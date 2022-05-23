5 طرق يعيش فيها جيف بيزوس حياة الترف والثراء

وطن- في أغسطس 2020، أصبح جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، أغنى رجل في العالم بثروة تزيد عن 200 مليار دولار. لكن منذ بداية هذا العام، فقدت أسهم أمازون أكثر من ثلث قيمتها، لتصبح ثروته الآن 131.2 مليار دولار فقط. وفقًا لمجلة فوربس الامريكية

على الرغم من هذا، لا يزال بيزوس يعيش كأحد أغنى أغنياء العالم. وفقا لموقع gobankingrates الأمريكي

يخت فاخر بقيمة 500 مليون دولار

في مايو 2021، ذكرت بلومبرج أن بيزوس كان يبني يختًا عملاقا في هولندا يصل ارتفاعه إلى أكثر من 417 قدمًا (127 مترًا) بطول 417 قدمًا. بينما تبلغ قيمته 500 مليون دولار.

محفظة استثمارات فاخر

في نهاية عام 2021، ذكرت مجلة Architectural Digest الأمريكية أن جيف بيزوس كان يجمع مجموعة من العقارات تقدر قيمتها بنحو 578 مليون دولار.

يمتلك بيزوس واحدة من العقارات الضخمة تقع فى تكساس، وهي مزرعة تبلغ مساحتها 30000 فدان.

كما يمتلك قصر مصمم على الطراز الجورجي بمساحة 13600 قدم مربع في ملكية مساحتها 10 أفدنة في بيفرلي هيلز كان قد اشتراها من قطب الإعلام ديفيد جيفن مقابل مبلغ قياسي بلغ 165 مليون دولار.

في الآونة الأخيرة، اشترى بيزوس منزلا بقيمة 78 مليون دولار مكون من ثلاثة مبانى.

يطل المنزل الجديد على خليج” La Perouse “في” Valley Isle “في” Maui “، بهاواي.

صفقات عقارية تاريخية

بالعودة إلى التسعينيات، اشترى بيزوس منزلين بمساحة تبلغ 29000 قدم مربع تقع على مساحة 5.3 فدان في سياتل، حيث يعيش بيل جيتس، وفقًا لمجلة Architectural Digest.

وفي نفس العام، أضاف بيزوس 24000 قدم مربع و5 أفدنة عندما اشترى عقارًا ثالثًا متصلًا بهذه المنازل.

هذه المرة كان المنزل المجاور عبارة عن قصر على طراز تيودور. تم إدراجه مقابل 53 مليون دولار في ذلك الوقت.

قبل صفقة عقارات وارنر، اشترى بيزوس قصرًا في بيفرلي هيلز مقابل 24.45 مليون دولار.

وبعد سنوات قليلة، اشترى القصر المجاور مقابل 12.9 مليون دولار.

ومع ذلك، شهدت محفظته العقارية ارتفاعاً قياسياً عندما اشترى 5 شقق في عقار بنيويورك بقيمة 80 مليون دولار.

طائرة جلف ستريم G650ER

يسافر بيزوس على متن طائرة G-650ER، التي تعد واحدة من أسرع الطائرات الخاصة في العالم، حيث تبلغ قيمتها 65 مليون دولار ويمكن أن تغطي 5500 ميل بحري.

إضافة إلى ذلك، تصل سرعة الطائرة القصوى إلى 0.925 ماخ أي (1142 كم / ساعة)، بفضل محركات رولز رويس العملاقة.

رحلة الى الفضاء بـ5.5 مليار دولار

وفقًا لمجلة Fortune، بلغت تكلفة الرحلة التي استغرقت مدتها 10 دقائق، والتي قام بها بيزوس إلى الفضاء – على متن صاروخ بنته شركة الفضاء “بلو أوريغين” (Blue Origin) التابعة له – 5.5 مليار دولار.