وصفوه ب”الخائن” .. كهذا رد مبابي على جماهير ريال مدريد الغاضبة

وطن – رد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الغضب العارم الذي خيم على جماهير وعشاق ريال مدريد، بعد إعلانه البقاء مع النادي الباريسي، السبت، والتخلي عن حلم الذهاب للعب داخل صفوف الفريق الملكي هذا الصيف.

وقال نجم باريس سان جيرمان المهاري مبابي، في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، من أجل توضيح سبب رفضه عرض ريال مدريد والموافقة على تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، “أود توجيه الشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورينتينو بيريز”.

مبابي وأسباب رفض عرض ريال مدريد

وأوضح مبابي، ” أدرك جيداً حجم الفرصة والميزة التي أتيحت لي، لأنه حينما تكون هدف لمثل هذه المؤسسة. أشعر بخيبة أملهم”.

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كما وأردف، ” لديّ الإيمان بقدرتي على مواصلة التطور هنا (باريس سان جيرمان)، حيث أن النادي يوفر كل سبل النجاح “.

الشغف والطموح

واستكمل الفرنسي كيليان مبابي، ” منذ الصغر كان يحركني ذات الشغف والطموح، والذي لربما يقودني أحياناً إلى سوء الفهم في بعض المواقف، ولكني أعتبر هذه الصراحة هي الأدب بالنسبة لي”.

واسترسل، ” أنا سعيد بالقدرة على التطور هنا في فرنسا، البلد الذي شهد ولادتي ونضوجي والذي منحني الفرصة لمواصلة اتباع أحلامي”.

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سأشجع ريال مدريد

وختم حديثه، ” بكل تأكيد سأصبح مشجع ريال مدريد الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، في باريس.. في مدينتي”.

وكانت جماهير ريال مدريد وحتى وسائل إعلام إسبانية، قد هاجمت بقسوة النجم الفرنسي مبابي حتى وصل الأمر لوصفه بالخائن، الذي فضل عقده مع باريس سان جيرمان، على الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد هذا الصيف. على الرغم من اتفاقه الشفهي مع الأخير مع رئيس النادي فلورينتينو بيريز.

كما وظهر كيليان بأداء قوي بعد زف خبر البقاء أمام جماهير باريس سان جيرمان مع رئيس النادي ناصر الخليفي داخل مدرجات ملعب حديقة الأمراء، في المباراة الختامية على منافسات الدوري الفرنسي أمام ميتز الهابط، بتسجيل الهاتريك الثاني له هذا الموسم.

وتوج مبابي بلقب هداف الدوري الفرنسي الممتاز بعد وصوله إلى الهدف رقم 28، بفارق ثلاثة أهداف عن مواطنه ذو الأصول التونسية وسام بن يدر نجم فريق موناكو برصيد 25 هدفاً.

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