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رياضة

باريس سان جيرمان يغري زيدان براتب خيالي.. فهل سيوافق؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان وإغراء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان watanserb.com

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن عرض نادي باريس سان جيرمان المغري، للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان 49 عاماً، لقيادة المشروع الرياضي الباريسي كبديل عن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال المواسم المقبلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً إلى الفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد السابق الذي توج معه ب11 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، يبلغ قيمته 25 مليون يورو سنوياً. في حال موافقته على تدريب الفريق.

ناصر الخليفي ولقاء زيدان

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر خاصة لها، فإن رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي. سيلتقي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال الأيام القليلة القادمة.

كما وأردفت، ” زيدان يخطط لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية (باريس). كما وسيستغل مسؤولو باريس سان جيرمان الفرصة من أجل الاجتماع معه، من أجل إقناعه بتدريب النادي”.

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ويعد زيدان من المدربين الناجحين في عالم كرة القدم، فقد حقق خلال فترة تدريبه لفريق ريال مدريد الإسباني، العديد من الألقاب، التي كان من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين. وكأس العالم للأندية مرتين، والدوري الإسباني مرتين.

فيما أشارت تقارير إسبانية أخرى، بأن المدرب زيدان رفض تدريب باريس سان جيرمان، وهو ما يزال يرغب في تدريب منتخب فرنسا ” الديوك” بعد نهاية مونديال كأس العالم قطر 2022.

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قائمة المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

وتداولت العديد من التقارير الصحفية، عن الأسماء المرشحة لقيادة تدريب الفريق الباريسي، وهم المدرب الألماني يواخيم لوف، البلجيكي روبرتو مارتينيز، الإيطالي تياجو موتا، الفرنسي كريستوف جالتييه. لكن أولوية النادي هو التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة المشروع الرياضي.

كما ونجح سان جيرمان في الآونة الأخيرة، من الحفاظ على جوهرته الفرنسية كيليان مبابي. في البقاء خلال المواسم المقبلة، وتجديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2025. رغم محاولات ريال مدريد الشديدة في التعاقد معه.

ومن الجدير بالذكر، فقد توج النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته، بعد تربعه على صدارة الترتيب لهذا الموسم برصيد 86 نقطة، لكن يبقى الحلم الذي يلاحقه. وهو التتويج بلقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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