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كاتب إسرائيلي: قاتل شيرين أبو عاقلة تباهى أمام زملائه بقنصها بين السترة والخوذة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شيرين أبو عاقلة watanserb.com
لحظة استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

وطن – فجر الكاتب الإسرائيلي، يوسي جوربيتس، قنبلة من العيار الثقيل، كاشفا كيف تم اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مؤكدا بأنها قتلت برصاص قناص إسرائيلي.

وقال “جوربيتس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “الجندي الذي قتل شيرين أبو عاقلة أراد أن يثبت قدرته في القنص وأن يظهر رجلا أمام زملائه في السرية، فأصابها بين السترة والخوذة”.

وأضاف قائلا: “هذه لم تكن إصابة عفوية، بل مقصودة….ألا تذكرون القناصة في غزة، الذين تفاخروا بأنهم “يركعون على ركبهم”؟ هذه لعبة؟ هذا بالضبط ما هو عليه. هذه المرة فقط الذي مات هو صحفي”.

CNN تؤكد أن قتل شيرين أبو عاقلة كان مع سبق الإصرار

ويأتي هذا الكشف، بعد ساعات من صدور تقرير استقصائي لشبكة “CNN” خلص إلى أن مراسلة شبكة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، قتلت عمدا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدمت “سي إن إن” دليلا جديدا يظهر أن الصحافيين، وجميعهم يرتدون خوذات وسترات واقية تعرّفهم بوضوح على أنهم يعملون في مجال الصحافة، ظلوا يتعرضون لإطلاق النار بعد إصابة شيرين.

وقالت الشبكة إنها حصلت على مقطع مدته 16 دقيقة من هاتف محمول، يظهر فيه الرجل يصور مكان تجمع الصحفيين، ويسمع فيه صوته وهو يقول مخاطبا مراهقا إلى جانبه في الشارع: “انظر إلى القناصين (…) لا تمزح لا نريد أن نموت نريد أن نعيش”.

وقال صاحب المقطع المصور، سالم عوض، (27 عاما) لـ”سي أن أن” إن المكان كان خاليا من المقاومين الفلسطينيين، ولم يكن هناك أي اشتباكات ولم يتوقع أحد إطلاق النار بسبب وجود الصحفيين في المكان.

ويتابع: “كنا عشرة رجال، كنا نتجول ونضحك مع الصحفيين، لم نكن خائفين، ولم نتوقع أي شيء، توقعنا أن تكون المنطقة آمنة بسبب وجود الصحفيين في الجوار”.

وتابع: “تغير الوضع تماما بعد سبع دقائق من وصولي للمكان (…) رأينا أربع أو خمس عربات عسكرية في ذلك الشارع والبنادق تخرج منها، وأطلقت إحداها النار على شيرين (…) كنا نقف هناك ورأيناها، لم أستطع عبور الشارع لمساعدة شيرين بسبب إطلاق النار”.

وقال فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما للشبكة: “لم يكن هناك إطلاق رصاص من المقاومين، ولا إلقاء حجارة”، وصور الشاب بهاتفه المحمول خمس عربات تمر من المكان الذي قتلت فيه أبو عاقلة.

جيش الاحتلال يرفض نتائج التحقيق

وردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن الادعاء بإطلاق النار المتعمد على الصحافيين لا أساس له من الصحة، وإنه لا يمكن التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن أصل الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة دون فحص الرصاصة التي استخرجت من جسدها، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضاف الجيش في بيان: “الجيش الإسرائيلي يعرب عن تعازيه في وفاة شيرين أبو عاقلة ويدعو السلطة الفلسطينية إلى التعاون في تحقيق الطب الشرعي مع ممثلي الولايات المتحدة للتوصل إلى نتيجة نهائية”.

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المصدرCNN + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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