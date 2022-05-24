هيفاء وهبي تخطف قلوب الجمهور بـ”التايجر” والجينز الممزق في أحدث ظهور (صور)

وطن – أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تطبيق “انستغرام”، بعد نشرها صور ظهرت فيها بإطلالة جذّابة، نالت اعجاب الجمهور .

ونشرت هيفاء وهبي صورتين على حسابها في “انستغرام“، ظهرت فيها مرتديةً بلوزة تايجر ونسقت معها بنطال جينز، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفها بطريقة انسيابية ناعمة.

كما اعتمدت هيفاء في إطلالتها، مكياجا ناعما زاد من جمال إطلالتها.

وتركت هيفاء تعليقاً على صورها قالت فيه: “احلا شي راحة البال”.

وقبل أيام قليلة، فاجأت الفنانة اللبنانية متابعيها بجلسة تصوير غريبة بملابس النوم على سريرها.

وظهرت هيفاء بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بيجامة من الساتان باللون الزهري.

وعلى الرغم من أن البيجامة ساترة، إلا أن الوضعيات التي اتخذتها الفنانة في التصوير، أثارت التساؤلات والجدل.

فقد ظهرت هيفاء مستلقية على بطنها، وفي صورة أخرى، تفتح ساقيها، بينما تتصفح هاتفها وكمبيوترها المحمولان.

وجاء في تعليقات الجمهور: ” عايزة هشيمه يرجع عشان ساب ياسمينا”. وكتبت متابعة: ”شو قصدك بهالحركات؟ أبو هشيمة ما راح يرجعلك”.