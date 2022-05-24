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حياتنا

هيفاء وهبي تخطف قلوب الجمهور بـ”التايجر” والجينز الممزق في أحدث ظهور (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
هيفاء وهبي watanserb.com
هيفاء وهبي

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تطبيق “انستغرام”، بعد نشرها صور ظهرت فيها بإطلالة جذّابة، نالت اعجاب الجمهور .

ونشرت هيفاء وهبي صورتين على حسابها في “انستغرام“، ظهرت فيها مرتديةً بلوزة تايجر ونسقت معها بنطال جينز، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفها بطريقة انسيابية ناعمة.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كما اعتمدت هيفاء في إطلالتها، مكياجا ناعما زاد من جمال إطلالتها.

وتركت هيفاء تعليقاً على صورها قالت فيه: “احلا شي راحة البال”.

وقبل أيام قليلة، فاجأت الفنانة اللبنانية متابعيها بجلسة تصوير غريبة بملابس النوم على سريرها.

وظهرت هيفاء بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بيجامة من الساتان باللون الزهري.

وعلى الرغم من أن البيجامة ساترة، إلا أن الوضعيات التي اتخذتها الفنانة في التصوير، أثارت التساؤلات والجدل.

فقد ظهرت هيفاء مستلقية على بطنها، وفي صورة أخرى، تفتح ساقيها، بينما تتصفح هاتفها وكمبيوترها المحمولان.

وجاء في تعليقات الجمهور: ” عايزة هشيمه يرجع عشان ساب ياسمينا”. وكتبت متابعة: ”شو قصدك بهالحركات؟ أبو هشيمة ما راح يرجعلك”.

المصدروطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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