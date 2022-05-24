فيديو أحمد سعد أمام الكعبة يفتح عليه النار وأستاذ بجامعة الأزهر يعلق: “من كبائر الذنوب”

وطن– أثار الفنان المصري أحمد سعد، جدلاً واسعاً في الساعات الأخيرة، بعد ظهوره وهو يؤدي مناسك العمرة.

وشم أحمد سعد

وشارك أحمد سعد جمهوره بفيديو له وهو يرتدي ملابس الإحرام التي كشفت عن وشماً كبيراً في ذراع الأيمن. وهو الأمر الذي عرضه لهجوم لاذع من المتابعين.

وظهر سعد وهو يدعو بالخير لنفسه، قائلا: “اللهم ابعد بيني وبين كل ذنب يحول بيني وبينك يا الله”.

إلا أن الوشم المرسوم على يده، حولت التعليقات من “تقبل الله”، إلى “رايح تعمل عمره و أنت عامل وشم”.

عالم أزهري: “من كبائر الذنوب”

وفي هذا السياق، قال الأستاذ بجامعة الأزهر علي الأزهري: “ما حدث من ظهور هذه الصورة أمام الكعبة المشرفة بهذا الوشم. ربما ذهب إلى هناك من أجل أن يغسل ذنوبه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم “تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد”. وربما ظهر هناك وليس قاصدا ما على بدنه من هذا الوشم. وربما أخذ في قرارة نفسه حتى نحسن الظن كما أمرنا إنه سيعود وبعد ذلك سيقضي على هذا الوشم.

وتابع الأزهري خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر قناة Ten : ” من المعلوم أن الوشم عده العلماء من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من قام به، وهو عادة من عادات الشرك والجاهلية قديما. ومن المعلوم أنه ربما كان سببا في نقص المناعة” .

وأضاف: “معلوم أن الأصل في الإنسان أن يستتر بطاعته وعبادته بعيدا عن أعين الناس. ولو وضع رداء على ذراعه وهو يأخذ الصورة كان أولى به”.

حفل ناجح بالسعودية

وكان سعد قد أحيا حفلاً غنائياً بالسعودية، مكتمل العدد. وشهد حضوراً كبيراً من جمهوره.

كما رزق الفنان المصري، طليق سمية الخشاب، مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم “عليا”، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني.

ونشر سعد مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار”.