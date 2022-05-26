أشرف حكيمي يثير غضب المغاربة بسبب إطلالة زوجته الفاضحة في مهرجان “كان”

وطن– يواجه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، موجة انتقادات غاضبة بسبب إطلالة زوجته الممثلة الإسبانية. ذو الأصول الليبية هبة عبوك على السجادة الحمراء في “مهرجان كان السينمائي” بنسخته الخامسة والسبعين.

فستان فاضح

وظهر أشرف حكيمي في مهرجان كان برفقة زوجته بفستانها الذي وصفه المتابعون بالفاضح.

حيث ارتدت هبة عبوك فستاناً من توقيع Balmain انقسمت بين “توب” قصيرة بفتحة صدر كشفت كل شيء بوضوح، وتنورة طويلة بشق جانبي واسع.

وهاجم ناشطون اللاعب المغربي، بسبب ملابس زوجته، فكتب إعلامي الجزيرة عبدالصمد ناصر: ” وا أسفاه عليك يا أشرف حكيمي. ما شاهدناه في مهرجان كان لم يأت به قبلك أي لاعب في تاريخ منتخبنا الوطني”.

وتابع: ” الحرية الشخصية مسؤولية قبل أن تكون حقاً وأنت شخصية عامة. وتمثل صورة المغربي المسلم وصورة منتخب #المغرب الذي طالما احترم لاعبوه قيم الشعب الذي يمثلونه. أنا حزين وغاضب ومصدوم جداً”.

وا أسفاه عليك يا أشرف حكيمي.

ما شاهدناه في مهرجان كان لم يأت به قبلك أي لاعب في تاريخ منتخبنا الوطني.

الحرية الشخصية مسؤولية قبل أن تكون حقاً وأنت شخصية عامة وتمثل صورة المغربي المسلم وصورة منتخب #المغرب الذي طالما احترم لاعبوه قيم الشعب الذي يمثلونه.

أنا حزين وغاضب ومصدوم جداً. — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) May 25, 2022

عرض أجساد

وكتبت ناشطة: ” فيه فساتين تناسب السهرات والمناسبات والمهرجانات، حتى لو فيها اجزاء مكشوفة تضل راقية. بغض النظر عن شخصية اللي يرتديها. وفيه فساتين مخصصة لعرض الأجساد للبيع وهذا الفستان منها مع احترامي للجميع”.

🤢فيه فساتين تناسب السهرات والمناسبات والمهرجانات،حتى لو فيها اجزاء مكشوفةتضل راقية بغض النظر عن شخصية اللي يرتديها،وفيه فساتين مخصصة لعرض الأجساد للبيع وهذا الفستان منها مع احترامي للجميع#أشرف_حكيمي — N🫖RA (@gurpah14041) May 26, 2022

وكتب آخر: “طحت من عيني يآ حنيني التونسية دارتك في القب يآ القب. الرجولة منهج حياة”.

بينما حاول البعض الدفاع عن حكيمي وزوجته، ورأوا أن هذه حرية شخصية ولن تؤثر على قضايا الأمة العربية بحسب تعبيرهم.

ناشطون يدافعون

فكتب ناشط: ” إن غطت جسدها بالكامل فلن تصنع للأمة اي مجد. و إن اظهرت جسدها بالكامل لن تجلب للأمة اي عار . المجد و العار لا يتحدد بكمية اللحم الذي نُظهره او نخفيه المجد و العار يتحدد بكمية العلماء و المثقفين وعدد المدارس و الجامعات، بالعدالة الاجتماعية، بمجتمع حر، بغياب الفساد”.

إن غطت جسدها بالكامل فلن تصنع للأمة اي مجد، و إن اظهرت جسدها بالكامل لن تجلب للأمة اي عار

المجد و العار لا يتحدد بكمية اللحم الذي نُظهره او نخفيه

المجد و العار يتحدد بكمية العلماء و المثقفين و عدد المدارس و الجامعات، بالعدالة الاجتماعية، بمجتمع حر، بغياب الفساد …#اشرف_حكيمي pic.twitter.com/QsUKnNJ0ya — Lais Kannas (@Lais_Kannas) May 26, 2022

وأضاف نفس الناشط في تغريدة أخرى: “أمة بني جهل تضرب من جديد. العالم العربي يغلي على مواقع التواصل، ليس بسبب انتشار الجهل بين ملايين العرب. وليس بسبب آلاف الصور التي تُظهر مواطنين عرب يأكلون من القمامة، وليس بسبب عمليات التحرش و الاغتصاب بالاطفال القصر. بل بسبب فستان زوجة اللاعب المغربي #اشرف_حكيمي امة بتستحق الجحيم”.

امة بني جهل تضرب من جديد

العالم العربي يغلي على مواقع التواصل، ليس بسبب انتشار الجهل بين ملايين العرب، وليس بسبب آلاف الصور التي تُظهر مواطنين عرب يأكلون من القمامة، وليس بسبب عمليات التحرش و الاغتصاب بالاطفال القصر

بل بسبب فستان زوجة اللاعب المغربي #اشرف_حكيمي

امة بتستحق الجحيم pic.twitter.com/4mG9sAISU7 — Lais Kannas (@Lais_Kannas) May 26, 2022

ووافقه آخر الرأي قائلا: ” الكل في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية اليوم، يقارن بين صورتين. يا إخوان لماذا تنصبون أنفسكم حراسا للمعبد، الكل حر في اختياراته الفردية، وله كامل الحرية في التصرف في حقوقه الطبيعية دون قيد أو شرط ما لم يضر بالآخرين”.

الكل في مواقع التواصل الاجتماعي المغربية اليوم، يقارن بين صورتين. يا إخوان لماذا تنصبون أنفسكم حراسا للمعبد، الكل حر في اختياراته الفردية، وله كامل الحرية في التصرف في حقوقه الطبيعية دون قيد أو شرط، ما لم يضر بالآخرين.#كان #أشرف_حكيمي #المغرب pic.twitter.com/o4nsO6tVVS — المحقق Detective (@Detecti27324731) May 25, 2022

#أشرف_حكيمي لاعب كرة قدم له حياة شخصية وله تصورات معينة لهذه الحياة والتي قد نتفق او نختلف معها.

لا تنظروا لأشرف حكيمي بنظرة الخميسات او بني ملال… شوفوه غي بعين الرحمة وبعدو ليه على رجلين مرتو وديوها فالزوجات ديالكوم، وتعلموا دخلوا سوق الكاف ديالكم باش تعيشو مرتاحين🤌🏻👳🏻‍♂️ pic.twitter.com/yUtgY2H5tH — الشيح (@chi7ori7) May 26, 2022

الجدير بالذكر أن إطلالة هبة عبوك جاءت بعد 3 أشهر فقط من إنجابها لطفلهما الثاني، والذي أطلقها عليه اسم “نعيم”.