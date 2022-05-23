كيليان مبابي وبنود عقده المغري مع باريس سان جيرمان

وطن – كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تفاصيل عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، مع نادي باريس سان جيرمان الجديد حتى صيف عام 2025.

وأوضحت الصحيفة، بأن الفرنسي مبابي مهاجم النادي الباريسي، سيتقاضى 300 مليون يورو كمكافأة توقيع، و100 مليون يورو صافي سيتقاضاه في الموسم الواحد.

صلاحيات مبابي مع باريس سان جيرمان

وأردفت، ” يحق لمبابي ضمن بنود التوقيع على عقده الجديد مع باريس سان جيرمان، التصويت على المدير الفني الجديد الذي سيخلف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وكذلك التصويت على هوية المدير الرياضي الجديد للنادي”.

كيليان مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 سنوات وفقاً لماركا. 💰 300 مليون يورو مكافأة توقيع

🤑 100 مليون يورو صافي في الموسم

👨‍🏫 الحق في التصويت على المدير الفني الجديد

✅ التصويت على هوية المدير الرياضي

✍️ الموافقة على الصفقات وبيع اللاعبين كيليان باريس سان جيرمان 🔥 pic.twitter.com/xcy8Pj13Q0 — GOAL Arabia (@GoalAR) May 21, 2022

كما وأضافت الصحيفة، ” يتضمن شروط عقده الجديد، الصلاحية الكاملة للاعب الموافقة على الصفقات وبيع اللاعبين”.

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أرقام كيليان مبابي

وشارك نجم باريس سان جيرمان مبابي في 179 مباراة، مسجلاً 179 هدفاً. كان 129 منها مع الفريق الباريسي في كافة المسابقات المختلفة. كما وصناعة 50 تمريرة حاسمة.

وحصد النجم المهاري كيليان 5 ألقاب حتى الآن في مسيرته الكروية الاحترافية. مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده، كما وتواجد 4 مرات في التشكيل الأفضل في العالم.

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وتوج الفرنسي مبابي على جائزة الحذاء الذهبي 3 مرات، ولقب أفضل لاعب شاب 3 مرات، ولقب لاعب العام مرتين حتى الآن.

🗣️ نعم يا سادة! @KMbappe ينهي الموسم كأفضل هداف وممرّر حاسم في الدوري الفرنسي! 🙌❤️💙 2⃣8⃣ هدفاً ⚽️

1⃣7⃣ تمريرة حاسمة 👟 pic.twitter.com/Gyfl2HL75A — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 22, 2022

شكوى رابطة الليغا

وكانت رابطة الليغا الإسبانية، قد تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، من أجل تجديد عقد كيليان مبابي.

وقالت رابطة الليغا، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، جاء فيها: ” في مواجهة إعلان كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان، فإن الليغا يريد التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقيات. قد يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية”.

كما وأضافت، ” إنها فضيحة بأن نادي سان جيرمان، الذي خسر أكثر من 220 مليون يورو، وتكبد كذلك بخسائر وصلت إلى 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة . حتى الإعلان عن دخل الرعاية المشكوك فيه للغاية. بتكلفة تفوق فريق رياضي ب650 مليون دولار لموسم 2021-2022″.

وختم باريس سان جيرمان هذا الموسم متصدراً لقائمة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 86 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني من الترتيب برصيد 71 نقطة.

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