مجزرة تكساس .. شاب يقتل 14 طفلاً وأستاذ في مدرسة بعد إعدام جدّته وهذه أوّل صور له

وطن – أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، مقتل 14 طفلا وأستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي بالولاية.

ووقع إطلاق النار داخل المدرسة الابتدائية بحدود الساعة الـ12:15 ظهرا بالتوقيت المحلي لولاية تكساس.

وأوضح حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أنّ المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما ومن سكان مدينة يوفالدي.

ويعتبر الهجوم الحالي الأكثر دموية منذ حادث مشابه داخل مدرسة ابتدائية في ساندي هوك بولاية كوناتيكت.

وقال غريغ أبوت إنّ مطلق النار اقتحم المدرسة الابتدائية وكان مسلحا بمسدس و ربما بندقية.

واشار إلى ان ضابطا شرطة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به لكن إصابتهما ليست خطيرة.

في حين قالت شرطة الولاية إنّه يبدو أن مطلق النار على طلاب المدرسة تصرف بشكل منفرد.

من جانبه ذكر البيت الأبيض أنّه تم إطلاع الرئيس بايدن على الأخبار المروعة المتعلقة بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في الولاية .

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورة المتشبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية وقالت إنّه يُدعى سلفادور راموس (158 عاما).

وقالت وسائل أعلام أميركية إنّ مهاجم المدرسة الابتدائية قتل جدته قبل ان يقود سيارته الى المدرسة لتنفيذ الهجوم.