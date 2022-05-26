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أشرف حكيمي يثير غضب المغاربة بسبب إطلالة زوجته الفاضحة في مهرجان “كان”

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أشرف حكيمي يثير غضب المغاربة بسبب إطلالة زوجته الفاضحة في مهرجان
أشرف حكيمي وزوجته في مهرجان كان

وطن– يواجه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، موجة انتقادات غاضبة بسبب إطلالة زوجته الممثلة الإسبانية. ذو الأصول الليبية هبة عبوك على السجادة الحمراء في “مهرجان كان السينمائي” بنسخته الخامسة والسبعين.

فستان فاضح

وظهر أشرف حكيمي في مهرجان كان برفقة زوجته بفستانها الذي وصفه المتابعون بالفاضح.

حيث ارتدت هبة عبوك فستاناً من توقيع Balmain انقسمت بين “توب” قصيرة بفتحة صدر كشفت كل شيء بوضوح، وتنورة طويلة بشق جانبي واسع.

أشرف حكيمي

وهاجم ناشطون اللاعب المغربي، بسبب ملابس زوجته، فكتب إعلامي الجزيرة عبدالصمد ناصر: ” وا أسفاه عليك يا أشرف حكيمي. ما شاهدناه في مهرجان كان لم يأت به قبلك أي لاعب في تاريخ منتخبنا الوطني”.

أشرف حكيمي أشرف حكيمي

وتابع: ” الحرية الشخصية مسؤولية قبل أن تكون حقاً وأنت شخصية عامة. وتمثل صورة المغربي المسلم وصورة منتخب #المغرب الذي طالما احترم لاعبوه قيم الشعب الذي يمثلونه. أنا حزين وغاضب ومصدوم جداً”.

عرض أجساد

وكتبت ناشطة: ” فيه فساتين تناسب السهرات والمناسبات والمهرجانات، حتى لو فيها اجزاء مكشوفة تضل راقية.  بغض النظر عن شخصية اللي يرتديها. وفيه فساتين مخصصة لعرض الأجساد للبيع وهذا الفستان منها مع احترامي للجميع”.

وكتب آخر: “طحت من عيني يآ حنيني التونسية دارتك في القب يآ القب. الرجولة منهج حياة”.

بينما حاول البعض الدفاع عن حكيمي وزوجته، ورأوا أن هذه حرية شخصية ولن تؤثر على قضايا الأمة العربية بحسب تعبيرهم.

ناشطون يدافعون

فكتب ناشط: ” إن غطت جسدها بالكامل فلن تصنع للأمة اي مجد. و إن اظهرت جسدها بالكامل لن تجلب للأمة اي عار . المجد و العار لا يتحدد بكمية اللحم الذي نُظهره او نخفيه المجد و العار يتحدد بكمية العلماء و المثقفين وعدد المدارس و الجامعات، بالعدالة الاجتماعية، بمجتمع حر، بغياب الفساد”.

وأضاف نفس الناشط في تغريدة أخرى: “أمة بني جهل تضرب من جديد. العالم العربي يغلي على مواقع التواصل، ليس بسبب انتشار الجهل بين ملايين العرب. وليس بسبب آلاف الصور التي تُظهر مواطنين عرب يأكلون من القمامة، وليس بسبب عمليات التحرش و الاغتصاب بالاطفال القصر.  بل بسبب فستان زوجة اللاعب المغربي #اشرف_حكيمي امة بتستحق الجحيم”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: ” الكل في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية اليوم، يقارن بين صورتين. يا إخوان لماذا تنصبون أنفسكم حراسا للمعبد، الكل حر في اختياراته الفردية، وله كامل الحرية في التصرف في حقوقه الطبيعية دون قيد أو شرط ما لم يضر بالآخرين”.

 

الجدير بالذكر أن إطلالة هبة عبوك جاءت بعد 3 أشهر فقط من إنجابها لطفلهما الثاني، والذي أطلقها عليه اسم “نعيم”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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