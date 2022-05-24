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هنري كيسنجر يدعو أوكرانيا للتنازل عن الأرض لروسيا ويحذر الغرب من محاولة إذلال “بوتين”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هنري كيسنجر watanserb.com
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمخضرم هنري كيسنجر

وطن- قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمخضرم، هنري كيسنجر إن على أوكرانيا أن تتنازل عن الأراضي لروسيا لإنهاء الحرب، محذرا الغرب من أن هزيمة روسيا المذلة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار أوسع.

ووفقا لموقع “إنسايدر“، فقد أدلى رجل الدولة الأسطوري ، البالغ من العمر الآن 98 عامًا ، بهذه التصريحات في مؤتمر عقد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الاثنين.

وكان “كيسنجر” مهندس الانفراج مع الصين في ظل إدارة نيكسون ، وأحد أبرز دعاة السياسة الواقعية في العالم، والتي تدعو إلى تنحية الدول للأخلاق والمبادئ جانبًا لتحقيق أهدافها.

مفاوضات سريعة للعودة إلى الوضع السابق

وقال كيسنجر: “يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق”.

وأضاف “إن مواصلة الحرب بعد تلك النقطة لن تكون حول حرية أوكرانيا ، بل حرب جديدة ضد روسيا نفسها.”

ماذا تعني تصريحات “كيسنجر” عن الوضع الراهن؟

وبحسب الموقع، فإن تصريحات “كيسنجر” عن الوضع الراهن: “كيف كانت الأمور من قبل”، تشير إلى أنه يجب على أوكرانيا قبول اتفاق سلام لاستعادة الوضع في 24 فبراير ، حيث سيطرت روسيا رسميًا على شبه جزيرة القرم وتسيطر بشكل غير رسمي على جزء من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا .
رفض أوكراني

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وعارض المسؤولون الأوكرانيون بغضب فكرة التخلي عن أي أرض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لن تقبل إلا أن تتخلى روسيا عن جميع مطالباتها بالأرض في أوكرانيا ، وتبدأ في الانسحاب الكامل.

ولفت الموقع إلى أن تعليقات “كيسنجر” تعكس صدى افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، والتي جادلت بأن أوكرانيا يجب أن تقبل أنه يتعين عليها تقديم تنازلات إقليمية من أجل اتفاق سلام.

وأثار المقال رد ودحض من ميخائيلو بودولاك، مستشار زيلينسكي الذي شارك في محادثات السلام الأولية مع روسيا ، والتي فشلت في تحقيق أي نتائج.

روسيا كانت جزءا من أوروبا

وقال “كيسنجر” في تصريحاته إن روسيا كانت جزءًا أساسيًا من أوروبا لمدة 400 عام ، مما ساعد على تحقيق التوازن في هيكل القوة في الأوقات الحرجة ، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

وشدد على أن الغرب يجب ألا يخاطر بدفع روسيا إلى تحالف أوثق مع الصين.

وقال: “آمل أن يضاهي الأوكرانيون البطولة التي أظهروها بالحكمة” ، مضيفًا أن المكان المناسب لأوكرانيا كان كدولة عازلة محايدة ، وليس جزءًا متكاملًا تمامًا من أوروبا.

تصدعات التحالف الغربي ضد “بوتين”

وبحسب الموقع، فإنه في الأشهر الأخيرة، ظهرت تصدعات في التحالف الغربي ضد العدوان الروسي ، حيث عارض المشرعون الجمهوريون الانعزاليون في الولايات المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا ، بينما أحبطت المجر محاولات الاتحاد الأوروبي لحصار النفط الروسي، مشيرا إلى أنه مع زحف التضخم ، قد تزداد المعارضة الشعبية للحرب.

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المصدرموقع "إنسايدر" ، صحيفة التلغراف ، توتير ،ترجمة ورصد وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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