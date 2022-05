هنري كيسنجر يدعو أوكرانيا للتنازل عن الأرض لروسيا ويحذر الغرب من محاولة إذلال “بوتين”

وطن- قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمخضرم، هنري كيسنجر إن على أوكرانيا أن تتنازل عن الأراضي لروسيا لإنهاء الحرب، محذرا الغرب من أن هزيمة روسيا المذلة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار أوسع.

ووفقا لموقع “إنسايدر“، فقد أدلى رجل الدولة الأسطوري ، البالغ من العمر الآن 98 عامًا ، بهذه التصريحات في مؤتمر عقد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الاثنين.

وكان “كيسنجر” مهندس الانفراج مع الصين في ظل إدارة نيكسون ، وأحد أبرز دعاة السياسة الواقعية في العالم، والتي تدعو إلى تنحية الدول للأخلاق والمبادئ جانبًا لتحقيق أهدافها.

وقال كيسنجر: “يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تخلق اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق”.

وأضاف “إن مواصلة الحرب بعد تلك النقطة لن تكون حول حرية أوكرانيا ، بل حرب جديدة ضد روسيا نفسها.”

وبحسب الموقع، فإن تصريحات “كيسنجر” عن الوضع الراهن: “كيف كانت الأمور من قبل”، تشير إلى أنه يجب على أوكرانيا قبول اتفاق سلام لاستعادة الوضع في 24 فبراير ، حيث سيطرت روسيا رسميًا على شبه جزيرة القرم وتسيطر بشكل غير رسمي على جزء من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا .

رفض أوكراني

وعارض المسؤولون الأوكرانيون بغضب فكرة التخلي عن أي أرض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لن تقبل إلا أن تتخلى روسيا عن جميع مطالباتها بالأرض في أوكرانيا ، وتبدأ في الانسحاب الكامل.

ولفت الموقع إلى أن تعليقات “كيسنجر” تعكس صدى افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، والتي جادلت بأن أوكرانيا يجب أن تقبل أنه يتعين عليها تقديم تنازلات إقليمية من أجل اتفاق سلام.

There is a talk on @wef sidelines, whether it is time for a ceasefire, to agree with the Kremlin and return to business with 🇷🇺. A new blindness virus? 🇺🇦 does not trade its sovereignty for someone to fill their wallet. The shortest way to end the war – weapons, money, embargo.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022