ماذا يفعل بيج رامي مع  ابنة أصالة في عيادة التجميل؟ (شاهد)

وطن- شاركت خبيرة التجميل شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، لحظة زيارة نجم بطولة “مستر أولمبيا” العالمية المصري بيج رامي لعيادتها الخاصة.

فخر مصر

ونشرت شام الذهبي صوراً وفيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “انستجرام”، ظهرت خلالها وهي تجلس مع بيج رامي.

وقالت شام في الفيديو: “يا جماعة أنا امبارح جالي مكالمة من أحلى المكالمة. من شخص فخر كبير أوي لمصر كلها وللأمة العربية كلها”.

بينما عبر بيج رامي عن سعادته للقاء شام، مؤكداً أنها شخص ناجح في عمله لهذا لجأ إليها، وسيستمر بالمتابعة معها ليحصل على بعض الفيتامينات.

كما نشر رامي فيديوهات عبر خاصية الستوري على انستجرام، ظهر فيها وهو يضع محلولاً في يده، ويوضح خضوعه لتقنية جديدة في عيادة شام، لم تكن موجودة في مصر

رامي في “رامز موفي ستار”

وكان آخر ظهور لبيج رامي في برنامج “رامز موفي ستار” الذي عرض في رمضان الماضي ” على “إم بي سي”.

وقلب “رامي” حلقة رامز جلال التي تصور من صحراء السعودية، رأسا على عقب في حينها.

حيث أنه وعلى خلاف العادة ظهر رامز جلال، هو الخائف من الضيف “بيج رامي” وليس العكس.

وقال رامز جلال ساخرا في بداية الحلقة عندما رأي البنية الجسدية الجبارة لبيج رامي: “أنا بقول نقصر الشر ونلغي الحلقة ونروح بكرامتنا أحسن”.

وتابع سخريته: “بيفطر كرتونة بيض بقشره وبيضرب لبن من ضرع الجاموسة.”

كما عبر رامز جلال عن خوفه من هذه الحلقة: “أنا شايل كفني على إيدي وبطلب من كل أم تدعيلي.”

وعلى خلاف جميع الضيوف السابقين لم يظهر على “بـيج رامي” الخوف الشديد في فقرة الرعب من البرنامج، عندما انحدرت السيارة نحو البحيرة.

والحقيقة أن رامز جلال، هو الذي ظهر خائفا وكان طيلة الحلقة يفكر برد فعل “بيـج رامي” عند معرفته الحقيقة.

حتى أن رامز لم يستخدم الثعبان في هذه الفقرة مع “بيج رامي”، كعادته مع كل الضيوف، فيما يبدو أنه خاف من استفزازه.

لاعب محترف

ويشار إلى أن “بيـج رامي” هو بطل مصري ولاعب كمال أجسام محترف، اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن السبيعي.

بينما حاز رامي” على لقب بطل كمال أجسام بطولة العالم “مستر أولمبيا” لعامي 2020 و 2021 على التوالي.