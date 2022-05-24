المغربي نصير مزراوي ينتقل رسمياً إلى بايرن ميونخ .. وهذه تفاصيل عقده

وطن – أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التوقيع مع النجم المغربي نصير مزراوي 24 عاماً، القادم من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية الشهر المقبل.

ونشر نادي بايرن ميونخ، عدد من الصور والفيديوهات، للمدافع المغربي الجديد مزراوي خلال توقيعه مع العملاق البافاري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد نصير مزراوي مع بايرن ميونخ

وعلق نادي البايرن على صور الوافد الجديد نصير مزراوي عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر”، قائلاً، ” أسد الأطلس بافاري .. مرحباً مزراوي”.

وقال النجم المغربي الدولي مزراوي عقب توقيعه مع نادي بايرن ميونخ الألماني، في تغريده نشرها النادي، ” أنا الآن في أفضل نادٍ في العالم”.

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كما وانتقل المغربي نصير مزراوي إلى صفوف النادي البافاري في صفقة انتقال حر، حتى صيف عام 2026، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق أياكس الهولندي.

مهارات الوافد الجديد في الملعب تزيد من حماسنا! 😍#مرحباً_مزراويpic.twitter.com/4VwM9GUxZa — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) May 24, 2022

فيما لم تكشف التقارير بعد، عن تفاصيل الراتب. الذي سيتقاضاه المغربي مزراوي مع نادي بايرن ميونخ الألماني سنوياً في عقده.

ويسعى البافاري الألماني إلى التعاقد مع نجم آخر في صفوف أياكس الهولندي، ريان غرافنبرغ صاحب ال19 عاماً، لتدعيم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية.

الألقاب مع أياكس الهولندي

وبدأ المغربي مزراوي مسيرته الكروية مع أياكس أمستردام الهولندي. منذ عام 2006، متدرجاً حتى الوصول للعب مع الفريق الأول عام 2018.

كما وتوج مزراوي مع أياكس الهولندي ب6 ألقاب في مختلف المسابقات المحلية، وهي بطولة الدوري الهولندي الممتاز 3 مرات، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة واحدة.

وشارك اللاعب المغربي هذا الموسم 34 مباراة هذا الموسم، نجح من خلالها إحراز5 أهداف. وصناعة 4 تمريرات حاسمة في كافة البطولات المختلفة.

كما وحصد العديد من الجوائز الفردية مع نادي أياكس، وهي أفضل لاعب شاب في الدوري الهولندي في نوفمبر عام 2018، وكذلك هدف الشهر مع الفريق الهولندي في يناير عام 2022.

وكان نجم منتخب أسود الأطلس المغربي مزراوي. قد فضل الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ، على عرضي برشلونة الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

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