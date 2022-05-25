فتى مقدسي ينزع علم إسرائيل من يد نائب بلدية الاحتلال ويلقيه أرضا وسط تواجد أمني مكثف

وطن – تزامنا مع الدعوات المتلاحقة لـ “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي ينوي المستوطنون واليمين الإسرائيلي تنظيمها الأسبوع القادم في البلدة القديمة من القدس المحتلة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة فتى مقدسي في وجه الاحتلال.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد أقدم فتى فلسطيني على نزع علم الاحتلال من نائب بلدية الاحتلال في القدس، دون ان يخشى انتشار قوات الشرطة في المكان.

شجار عنيف بالأيدي

وبحسب الفيديو، فقد قام الفتى بخطف علم دولة الاحتلال من يد نائب البلدية ليدخلا في شجار مع بعضهما البعض، لتتدخل قوات الشرطة محاولة نزعه من يده، ليقوم الفتى بضرب أحد المستوطنين الذي هاجموه بالعصا التي تحمل العلم قبل أن يلقيه أرضا.

"لا يضرهم من خالفهم" شاب فلسطيني من القدس المحتلة يقوم بنزع العلم "الإسرائيلي" من نائب بلدية الاحتلال في القدس المحتلة , لم ترهبه الشرطة المتواجدة بالمكان فعلًا صاحب الحق ما يخاف pic.twitter.com/Gy8pfOVY8g — محمد نشوان (@MohamdNashwan) May 24, 2022

مسيرة الأعلام

ومن المقرر أن تشق “مسيرة الاعلام” التي أقر وسمح بتنظيمها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، الأسبوع القادم، باب العامود ثم أزقة البلدة القديمة وصولا إلى باحة “حائط البراق”، مع ما يرافقها عادة من رفع أعلام إسرائيلية وهتافات عنصرية، وأخرى تدعو لهدم المسجد الأقصى وبناء “الهيكل الثالث”.

واعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستعد بقوات كبيرة لتأمين وحراسة “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في سياق ما يسمى إسرائيلياً بـ”يوم القدس” الذي ينظم سنوياً مع ذكرى حرب حزيران عام 67 واحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.

المقاومة تستعد

وبحسب مصادر في المقاومة تحدّثت إلى “الأخبار” اللبنانية، فإن قيادة المقاومة تُراقب التصريحات والإجراءات التي يتّخذها الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ولديها قرار واضح بمواجهة الاستفزاز الذي يسعى له المتطرّفون عبر إقامة مسيرة الأعلام ومرورها من الحيّ الإسلامي واقتحام المسجد الأقصى من باب العَمود.

وأضافت المصادر أن المقاومة تتابع أيضاً ما يجري في قطاع غزة، وخاصة نشاط طائرات الاستطلاع بمختلف أنواعها التجسّسية والانتحارية، والتي تحلّق بكثافة فوق مختلف مناطق القطاع، مؤكدة أنها رفعت من درجة استنفارها على مختلف المستويات استعداداً لاحتمال نشوب معركة مع الاحتلال.

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