd) May 14, 2022

وكشف في تغريدته التي رصدتها (وطن) بتاريخ 14 مايو، أن سبب هذا التوتر داخل الدائرة القريبة لولي العهد ـ حاكم المملكة الفعلي ـ هو تدهور في صحة الملك سلمان.

تشكيك بأحدث ظهور للملك سلمان

جدير بالذكر أنه لم يصدر أي بيانات جديدة من الديوان الملكي عن الوضع الصحي للملك سلمان، بعد إعلان نجاح فحوصاته الطبية الأخيرة.

إلا أن عدم ظهور الملك للعلن منذ مدة، يثير شكوكا كبيرة حول وضعه.

يبدوا أن الملك سلمان قد توفى . — الشرعي أسعد (@wathq_13) May 24, 2022

والأربعاء، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صورا للملك سلمان مع نجله ولي العهد محمد بن سلمان، قالوا إنها توثق أحدث ظهور للملك.

إلا أن ناشطين شككوا بتاريخ التقاط هذه الصور، وأنه قد تكون ملتقطة قديما وتم نشرها الآن لتكذيب الأنباء المنتشرة عن صحة الملك.

وعين الملك سلمان ابنه محمد بن سلمان البالغ من العمر (36 عاما) وليا للعهد في العام 2015، في انقلاب ناعم أطيح خلاله بالأمير محمد بن نايف، من منصب ولاية العهد.

محمد بن سلمان ملك السعودية المرتقب

ومنذ ذلك التوقيت شهدت المملكة تغيرات جذرية خاصة داخل الأسرة الحاكمة، حيث نفذ ابن سلمان حملة اعتقالات وإقصاء كبيرة لأمراء بارزين على رأسهم أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال.

وتم اعتقال عدد من الأمراء السعوديين في العام 2017، بفندق الريتزكارلتون بتهم مزعومة عن الفساد. وتم الإفراج عن بعضهم لاحقا عبر تسويات مع الدولة لم تعلن تفاصيلها إلى اليوم.

وبات ابن سلمان هو الملك المنتظر وصاحب عرش السعودية بعد وفاة والده، بعدما أخلى الطريق أمامه تماما من المنافسين بمساعدة إسرائيل ودونالد ترامب عندما كان في الحكم، وكذلك بدعم كبير من محمد بن زايد الذي بات رئيسا للإمارات، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

ومعروف أن ابن زايد كان له خلافات كبيرة، مع الصف الأول من أمراء آل سعود خاصة الأمير محمد بن نايف.