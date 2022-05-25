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فتى مقدسي ينزع علم إسرائيل من يد نائب بلدية الاحتلال ويلقيه أرضا وسط تواجد أمني مكثف

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فتى مقدسي نزع علم اسرائيل watanserb.com
شجاعة فتى مقدسي رغم تواجد الشرطة المكثف

وطن – تزامنا مع الدعوات المتلاحقة لـ “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي ينوي المستوطنون واليمين الإسرائيلي تنظيمها الأسبوع القادم في البلدة القديمة من القدس المحتلة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة فتى مقدسي في وجه الاحتلال.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد أقدم فتى فلسطيني على نزع علم الاحتلال من نائب بلدية الاحتلال في القدس، دون ان يخشى انتشار قوات الشرطة في المكان.

شجار عنيف بالأيدي

وبحسب الفيديو، فقد قام الفتى بخطف علم دولة الاحتلال من يد نائب البلدية ليدخلا في شجار مع بعضهما البعض، لتتدخل قوات الشرطة محاولة نزعه من يده، ليقوم الفتى بضرب أحد المستوطنين الذي هاجموه بالعصا التي تحمل العلم قبل أن يلقيه أرضا.

مسيرة الأعلام

ومن المقرر أن تشق “مسيرة الاعلام” التي أقر وسمح بتنظيمها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، الأسبوع القادم، باب العامود ثم أزقة البلدة القديمة وصولا إلى باحة “حائط البراق”، مع ما يرافقها عادة من رفع أعلام إسرائيلية وهتافات عنصرية، وأخرى تدعو لهدم المسجد الأقصى وبناء “الهيكل الثالث”.

مسيرة الاعلام

واعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستعد بقوات كبيرة لتأمين وحراسة “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في سياق ما يسمى إسرائيلياً بـ”يوم القدس” الذي ينظم سنوياً مع ذكرى حرب حزيران عام 67 واحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.

المقاومة تستعد

وبحسب مصادر في المقاومة تحدّثت إلى “الأخبار” اللبنانية، فإن قيادة المقاومة تُراقب التصريحات والإجراءات التي يتّخذها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ولديها قرار واضح بمواجهة الاستفزاز الذي يسعى له المتطرّفون عبر إقامة مسيرة الأعلام ومرورها من الحيّ الإسلامي واقتحام المسجد الأقصى من باب العَمود.

وأضافت المصادر أن المقاومة تتابع أيضاً ما يجري في قطاع غزة، وخاصة نشاط طائرات الاستطلاع بمختلف أنواعها التجسّسية والانتحارية، والتي تحلّق بكثافة فوق مختلف مناطق القطاع، مؤكدة أنها رفعت من درجة استنفارها على مختلف المستويات استعداداً لاحتمال نشوب معركة مع الاحتلال.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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