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مجزرة تكساس .. شاب يقتل 14 طفلاً وأستاذ في مدرسة بعد إعدام جدّته وهذه أوّل صور له

شرطة الولاية تعتقد أن مُطلق النار تصرف بشكل منفرد

أنس السالم
كتب أنس السالم
مذبحة داخل مدرسة في تكساس watanserb.com
صورة للمشتبه به بتنفيذ الهجوم الدامي على مدرسة في تكساس

وطن – أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، مقتل 14 طفلا وأستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي بالولاية.

موقع مذبحة تكساس
موقع مذبحة تكساس

ووقع إطلاق النار داخل المدرسة الابتدائية بحدود الساعة الـ12:15 ظهرا بالتوقيت المحلي لولاية تكساس.

وأوضح حاكم ولاية تكساس الأمريكية، أنّ المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما ومن سكان مدينة يوفالدي.

ويعتبر الهجوم الحالي الأكثر دموية منذ حادث مشابه داخل مدرسة ابتدائية في ساندي هوك بولاية كوناتيكت.

وقال غريغ أبوت إنّ مطلق النار اقتحم المدرسة الابتدائية وكان مسلحا بمسدس و ربما بندقية.

انتشار أمني كثيف في محيط مذبحة تكساس
انتشار أمني كثيف في محيط مذبحة تكساس

واشار إلى ان ضابطا شرطة أصيبا خلال تبادل لإطلاق النار مع المشتبه به لكن إصابتهما ليست خطيرة.

في حين قالت شرطة الولاية إنّه يبدو أن مطلق النار على طلاب المدرسة تصرف بشكل منفرد.

من جانبه ذكر البيت الأبيض أنّه تم إطلاع الرئيس بايدن على الأخبار المروعة المتعلقة بإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في الولاية .

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورة المتشبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية وقالت إنّه يُدعى سلفادور راموس (158 عاما).

سلفادور راموس المشتبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية في تكساس
سلفادور راموس المشتبه به بمذبحة المدرسة الإبتدائية في تكساس

وقالت وسائل أعلام أميركية إنّ مهاجم المدرسة الابتدائية قتل جدته قبل ان يقود سيارته الى المدرسة لتنفيذ الهجوم.

المصدروطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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